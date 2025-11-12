English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Red Fort Blast: ডাক্তারদের মগজ ধোলাই, ভিডিয়ো দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা! কে এই মওলানা ইরফান?

Delhi Red Fort Blast: তদন্তকারীদের দাবি, ইরফান আহমেদ ওয়াঘা শ্রীনগরের গভর্নর মেডিক্যাল কলেজে প্যারামেডিক্যাল স্টাফ হিসেবে কাজ করত। সেইসময়....

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 12, 2025, 01:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণকাণ্ডে জড়িত সন্দেহ ধৃতরা অধিকাংশই ডাক্তার। প্রতিভাবান এইসব মানুষরা কীভাবে এরকম সন্ত্রাসের রাস্তা ধরলেন? কীভাবে তাদের মগজ ধোলাই করা হল, কে এর পেছনে রয়েছে তার হদিস পেলেন তদন্তকারীরা।

ফরিদাবাদের এক মেডিক্যাল কলেজে থেকে উদ্ধার হয়েছে  বিপুল বিস্ফোরক, বন্দুক, এমনকি যে গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে সেটিও দাঁড় করানো ছিল ওই মেডিক্যাল কলেজের গ্যারাজে। এসবের পেছনে যার প্রচারিত দর্শন কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে তিনি হলেন মওলানা ইরফান। কাশ্মীরের বাসিন্দা। ফরিদাবাদ মডিউল চালানোর জন্য যে ৭ জনকে ধরা হয়েছে তাদের মাধ্যে রয়েছেন সোপিয়ানের বাসিন্দা মওলানা ইরফানও। মঙ্গলবার ভোরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কাশ্মীর(CIK)ইরফান ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে। 

কীভাবে শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত তরুণদের সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দিত মওলানা ইরফান?

তদন্তকারীদের দাবি, ইরফান আহমেদ ওয়াঘা শ্রীনগরের গভর্নর মেডিক্যাল কলেজে প্যারামেডিক্যাল স্টাফ হিসেবে কাজ করত। সেইসময় নওগামের একটি মসজিদে যেতে ইরফান। সেখানেই তার সঙ্গে বহু পড়ুয়ার পরিচয় হয়। ওইসময় থেকেই সে ওইসব পড়ুয়াদের মগজ ধোলাই করতে থাকে ইরফান। তাদের চরমপন্থার দিকে টানতে থাকে। সেইভাবেই ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কিছু ডাক্তারি পড়ুয়ার সংস্পর্শে চলে আসে ইরফান। তদন্তকারীদের দাবি, ইরফানের প্রচারিত মতাদর্শের উত্স আসলে জৈশ এ মহম্মদ।

তদন্তকারীদের বক্তব্য, পড়ুয়াদের জৈশ-এর ভিডিয়ো দেখিয়ে চরমপন্থায় উত্সাহিত করত। এমনকি আফগানিস্থানের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল তার। একাধিক টেলিগ্রাম চ্যানেল ও থ্রিমা অ্যাকাউন্ট ছিল ইরফানের। ওইসব চ্যানেলের মাধ্যমেই সেই প্রচার চালাত। 

ইরফানের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ডা সাহিন সাইদ নামে যে মহিলা চিকিত্সককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই সাহিনকেও চরমপন্থায় চীক্ষা দিয়েছিল ইরফানের স্ত্রী। জৈশের মহিলা শাখা জামাত উল মোমিনাত তৈরি পেছনে হাত ছিল ইরফানের স্ত্রীর।

Delhi red fort blastdelhi blastFaridabad Terror ModuleMaulana Irfan
