Small Savings Scheme Interest Rate: পিএফ থেকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, জানুন নতুন বছরে ১৩ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারে কী বদল হল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছর শুরু হয়েছে। নতুন বছরে দেশের সব ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের হার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এই হার বছরের প্রথম ৩ মাসের জন্য। সাধারণ মানুষ ১৩টি স্মল সেভিংস স্কিমে মূলত টাকা জমান। এগুলির মধ্যে রয়েছে পিএফ, সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিংস স্কিম, সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্য়াকাউন্ট স্কিমের মতো প্রকল্প।
কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে জানুয়ারি থেকে মার্চ এই ৩ মাসের জন্য ওইসব ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারে কোনও বদল হচ্ছে না। এমনটাই জানিয়েছে অর্থমন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'জানুায়ারির ১ তারিখ থেকে মার্চের ৩১ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার অপরিবর্তিত থাকবে।'
দেখে নিন ১৩টি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার(১ জানুয়ারি-৩১ মার্চ)
১. পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্ট- বার্ষিক ৪ শতাংশ
২. ১ বছরের জন্য ফিক্সড-৬.৯ শতাংশ(১০,০০০ মিলবে ৭১৯ টাকা)
৩. ২ বছরের টাইম ডিপোজিট-৭.১ শতাংশ(১০,০০০ মিলবে বার্ষিক ৭১৯ টাকা করে)
৪. ৩ বছরের টাইম ডিপোজিট-৭.১ শতাংশ(১০,০০০ মিলবে বার্ষিক ৭১৯ টাকা করে)
৫. ৫ বছরের টাইম ডিপোজিট-৭.৫ শতাংশ(১০,০০০ বার্ষিক ৭৭১ টাকা করে)
৬. ৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট-৬.৭ শতাংশ
৭. সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিংস স্কিম-৮.২ শতাংশ(১০,০০০ এ কোয়াটারলি সুদ ২০৫ টাকা)
৮. মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট-৭.৪ শতাংশ
৯. ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট-৭.৭ শতাংশ(১০,০০০ এ ম্যাচুউরিটি ভ্যালু ১৪,৪৯০ টাকা)
১০. পিপিএফ-৭.১ শতাংশ
১১. কিষাণ বিকাশ পত্র-৭.৫ শতাংশ(১১৫ মাসে ম্যাচুরিটি)
১২. মহিলা সম্মান সেভিংস সার্টিফিকেট-৭.৫ শতাংশ(১০,০০০ ম্যাচুরিটি ভ্যালু ১১,৬০২ টাকা)
১৩. সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্য়াকাউন্ট স্কিম-৮.২ শতাংশ
