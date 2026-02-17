Killed In Crash: রাক্ষুসে গতির SUV-র ধাক্কায় উড়ে গিয়ে ৫০ ফুট দূরে পড়ল তরুণের দেহ! তালগোলা-পাকানো ছেলেটির দেওয়ালে লেখা-- 'D'...

Killed In Crash: রাক্ষুসে গতির SUV-র ধাক্কায় উড়ে গিয়ে ৫০ ফুট দূরে পড়ল তরুণের দেহ! তালগোলা-পাকানো ছেলেটির দেওয়ালে লেখা-- 'D'...
Killed In Crash: সাহিল ধনেশরার অপূর্ণ স্বপ্ন। স্বপ্নের অপমৃত্যু। এক কিশোর চালকের বেপরোয়া গতিতে পিষ্ট হল দিল্লির এক বাইক আরোহী। রাক্ষুসে গতিতে ছুটে-আসা SUV-র ধাক্কায় উড়ে গিয়ে ৫০ ফুট দূরে পড়ে সেই তরুণ! মেধাবী এই তরুণের লক্ষ্য ছিল বছরে প্রায় ১ কোটি টাকার প্যাকেজ। তাঁর বাবা-মায়ের স্বপ্ন যখন ছিল প্লেনের ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ, তখন সে ভাবত তার নিজের একটি প্লেন থাকবে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছরে সে রোজগার করবে ভারতীয় মুদ্রায় ৯০ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৪৮ টাকা, প্রায় ১ কোটির মতো! মার্কিনি ডলারে তা ১ লক্ষ ($1,000,000 Year)। এক তরুণ এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল। কেননা, তাঁর মা পেলেন 'ওয়র্স্ট কল অফ হার লাইফ'। ঠিক রাত ১টা ২০ মিনিট। ফোনের ওপার থেকে বলা হল-- 'ম্যাডাম…', তার পরই কান্নায় ভেঙে পড়তে-পড়তে চিৎকার করে উঠলেন মা। কী এমন ঘটল? পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের এবং তার স্বপ্নেরও (Dreams Of Sahil Dhaneshra Killed In Crash)।
সাহিলের অপূর্ণ স্বপ্ন
এক কিশোর চালকের বেপরোয়া গতিতে পিষ্ট এক বাইক আরোহী। নাম তার সাহিল ধনেশরা। দিল্লির দ্বারকা এলাকায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ বছর বয়সী সাহিল ধনেশরার। তার এই মৃত্যু শুধু একটি প্রাণ কেড়ে নেয়নি, ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে এক মায়ের দীর্ঘ ২৩ বছরের লড়াই আর এক প্রতিভাবান তরুণের আকাশছোঁয়া স্বপ্নকে।
দুর্ঘটনা
গত ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা নাগাদ দ্বারকার সেক্টর ১১-তে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কলেজের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাহিল তার বাইক নিয়ে অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাহিন্দ্রা স্করপিও এন (Scorpio N) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে সাহিলের বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কাটি এতই জোরালো ছিল যে, সাহিল ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এরপর ঘাতক গাড়িটি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাক্সিতে সজোরে ধাক্কা মারে, যাতে ট্যাক্সিচালক অজিত সিংও গুরুতর আহত হন।
ডায়েরির স্মৃতি, দীর্ঘশ্বাস
সাহিলের ঘরে এখন শুধু পড়ে আছে তার অর্জিত মেডেল আর দেওয়ালে নিজের হাতে লেখা কিছু অনুপ্রেরণামূলক উক্তি। তিনি বিবিএ (BBA) শেষবর্ষের ছাত্র ছিলেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই ম্যানচেস্টারের একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্রিটেনে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল। তিনি স্বপ্ন দেখতেন নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে, যার জন্য নিজেই পার্ট-টাইম কাজ করে টাকা জমাচ্ছিলেন। তার ডায়েরিতে লেখা ছিল তাঁর লক্ষ্যগুলি, যা এখন শুধুই দীর্ঘশ্বাসের কারণ।
রিলস বনাম মায়ের লড়াই
সাহিলকে তাঁর মা মাকান একার হাতে বড় করেছিলেন। তিনি একজন সিঙ্গল মাদার। জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করার সবটুকু চেষ্টা তিনি করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, গাড়ির চালক ছিল এক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর (১৭ বছর), যার কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি এবং পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, চালক ও তার বোন গাড়িতে করে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য 'রিলস' বানাচ্ছিলেন, অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ঘাতক গাড়িটি নিয়ে তদন্তে যা বেরিয়ে এসেছে তা ভয়ংকর। ওই স্করপিও গাড়িটির নামে এর আগে ১৩টি ট্রাফিক চালান (জরিমানা) ছিল, যার মধ্যে ৯টিই ছিল মাত্রাতিরিক্ত গতির জন্য। তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অভিভাবক কেন এক কিশোরের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিলেন, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাহিলের মা।
অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ
অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করা হলেও পরবর্তীতে সে দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার যুক্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পায়। এদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং মাথায় গুরুতর আঘাতই সাহিলের মৃত্যুর প্রধান কারণ। ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে থাকা মা এখন শুধু বিচার চান। তিনি বলেন, "আমার ছেলেকে যারা কেড়ে নিয়েছে, তাদের কঠোর শাস্তি চাই। বিত্তবান পরিবারের সন্তান বলে তারা যেন আইনের ঊর্ধ্বে চলে না যায়।"
