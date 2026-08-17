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মালব্য 'আউট', মাসকে 'ইন', বিজেপির IT সেলের মাথায় কে এই দীপক?

BJP IT Cell Chief: সোমবার দলের নতুন সর্বভারতীয় পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নিতিন নবীন দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় ৭ মাস পর প্রকাশ্যে এল নতুন কেন্দ্রীয় টিম

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:48 PM IST
মালব্য 'আউট', মাসকে 'ইন', বিজেপির IT সেলের মাথায় কে এই দীপক?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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