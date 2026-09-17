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আরএসএস প্রচারক থেকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, লড়াইয়ের পথটা মোটেই সহজ ছিল না নরেন্দ্র মোদীর

Narendra Modi Birth Day: সাংগঠনিক সাফল্যের শীর্ষে থাকার সময়ই তাঁকে গুজরাটের রাজনীতি থেকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। টানা প্রায় ২ বছর তিনি ছিলেন রাজনীতির বাইরে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 17, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:24 AM IST
আরএসএস প্রচারক থেকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, লড়াইয়ের পথটা মোটেই সহজ ছিল না নরেন্দ্র মোদীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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