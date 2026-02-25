English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • March 2026 holidays and festivals lists: বন্ধ থাকছে সব স্কুল-কলেজ-অফিস! গোটা মার্চে ছুটির রমরমা... কবে, কোন উত্‍সব? কখন ব্যাগ গুছিয়ে ভালগবা হবেন?

March 2026 holidays and festivals lists: বন্ধ থাকছে সব স্কুল-কলেজ-অফিস! গোটা মার্চে ছুটির রমরমা... কবে, কোন উত্‍সব? কখন ব্যাগ গুছিয়ে ভালগবা হবেন?

March Holidays List 2026: মার্চে ছুটির রমরমা। কবে কোন ছুটি? কবে মিলবে অবসর? সব জেনে নিন...

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 25, 2026, 08:13 PM IST
March 2026 holidays and festivals lists: বন্ধ থাকছে সব স্কুল-কলেজ-অফিস! গোটা মার্চে ছুটির রমরমা... কবে, কোন উত্‍সব? কখন ব্যাগ গুছিয়ে ভালগবা হবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের মার্চ মাসটি ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই মাসে যেমন রঙের উৎসব হোলি রয়েছে, তেমনই রয়েছে হিন্দু নববর্ষের সূচনা এবং চৈত্র নবরাত্রির পুণ্য লগ্ন। এছাড়া একটি দৃশ্যমান চন্দ্রগ্রহণ এই মাসের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

মার্চ ২০২৬-এর প্রধান আকর্ষণসমূহ

১. চন্দ্রগ্রহণ (৩ মার্চ): মার্চের শুরুতেই ৩ তারিখে একটি চন্দ্রগ্রহণ হতে চলেছে। এই গ্রহণটি ভারতে দৃশ্যমান হবে এবং এর সূতক কালও মান্য করা হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই গ্রহণকে অত্যন্ত বিশেষ বলে মনে করা হচ্ছে।

২. হোলিকা দহন ও হোলি (২ ও ৪ মার্চ): পঞ্জিকা অনুযায়ী ২রা মার্চ হোলিকা দহন হবে এবং ৪ঠা মার্চ রঙের উৎসব হোলি পালন করা হবে।

৩. হিন্দু নববর্ষ (১৯ মার্চ): হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে নতুন বিক্রম সংবৎ ২০৮৩ শুরু হবে। ১৯শে মার্চ থেকে শুরু হবে এই নতুন বর্ষ।

৪. চৈত্র নবরাত্রি (১৯ - ২৭ মার্চ): হিন্দু নববর্ষের শুরুতেই ১৯শে মার্চ কলশ স্থাপনের মাধ্যমে চৈত্র নবরাত্রির সূচনা হবে। ২৬শে মার্চ মহাঅষ্টমী এবং ২৭শে মার্চ রামনবমী বা নবমী তিথি পালিত হবে।

৫. চৈত্র ছট পূজা (২২ - ২৫ মার্চ): ২২শে মার্চ নহায়-খায় দিয়ে শুরু হবে চৈত্র ছট। ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়া হবে এবং ২৫শে মার্চ উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়ার মাধ্যমে এই মহাপর্বের সমাপ্তি ঘটবে।

মার্চ ২০২৬-এর উৎসব ও ব্রত তালিকা

২ মার্চ: হোলিকা দহন, ফাল্গুন চৌমাছি।

৩ মার্চ: ফাল্গুন পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ, বসন্ত পূর্ণিমা ব্রত।

৪ মার্চ: হোলি, চৈত্র মাস আরম্ভ।

৬ মার্চ: ভালচন্দ্র সংকষ্টী চতুর্থী।

৮ মার্চ: রঙ পঞ্চমী।

১০ মার্চ: শীতলা সপ্তমী।

১১ মার্চ: শীতলা অষ্টমী (বাসোড়া), কালাষ্টমী।

১৫ মার্চ: পাপমোচনী একাদশী, নৃসিংহ দ্বাদশী।

১৬ মার্চ: প্রদোষ ব্রত।

১৭ মার্চ: মাসিক শিবরাত্রি।

১৯ মার্চ: গুড়ি পাড়ওয়া, চৈত্র নবরাত্রি শুরু, কলশ স্থাপন।

২১ মার্চ: গণগৌর পূজা, গৌরী পূজা।

২২ মার্চ: চৈত্র ছট (নহায়-খায়)।

২৩ মার্চ: ছট (খরনা), লক্ষ্মী পঞ্চমী।

২৪ মার্চ: ছট (সন্ধ্যা অর্ঘ্য), স্কন্দ ষষ্ঠী।

২৫ মার্চ: ছট (উদীয়মান সূর্যের অর্ঘ্য), নবরাত্রি সপ্তমী।

২৬ মার্চ: মহাষ্টমী ব্রত, মহাতারা জয়ন্তী।

২৭ মার্চ: রামনবমী (নবমী ব্রত)।

২৯ মার্চ: কামদা একাদশী।

৩০ মার্চ: প্রদোষ ব্রত (শুক্লপক্ষ)।

৩১ মার্চ: মহাবীর জয়ন্তী।

মার্চ মাসটি একদিকে যেমন উৎসবের আমেজ বয়ে আনবে, তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যও এটি একটি শ্রেষ্ঠ সময়। বিশেষ করে মাসের শেষের দিকে নবরাত্রি ও ছট পূজার জোড়া আয়োজন ভক্তদের মনে এক বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

আরও পড়ুন: SSC Case Update: বিগ আপডেট! অগুনতি চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্য়ত্‍ অন্ধকারে? প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ রাজ্যকে...

আরও পড়ুন: IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Holi 2026school closureMarch 4 HolidayHolika DahanLong Weekendstate holidaystudent breakfestive vacationDelhi Holi holidayMarch 2026 PanchangMarch holiday listHolidays list of India 2026Chandra Grahan on MarchPradosh VratChaitra NavratriHindu calendar 2026March Hindu festivalsPanchang list MarchFestival dates 2026Astrology events 2026
পরবর্তী
খবর

Tirupati Temple Ghee: তিরুপতিতে মাঁখোর দেশের জিভ ও নাক! লাড্ডু যাচাই করতে ২৫ কোটির ই-টাং ও ই-নোজ...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন! '৫০০-র বিনিময়ে...