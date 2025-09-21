GST 2.O: নয়া GST জমানায় অবিশ্বাস্য সস্তা হচ্ছে এইসব গাড়ি-বাইক, দেখে নিন তালিকা

GST 2.O: নয়া GST জমানায় অবিশ্বাস্য সস্তা হচ্ছে এইসব গাড়ি-বাইক, দেখে নিন তালিকা
GST 2.O: ৫-১৮ শতাংশ জিএসটি স্থির হওয়ার পর বহু জিনিসের দাম কমবে বলেই মনে করছেন মধ্যবিত্তরা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামিকাল থেকেই শুরু হচ্ছে নয়া জিএসটি জমানা। ৪ ধাপের জিএসটি আর কাল থেকে নয়। নেওয়া হবে মৃলত ২ ধাপে। ৫-১৮ শতাংশ জিএসটি স্থির হওয়ার পর বহু জিনিসের দাম কমবে বলেই মনে করছেন মধ্যবিত্তরা। দেখে নেওয়া যাক গাড়ির দামে কী বদল হতে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন বহু গাড়ির দাম কমবে। সস্তা হবে বাইকও।
Mahindra সস্তা হতে পারে ১.৫৬ লাখ টাকা পর্যন্ত। কোম্পানির অন্যান্য গাড়ি সস্তা হতে পারে।
Bolero Neo: Rs 1.27 লাখ
XUV 3XO: Rs 1.40 লাখ
Thar range: 1.35 লাখ
Thar Roxx: Rs 1.33 লাখ
Scorpio Classic: Rs 1.01 লাখ
Scorpio N: Rs 1.45 লাখ
XUV700: Rs 1.43 লাখ
Tata Motors - 1.55 লাখ পর্যন্ত সস্তা হতে পারে। অন্যান্য গাড়ি...
Tiago: 75,000 টাকা
Tigor: Rs 80,000 টাকা
Altroz: Rs 1.10 লাখ
Punch: Rs 85,000 টাকা
Nexon: Rs 1.55 লাখ
Harrier: Rs 1.40 লাখ
Safari: Rs 1.45 লাখ
Curvv: Rs 65,000 টাকা
Toyota - 3.49 লাখ টাকা পর্যন্ত সস্তা হতে পারে। অন্যান্য গাড়ি..
Fortuner: Rs 3.49 লাখ
Legender: Rs 3.34 লাখ
Hilux: Rs 2.52 লাখ
Vellfire: Rs 2.78 লাখ
Camry: Rs 1.01 লাখ
Innova Crysta: Rs 1.80 লাখ
Innova Hycross: Rs 1.15 লাখ
Other models: Up to Rs 1.11 লাখ
Hyundai - Up to Rs 2.4 লাখ টাকা পর্যন্ত সস্তা হতে পারে। অন্যান্য গাড়ি...
Grand i10 Nios: Rs 73,808 cut
Aura: Rs 78,465 cheaper
Exter: Rs 89,209 reduction
i20: Rs 98,053 cut (N-Line Rs 1.08 lakh)
Venue: Rs 1.23 lakh cut (N-Line Rs 1.19 lakh)
Verna: Rs 60,640 lower
Creta: Rs 72,145 cut (N-Line Rs 71,762)
Alcazar: Rs 75,376 cheaper
Tucson: Rs 2.4 lakh cut
Maruti Suzuki - Up to Rs 2.25 লাখ পর্য়ন্ত সস্তা হতে পারে। অন্যান্য গাড়ি...
Alto K10: Rs 40,000 cheaper
WagonR: Rs 57,000 cut
Swift: Rs 58,000 cheaper
Dzire: Rs 61,000 lower
Baleno: Rs 60,000 cut
Fronx: Rs 68,000 cheaper
Brezza: Rs 78,000 cut
Eeco: Rs 51,000 cheaper
Ertiga: Rs 41,000 cut
Celerio: Rs 50,000 cheaper
S-Presso: Rs 38,000 cut
Ignis: Rs 52,000 cheaper
Jimny: Rs 1.14 lakh lower
XL6: Rs 35,000 cut
Invicto: Rs 2.25 lakh cut
Kia - Up to Rs 4.48 লাখ পর্যন্ত সস্তা হতে পারে। অন্যান্য গাড়ি...
Sonet: Rs 1.64 lakh cheaper
Syros: Rs 1.86 lakh reduction
Seltos: Rs 75,372 cut
Carens: Rs 48,513 cheaper
Carens Clavis: Rs 78,674 cut
Carnival: Rs 4.48 lakh reduction
কতটা সস্তা হবে বাইক
দেশের বাইক বাজারের ৯৮ শতাংশ দখল করে রয়েছে স্কুটি ও ৩৫০ সিসির কম বাইক। এখন জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে কমেছে ১৮ শতাংশে। ফলে অধিকাংশ বাইকই সস্তা হতে চলেছে।
Honda Two-Wheelers - Up to Rs 18,887 টাকা পর্যন্ত সস্তা হতে পারে। অন্যান্য মডেলগুলির দাম কমতে পারে....
Activa 110: Rs 7,874 cheaper
Dio 110: Rs 7,157 off
Activa 125: Rs 8,259 cut
Dio 125: Rs 8,042 reduction
Shine 100: Rs 5,672 cheaper
Shine 100 DX: Rs 6,256 cut
Livo 110: Rs 7,165 lower
Shine 125: Rs 7,443 cut
SP125: Rs 8,447 off
CB125 Hornet: Rs 9,229 cheaper
Unicorn: Rs 9,948 cut
SP160: Rs 10,635 lower
Hornet 2.0: Rs 13,026 off
NX200: Rs 13,978 cheaper
CB350 H'ness: Rs 18,598 off
CB350RS: Rs 18,857 cut
CB350: Rs 18,887 cheaper
