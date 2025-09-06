English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে! ছুটছে রুপোও...

Gold Price:  সোনা-রূপোর দাম কত জেনে নিন- 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 6, 2025, 08:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  পুজোর পরেই অঘ্রান মাস থেকে শুরু হবে বিয়ের সিজন। আর বিয়ে মানেই গয়নাগাঁটি। সে অল্প হোক বা বেশি, বর-বউকে নতুন গয়নায় সাজাতে ব্যস্ত থাকে সবাই। দেখে নিন এখন কেমন চলছে সোনার দাম- 

১ গ্রাম ১০ গ্রাম

পাকা সোনার বাট ১০৬৫০ ₹ ১০৬৫০০ ₹
খুচরো পাকা সোনা ১০৭৫০ ₹ ১০৭৫০০ ₹
হলমার্ক সোনা         ১০১৭৫ ₹ ১০১৭৫০ ₹
সোনার দাম (Gold Price) আর রুপোর দামের পরিবর্তন তাল মিলিয়ে চলতে থাকে ।

জেনে নিন আজ রুপোর (silver) দাম কত হল।

আজ রুপোর দাম:

প্রতি কেজি রুপোর বাট : ১,২৪,১০০টাকা
প্রতি কেজি খুচরো রুপো : ১,২৪,২০০ টাকা
 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

