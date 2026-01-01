English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Small Savings Scheme Interest Rate: পিএফ থেকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, জানুন নতুন বছরে ১৩ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারে কী বদল হল...

Small Savings Scheme Interest Rate: পিএফ থেকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, জানুন নতুন বছরে ১৩ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারে কী বদল হল...

Small Savings Scheme Interest Rate: এই হার বছরের প্রথম ৩ মাসের জন্য। সাধারণ মানুষ ১৩টি স্মল সেভিংস স্কিমে মূলত টাকা জমান

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 1, 2026, 11:56 AM IST
Small Savings Scheme Interest Rate: পিএফ থেকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, জানুন নতুন বছরে ১৩ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারে কী বদল হল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছর শুরু হয়েছে। নতুন বছরে দেশের সব ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের হার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এই হার বছরের প্রথম ৩ মাসের জন্য। সাধারণ মানুষ ১৩টি স্মল সেভিংস স্কিমে মূলত টাকা জমান। এগুলির মধ্যে রয়েছে পিএফ, সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিংস স্কিম, সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্য়াকাউন্ট স্কিমের মতো প্রকল্প।

Add Zee News as a Preferred Source

কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে জানুয়ারি থেকে মার্চ এই ৩ মাসের জন্য ওইসব ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারে কোনও বদল হচ্ছে না।  এমনটাই জানিয়েছে অর্থমন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'জানুায়ারির ১ তারিখ থেকে মার্চের ৩১ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার অপরিবর্তিত থাকবে।'

আরও পড়ুন-বছরের শুরুতেই বিশাল ধাক্কা, লাফিয়ে অনেকটাই বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম

আরও পড়ুন-ডিসেম্বর ও জানুয়ারির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, আগামী সপ্তাহে আসছে শীতের মারাত্মক এক স্পেল

দেখে নিন ১৩টি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার(১ জানুয়ারি-৩১ মার্চ)

১. পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্ট- বার্ষিক ৪ শতাংশ

২. ১ বছরের জন্য ফিক্সড-৬.৯ শতাংশ(১০,০০০ মিলবে ৭১৯ টাকা)

৩. ২ বছরের টাইম ডিপোজিট-৭.১ শতাংশ(১০,০০০ মিলবে বার্ষিক ৭১৯ টাকা করে)

৪. ৩ বছরের টাইম ডিপোজিট-৭.১ শতাংশ(১০,০০০ মিলবে বার্ষিক ৭১৯ টাকা করে)

৫. ৫ বছরের টাইম ডিপোজিট-৭.৫ শতাংশ(১০,০০০ বার্ষিক ৭৭১ টাকা করে)

৬. ৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট-৬.৭ শতাংশ

৭. সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিংস স্কিম-৮.২ শতাংশ(১০,০০০ এ কোয়াটারলি সুদ ২০৫ টাকা)

৮. মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট-৭.৪ শতাংশ

৯. ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট-৭.৭ শতাংশ(১০,০০০ এ ম্যাচুউরিটি ভ্যালু ১৪,৪৯০ টাকা)

১০. পিপিএফ-৭.১ শতাংশ

১১. কিষাণ বিকাশ পত্র-৭.৫ শতাংশ(১১৫ মাসে ম্যাচুরিটি)

১২. মহিলা সম্মান সেভিংস সার্টিফিকেট-৭.৫ শতাংশ(১০,০০০ ম্যাচুরিটি ভ্যালু ১১,৬০২ টাকা)

১৩. সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্য়াকাউন্ট স্কিম-৮.২ শতাংশ

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন)

About the Author
Tags:
Savings interest rateSukanya Samriddhi YojanaPPF
পরবর্তী
খবর

Haryana Gang Crime: বর্ষশেষের রাতে প্রায় নির্ভয়ার পরিণতি পঁচিশের তরুণীর! চলন্ত গাড়িতেই তিন ঘণ্টা শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে রাস্তায় ছুড়ল পিশাচরা...
.

পরবর্তী খবর

India Pakistan Arm Conflict: নতুন বছরে ফের সংঘর্ষে জড়াতে পারে ভারত-পাকিস্তান, হুঁশিয়ারি মার...