Farooq Abdullah Attacker: টানা ২০ বছর অপেক্ষার পর একেবারে মাথা লক্ষ্য করে গুলি, ফারুক আবদুল্লার উপরে হামলাকারী কে এই ব্যক্তি?

বুধবার সন্ধেয় খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ফারুক আবদুল্লা। জম্মুর গ্রেটার কৈলাসে একটি বিয়েবাড়িতে তাকে লক্ষ্য় করে গুলি চালিয়ে দেয় এক ব্যক্তি। ভাগ্য়ক্রমে ফারুকের দেহরক্ষীরা হামলাকারীকে মুহূর্তে সরিয়ে দেন। প্রাণে বেঁচে যান ফারুক আবদুল্লা। ন্যাশনাল কনফারেন্সের লিগ্যাল সেলের প্রেসিডেন্টের মেয়ের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ফারুক আবদুল্লা।

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 12, 2026, 12:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সন্ধেয় খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ফারুক আবদুল্লা। জম্মুর গ্রেটার কৈলাসে একটি বিয়েবাড়িতে তাকে লক্ষ্য় করে গুলি চালিয়ে দেয় এক ব্যক্তি। ভাগ্য়ক্রমে ফারুকের দেহরক্ষীরা হামলাকারীকে মুহূর্তে সরিয়ে দেন। প্রাণে বেঁচে যান ফারুক আবদুল্লা। ন্যাশনাল কনফারেন্সের লিগ্যাল সেলের প্রেসিডেন্টের মেয়ের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ফারুক আবদুল্লা।

বিয়েবাড়িতে অন্য়ান্য অনেকের সঙ্গে ফারুক আবদুল্লা যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দ্রুত ফারুকের কাছে চলে আসেন এবং বন্দুক বের করে গুলি চালিয়ে দেন। হামলাকারী তখন খুব বেশি হলে ২-৩ ফুট দূরে। পেছন থেকে রিভালবারের ট্রিগার টেপ্ার আগেই তাকে ধাক্কা মারেন এনএসজি কমান্ডোরা। গুলি ফারুককে না লেগে অন্য দিকে ছুটে যায়। ওই ঘটনার পরই আততায়ী কমল সিং জামওয়ালকে ধরে ফেলে।। তাকে উত্তমমধ্যম দেওয়া হয়। 

পুলিসের জেরায় জামওয়াল জানিয়েছেন তার নাম কমল সিং জামওয়াল। গত ২০ বছর ধরে ওই সুযোগটার অপেক্ষায় ছিল সে। 

প্রত্যক্ষদর্শীর রাকেশ সিং বলেন, “আমরা সবাই একসঙ্গে বসে ছিলাম। তখন ডক্টর সাহেব বললেন, এখন বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা যখন উঠছিলাম, তখন পিছন দিক থেকে একজন লোক এসে তার মাথার দিকে রিভলভার তাক করে। ঠিক সেই সময় এক নিরাপত্তাকর্মী দ্রুত এগিয়ে এসে বন্দুকটি উপরের দিকে ঠেলে দেন, ফলে গুলি বের হয়ে যায়।”

তবে খবর অনুযায়ী, পুলিশ ও এনএসজি (ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড) কমান্ডোরা ব্যবস্থা নেওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্য নিরাপত্তায় সামান্য ত্রুটি ছিল।

হামলাকারী  কমল সিং জামওয়াল জম্মুর ওল্ড সিটির পুরানি মন্ডি এলাকার বাসিন্দা। জামওয়াল ১৯৬৩ সালে জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং জম্মুর ওল্ড সিটি এলাকায় তার বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। 

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জামওয়াল জানিয়েছেন, ফারুক আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে তার দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ছিল। তিনি বলেন, “আমি ২০ বছর ধরে ফারুক আব্দুল্লাহকে হত্যা করতে চেয়েছি। তাকে হত্যা করা আমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল।”

পুলিশ জানিয়েছে, হামলায় ব্যবহৃত রিভলভারটি তারা জব্দ করেছে। কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে বন্দুকটি হামলাকারীর আইনিভাবে কেনা আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন, তবে তার বাবার নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। তার বাবা ফারুক আব্দুল্লাহ Z+ এবং এনএসজি নিরাপত্তা পান।

ওমর আব্দুল্লাহ বলেন, “আল্লাহ দয়ালু। আমার বাবা খুব বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন।”

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে একজন সশস্ত্র ব্যক্তি এত কঠোর নিরাপত্তা ভেঙে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এত কাছে পৌঁছে গেল?

তিনি বলেন, “সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো—এনএসজি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও একজন লোক কীভাবে লোড করা পিস্তল নিয়ে এত কাছে এসে গুলি চালাতে পারল?”

ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেন, “আল্লাহ দয়ালু। আমার বাবা খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। এখনও পুরো ঘটনা পরিষ্কার নয়। তবে জানা গেছে, একজন ব্যক্তি লোড করা পিস্তল নিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি চালাতে পেরেছিল। পরে নিরাপত্তা দলের দ্রুত পদক্ষেপে গুলিটি সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

