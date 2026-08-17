মালব্য 'আউট', মাসকে 'ইন', বিজেপির IT সেলের মাথায় কে এই দীপক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাংগঠনিক পর্যায়ে বিরাট রদবদল বিজেপির। দলের আইটি সেলের প্রধান হিসেবে গোটা দেশের অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন অমিত মালব্য। তাঁকে সরিয়ে এবার ওই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল দীপক মাসকে-কে। ছত্তীসগড়ের এই রসায়নের অধ্যাপকই এখন থেকে সামলাবেন বিজেপির আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া শাখা।
নির্বাচনী তথ্য, কৃষি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মাসকে দীর্ঘদিন ধরে ছত্তীসগড় বিজেপি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এবার সারা দেশে দলটির সমস্ত ডিজিটাল অপারেশনের দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করতে চলেছেন।
সোমবার দলের নতুন সর্বভারতীয় পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নিতিন নবীন দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় ৭ মাস পর প্রকাশ্যে এল নতুন কেন্দ্রীয় টিম। সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ১২ মহিলা নেত্রী। বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দলের সামাজিক সমীকরণও বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে নতুন কমিটিতে। মালব্য বহু বছর ধরে আইটি সেলের দায়িত্ব সামলেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের দলীয় কাজকর্মের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।
১৯৬৮ সালের ১৫ মার্চ জন্ম। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ডিজিটাল স্ট্রাটিজিস্টের থেকে মাসকে কিছুটা আলাদা। রসায়নে এমএসসি, সিমেন্ট প্রযুক্তিতে ডিপ্লোমা এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে একটি সার্টিফাইড কোর্স। 'ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এ থাকা তাঁর অফিসিয়াল প্রোফাইল অনুযায়ী, একটি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কৃষি ক্ষেত্রে যুক্ত হন। উদ্যানপালন ও জৈব চাষে জড়িত হন। ওইসব ক্ষেত্রে তাঁর ৩৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।
মাসকের প্রোফাইলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির একটি হল ডেটা বা তথ্য নিয়ে তাঁর কাজ। তাঁর তৈরি করা প্রতিবেদন বেসরকারি ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় জমা দেওয়া হয়েছে এবং ব্যবহারও করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
বহু দিন ধরেই ছত্তীসগড় বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মাসকে। রাজ্যের বিজেপি আইটি সেলের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে ছিলেন বহুদিন। রাজ্য সংগঠনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সংযোগ তাঁকে কেবল ডিজিটাল জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে দলের অন্যান্য সাংগঠনিক কাজেরও অভিজ্ঞতা দিয়েছে। রাজনীতির পাশাপাশি ছত্তীসগড় সরকারের ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের সাথে যুক্ত সংস্থা 'ছত্তীসগড় মেডিক্যাল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেড'-এর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন মাসকে।
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