Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে! ছুটছে রুপোও...

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে! ছুটছে রুপোও...
Gold Price: সোনা-রূপোর দাম কত জেনে নিন-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর পরেই অঘ্রান মাস থেকে শুরু হবে বিয়ের সিজন। আর বিয়ে মানেই গয়নাগাঁটি। সে অল্প হোক বা বেশি, বর-বউকে নতুন গয়নায় সাজাতে ব্যস্ত থাকে সবাই। দেখে নিন এখন কেমন চলছে সোনার দাম-
১ গ্রাম ১০ গ্রাম
পাকা সোনার বাট ১০৬৫০ ₹ ১০৬৫০০ ₹
খুচরো পাকা সোনা ১০৭৫০ ₹ ১০৭৫০০ ₹
হলমার্ক সোনা ১০১৭৫ ₹ ১০১৭৫০ ₹
সোনার দাম (Gold Price) আর রুপোর দামের পরিবর্তন তাল মিলিয়ে চলতে থাকে ।
জেনে নিন আজ রুপোর (silver) দাম কত হল।
আজ রুপোর দাম:
প্রতি কেজি রুপোর বাট : ১,২৪,১০০টাকা
প্রতি কেজি খুচরো রুপো : ১,২৪,২০০ টাকা
আরও পড়ুন: Rahul Gandhi's Lawyer's Death: আচমকাই রহস্যময় ফোন কল সেরে আত্মঘাতী রাহুল গান্ধীর আইনজীবী! তোলপাড়...
আরও পড়ুন: Andra Pradesh Suspicious Disease: ডাক্তারদের কাছে কোনও জবাব নেই, রহস্যরোগে একে একে ২০ জনের মৃত্যু! নতুন ভাইরাস নাকি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)