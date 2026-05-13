/Gold Possession Limit: হইচই করলেই হবে না, জানুন আইনত কতটা সোনা আপনি কিনতে পারেন; এর বেশি হলেই কিন্তু অন্য বিপদ

Gold Possession Limit: সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (CBDT)-এর ১৯৯৪ সালের আইন অনুযায়ী আপনি ঘরে কতটা সোনা বা সোনার গয়না রাখতে পারবেন তার একটা সীমা রয়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ বিশ্বের বহু দেশের অর্থনীতি। ভারতে আগের মতো আর আসছে না জ্বালানী তেল ও গ্যাস। এরকম এক পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদের এক সভা থেকে দেশবাসীকে পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের খরচ কম করার কথা বলেছেন। পাশাপাশি তিনি যে কথাটা বলেছেন তাতে তার প্রভাব পড়তে চলেছে মধ্যবিত্তের উপরেও। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অন্তত এক বছর সোনা কিনবেন না। এর ফলে দেশের বিদেশি মুদ্রার ভান্ডারের উপরে চাপ কমবে। সেই হুঁশিয়ারির পরই আজ কেন্দ্র সরকার সোনা, রুপোর উপরে আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করে দিয়েছে। অর্থাত্ আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। সরকারের যুক্তি হল, আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির ফলে সোনা আমদানি কমবে।
দেশের একটি বিরাট অংশের মানুষের ঘরে কিছুটা অন্তত সোনা থাকে। গত কয়েক মাস ধরেই যেভাবে সোনার দাম বাড়ছে তাতে সাধারণ মধ্য়বিত্তরা আর সোনা কিনতে পারবেন না। এবার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির ফলে সোনার দাম আরও বাড়বে। অনেক সোনায় ইনভেস্ট করছিলেন। তারা হয়তো আর সোনায় বিনিয়োগ করবেন না। কিন্তু জেনে নিন একজন সাধারণ মানুষ ঘরে কতটা সোনা রাখতে পারবেন।
সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (CBDT)-এর ১৯৯৪ সালের আইন অনুযায়ী আপনি ঘরে কতটা সোনা বা সোনার গয়না রাখতে পারবেন তার একটা সীমা রয়েছে। ওই সীমার মধ্যে সোনা রাখলে তার জন্য কোনও নথি দেখাতে হবে না। ব্য়ক্তিগতভাবে কতটা সোনা রাখা যাবে তা ঠিক করে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।
কেন্দ্রের নিয়ম হল বিবাহিত মহিলার সর্বোচ্চ ৫০০ গ্রাম সোনা রাখতে পারবেন। অবিবাহিত মহিলারা রাখতে পারবেন ২৫০ গ্রাম সোনা। পুরুষরা ব্যক্তিগতভাবে রাখতে পারবেন ১০০ গ্রাম সোনা। আপনি যদি ২ লাখ বা তার বেশি দামের সোনা কেনেন তাহলে আপনাকে প্যান কার্ড দেখাতে হবে। আয়কর আইন অনুযায়ী এই নিয়ম বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হবে। ২ লাখ টাকার সোনা নগদ টাকা কেনা যাবে। এর বেশি দামের সোনা কিনলে চেক বা কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করা যাবে। ২ লাখের বেশি দামের সোনা ক্যাশে কেনা যায় না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)