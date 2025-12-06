Indigo Flight Cancelled: আকাশে ভয়ংকর প্রতারণা, পাইলটদের বিশ্রাম দিতে চায় না কিপটে ইন্ডিগো! মুনাফার লোভে যাত্রীদের জীবন বাজি ধরছে?

Indigo Flight Cancelled: আকাশে ভয়ংকর প্রতারণা, পাইলটদের বিশ্রাম দিতে চায় না কিপটে ইন্ডিগো! মুনাফার লোভে যাত্রীদের জীবন বাজি ধরছে?
Indigo Flight Cancelled: বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ‘টার্বুলেন্স’ বা ঝাঁকুনি সামলে উঠতে সময় লাগবে আরও কিছুদিন। আপাতত ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর আগে পুরোপুরি স্বাভাবিক ছন্দ ফেরার আশা কম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘড়ির কাঁটা তখন চলছে নিয়ম মেনেই। চেক-ইন কাউন্টারের সামনে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন, কিন্তু কাউন্টার জনমানবহীন। বোর্ডিং গেটে অপেক্ষায় যাত্রীরা। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর (IndiGo)ভরসা ছিল 'অন-টাইম' পারফরম্যান্স। গত কয়েক দিনে সেই গর্বের নীল রং যেন ফিকে হয়ে এসেছে। প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা 'সিস্টেম আপগ্রেডে'র- কথা বল হলেও পর্দার আড়ালের আসল ছবিটা কিন্তু আরও গভীর।
আরও পড়ুন: Indigo Flight Cancelled: পরিষেবা 'কমপ্লিট শাটডাউনে'র পথে ইন্ডিগো? চূড়ান্ত বিপর্যয়ে সুপ্রিম দ্বারস্থ ভুক্তভোগীরা...
'সিস্টেম' বিভ্রাট নাকি অন্য কিছু? সম্প্রতি ইন্ডিগোর বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছয়। দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু, চেন্নাই থেকে কলকাতা—দেশজুড়ে শত শত ফ্লাইট বাতিল। সংস্থাটির সিইও পিটার এলবার্স একে 'সিস্টেম রিবুট' বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দাবি, নতুন করে সময়সূচি সাজাতে গিয়েই এই বিপত্তি। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। আসল সমস্যা লুকিয়ে আছে ককপিটের ভেতরে—পাইলট ও ক্রু সদস্যের তীব্র সংকট।
'রিবুটে'র নেপথ্যে রোস্টারিং সমস্যা গল্পটা শুরু হয়েছিল গত নভেম্বর মাসে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক (DGCA) পাইলটদের ক্লান্তি দূর করতে নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' (FDTL) নিয়ম চালু করে। সোজা কথায়, পাইলটদের বিশ্রামের সময় বাড়ানো হয়েছে। আর তাতেই ওলট-পালট হয়ে যায় ইন্ডিগোর পুরনো হিসেব-নিকেশ। পর্যাপ্ত পাইলট না থাকায় একের পর এক ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয় সংস্থাটি। প্রযুক্তিগত 'আপগ্রেড' বা 'গ্লিচ' আসলে সেই অব্যবস্থাপনা ঢাকারই একটি কৌশল মাত্র বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
যাত্রী দুর্ভোগের 'টার্বুলেন্স' পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনালে যাত্রীদের বিক্ষোভ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়। শেষ মুহূর্তে ফ্লাইট বাতিলের মেসেজ পেয়ে কারও জরুরি মিটিং মিস হয়েছে, কেউ বা বাড়ি ফিরতে গিয়ে মাঝপথেই আটকে পড়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গেছে ক্ষুব্ধ যাত্রীদের পোস্টে। টিকিটের দামও আকাশছোঁয়া—অন্য এয়ারলাইন্সগুলো এই সুযোগে ভাড়ার পারদ চড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ।
ভবিষ্যৎ কী? ডিজিসিএ-র কড়া নির্দেশের পর ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ‘টার্বুলেন্স’ বা ঝাঁকুনি সামলে উঠতে সময় লাগবে আরও কিছুদিন। আপাতত ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর আগে পুরোপুরি স্বাভাবিক ছন্দ ফেরার আশা কম। দেশের ১ নম্বর এয়ারলাইন্সের এই নজিরবিহীন বিপর্যয়ে প্রশ্ন উঠছে—তবে কি লাভের অঙ্কের দিকে তাকাতে গিয়ে যাত্রী পরিষেবার বুনিয়াদি দিকটাই উপেক্ষা করল ইন্ডিগো? উত্তর মিলবে হয়তো আগামী দিনগুলোতেই।
আরও পড়ুন: IndiGo Flights Cancellations: কলকাতা-দিল্লি ৬ হাজারি উড়ানের টিকিটের দাম ৭২ হাজার টাকা! এরা কোম্পানি না ডাকাত?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)