  • Budget 2026 in 10 Points: মোট ৭ হাইস্পিড রেল করিডর; সামরিক খাতে বিশাল বরাদ্দ, ১০ পয়েন্টে দেখে নিন নির্মলার বাজেট

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 1, 2026, 04:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার জন্য বলার মত কোনও বারাদ্দ নেই। বরং মেট্রোয় বরাদ্দ কমল। শিলিগুড়ি থেকে একটি হাইস্পিট ট্রেন ও ডানকুনিকে 

## কেন্দ্রীয় বাজেটে জন সাধারণের প্রথম প্রত্যাশা থাকে ট্যাক্স কতটা কমছে। এই দিকটিতে আমজনতাকে নিরাশ করলেন নির্মলা সীতারমণ। নতুন কোনও আয়কর ছাড়ের কথা ঘোষণা হল না। বাড়ানো হল না স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন লিমিটও।

## আয়কর হারে কোনও বদলও হল না। শুধুমাত্র বাড়ল আয়কর জমা রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা।

## প্রবাসী ভারতীয়দের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির উপর টিডিএস আবাসিক ক্রেতার মাধ্যমে কাটা হবে বলে ঘোষণা নির্মলার। বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কমছে TCS। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে TCS  হার ৫ শতাংশ থেকে কমে হচ্ছে ২ শতাংশ।

## ছোটখাট কর যারা ফাঁকি দেবেন তাঁদের জেল হবে না। শুধু ১০ শতাংশ অতিরিক্ত জরিমানা দিলেই মুক্তি মিলবে। 

## মোট ১৭টি ক্যানসারের ওষুধের দাম কমানো হচ্ছে। পাশাপাশি আরও সাতটি বিরল রোগের চিকিত্সার ওষুধের দাম কমছে। 

## কয়েকটি ওষুধ, বৈদ্যুতিক যান, চামড়াজাত পণ্যের উপর থেকে শুল্ক কমানো হয়েছে। ফলে ওইসব পণ্য সস্তা হচ্ছে। আবার ঘড়ি এবং অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়র দাম বাড়ছে শুল্ক চাপানোর জন্য। বিমানের যন্ত্রাংশের দাম কমবে।  দাম কমতে পারে মাইক্রোওভেনের। দাম কমছে সুগারের ওষুধেরও। সোলার প্যানেলের দাম কমছে। সস্তা হতে পারে ভারতে তৈরি স্মার্টফোন।

## দেশজুড়ে মোট ৭টি হাইস্পিড রেল করিডোর তৈরি ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে দেশে বুলেট ট্রেনের মতো ট্রেনের চলাচল বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ডানকুনি থেকে সুরত পর্যন্ত হচ্ছে ফ্রেট করিডর। হাইস্পিড রেল করিডরের তালিকায় রয়েছে মুম্বই-পুণে, পুণে-হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-চেন্নাই, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু, দিল্লি-বারাণসী এবং বারাণসী-শিলিগুড়ি।

## সামরিক খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ হল এবারের বাজেটে। গত বছর সামরিক খাতে বরাদ্দ ছিল ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা। এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭.৮৫ লক্ষ কোটি। 

## এইমসের আদলে এবার দেশে তৈরি হবে তিনটি ‘অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ’। ভারতকে ‘মেডিক্যাল ভ্যালু ট্যুরিজ়ম হাব’ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

## তামাকজাত পণ্য যেমন পান মশলা, খৈনি এবং গুটখার ওপর ট্যাক্স বা কর বসানোর নিয়মে বড়সড় বদল এসেছে। আগে এই পণ্যগুলোর ওপর ২৮% GST ছিল। এর সাথে আলাদাভাবে যোগ হতো 'কম্পেনসেশন সেস'। সব মিলিয়ে মোট ট্যাক্সের পরিমাণ ৫০% এর বেশি হয়ে যেত। নতুন নিয়মে এখন আর আলাদা করে কোনো 'সেস' দিতে হবে না। পরিবর্তে সরাসরি ৪০% GST বসানো হয়েছে।

