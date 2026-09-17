/আরএসএস প্রচারক থেকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, লড়াইয়ের পথটা মোটেই সহজ ছিল না নরেন্দ্র মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছিয়াত্তরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এই পথটা একেবারেই সহজ নয়। কংগ্রেসকে একেবারে পেছনের সারিতে ঠেলে দিয়ে, দেশের কুড়িটিরও বেশি রাজ্যে যে ভাবে বিজেপি তার পতাকা তুলে ধরেছে তাতে খুব সহজেই বোঝা যায় নরেন্দ্র মোদীকে কীভাবে লড়াই করতে হয়েছে।
নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে বারবার ব্যর্থতা, বিদ্রোহ, একাকী হয়ে পড়া এবং আবার ঘুরে দাঁড়ানোর একটা লড়াই রয়েছে। দেশের সবচেয়ে পরিচিত রাজনৈতিক মুখ হয়ে ওঠার অনেক আগে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন প্রচারক, যিনি আহমেদাবাদে সংগঠনের অফিসে একেবারে সাধারণ কাজকর্ম করতেন। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গুজারাতের ভাডনগরে জন্মগ্রহণ করেন মোদী। তিনি নিজেই বলেছেন তিনি চিলেন একজন চা ওয়ালার সন্তান। নিজেও চা বিক্রি করেছেন। সত্তরের দশকে আরএসএস-এ প্রচারক হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে রাজনীতিতে প্রবেশ।
সাংগঠনিক সাফল্যের শীর্ষে থাকার সময়ই তাঁকে গুজরাটের রাজনীতি থেকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। টানা প্রায় ২ বছর তিনি ছিলেন রাজনীতির বাইরে। এমনকি যখন তিনি ভোটে দাঁড়িয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হন তখন ভোটে লড়াইয়ের জন্য একটি আসন খুঁজে পেতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।
মোদীকে সবচেয়ে যে ঘটনা বেশি বেগ দিয়েছে তা হল ২০০২ সালের গুজরাট হিংসা। এনিয়ে বিরাট আইনি লড়াই, তদন্ত, আন্তর্জাতির আঙিনায় তাঁকে একঘরে করে রাখার মতো ঝড় তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছে। ২০০৫ সালে আমেরিকার তাঁকে কূটনৈতিক ভিসা দিতে অস্বীকার করে। তাঁর আগে তাঁর ট্যুরিস্ট ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়। তার পরও প্রতিটি বাধা পেরিয়েছেন মোদী। শুধু তাই নয়, আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছেন।
কংগ্রেস আমলে আরএসএসের যাত্রা খুব একটা সহজ ছিল না। ফলে সেই সংগঠনের একজন সেবকের পরিস্থিতি ততটাই জটিল ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন, মাটির সঙ্গে, আম জনাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন বহু বছর তাঁকে ভিক্ষে করেই বাঁচতে হয়েছে।
সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। নিষিদ্ধ করা হয় আরএসএস-কে। এর ফলেই আরএসএসের কর্মীদের আত্মগোপন করতে হয়। নরেন্দ্র মোদী তখন একজন সাধারণ আরএসএস কর্মী, গুজরাটে গোপন প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ছদ্মবেশে যাতায়াত, গোপন আশ্রয়কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক বজায় রাখতে সাহায্য করতেন এবং জরুরি অবস্থা-বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করতেন। গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতেন। এমনকি একবার তিনি শিখ ব্যক্তির ছদ্মবেশও ধারণ করেছিলেন। তবে ২৫ বছর বয়সী সেই আরএসএস প্রচারকের জন্য আরও বড় পরীক্ষা আসা তখনও বাকি ছিল।
জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। নব্বইয়ের দশকে নরেন্দ্র মোদী গুজরাট বিজেপি রাজনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক মুখ হয়ে উঠেছিলেন। একসময় রাজনৈতিক নির্বাসন চলে যেতে হয় মোদীকে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব মোদীকে জাতীয় সম্পাদক হিসেবে দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে পাঠায়। কাগজে-কলমে এটি দলের একটি সাংগঠনিক দায়িত্ব হলেও, রাজনৈতিক বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক কাজ সত্ত্বেও এই ১৮ মাসের সময়কালে এক বড় ধরনের রাজনৈতিক ধাক্কা। ১৯৮৭ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়া এবং পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা এক আরএসএস প্রচারকের জীবনে এটি ছিল এক অদ্ভুত অন্তর্বর্তী সময়। তবে তিনি হারিয়ে যাননি। ভারতের উত্তরাঞ্চলে দলের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন মোদী। সেখানে দলকে শক্তিশালী করে তোলেন।
২০০১ সালে কেশুভাই প্যাটেল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার রাজনৈতিক অসন্তোষ, নির্বাচনী ধাক্কা এবং ভয়াবহ ভুজ ভূমিকম্পের ত্রাণ নিয়ে সমালোচনার মুখে জর্জরিত হয়ে পড়ে। গুজরাটে বিজেপির অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তার প্রভাব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর নির্বাচনেও পড়তে শুরু করেছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত কেশুভাইকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর, ৫১ বছর বয়সী মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। কিন্তু তখনই একটি তাৎক্ষণিক সমস্যা দেখা দেয়। তখনও কোনও দিনে কোনও নির্বাচনে অংশ নেননি মোদী। কোনো ব্যক্তি এমএলএ না হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হলে, তাঁকে ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। তাই তাঁর জন্য একটি নিরাপদ আসন খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল।
মোদী নিজে এই আরএসএসের হাত ধরেই উঠে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, তখন সেই সম্পর্কের ধরন বদলে যায়। এরপরই শুরু হয় মোদীর রাজনৈতিক যাত্রার সেই অধ্যায়, যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে গুজরাট থেকে দিল্লির মসনদে নিয়ে যায়। তবে এই রূপান্তর এক দিনে হয়নি, ঘটেছিল ধীরে ধীরে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে কেবল একজন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদ হিসেবেই নয়, বরং একজন উন্নয়নমুখী প্রশাসক হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করেন। 'ভাইব্রেন্ট গুজরাট' সম্মেলন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ টানার চেষ্টা এবং পরিকাঠামো ও সুশাসনের ওপর জোর দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর চারপাশে এক "বিকাশ পুরুষ"-এর ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিজেপির ভেতরের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণও দ্রুত বদলাতে শুরু করে।
লালকৃষ্ণ আদবানি তখনও দলের সবচেয়ে বর্ষীয়ান জাতীয় নেতা ছিলেন, তবে মোদীর রাজনৈতিক প্রভাব ততদিনে গুজরাটের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তার করতে শুরু করেছিল। ২০১২ সালে গুজরাটে টানা তৃতীয়বারের মতো তাঁর নির্বাচনী জয় জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকার দাবিকে আরও জোরাল করে তোলে। পরের বছর সেই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয় এবং সেখান থেকেই বিজেপি ও ভারতের রাজনীতিতে সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে। ২০১৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য মোদীকে তাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। আরএসএস অফিসের মেঝে থেকে বিজেপির সর্বোচ্চ জাতীয় পদে পৌঁছানোর এই যাত্রাটি সম্পূর্ণ হতে কয়েক দশক সময় লেগেছিল। চায়ের দোকান, গোপন আশ্রয়কেন্দ্র, দলের ভেতরের বিদ্রোহ, রাজনৈতিক নির্বাসন, অনিচ্ছাকৃত বদলি, কোনো নির্বাচনী এলাকা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর আসন সামলানো-সহ বহু লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিল্লি পর্যন্ত আসতে হয়েছিল মোদীকে। আর সে কারণেই ৭৬ বছর বয়সে মোদীর এই গল্প কেবল ক্ষমতার গল্প নয়। এটি এমন একজন সত্তোরোর্ধ্ব মানুষের গল্প, যিনি তাঁর কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন নানামুখী চাপের মধ্যে—কখনও বিরোধীদের থেকে, কখনও বন্ধুদের থেকে, কখনও নিজের দলের থেকে, আবার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সেই সংগঠনের থেকেও যা তাঁকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এখন অবস্য সেইসব চ্যালেঞ্জের ধরন বদলেছে। সেসবও খুন মন্সিয়ানার সঙ্গে সামাল দিচ্ছেন মোদী।
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