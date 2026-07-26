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পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের রং বদলে দেন যেসব মহিলা অফিসাররা, কারগিল দিবসে স্মরণ গুঞ্জন-বিদ্যা-রুচি-প্রাচীদের

Kargil Vijay Diwas 2026: প্রায় আড়াই মাস রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর, ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই ভারতীয় সেনা দখল হয়ে যাওয়া সবকটি পাহাড় পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 26, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:35 PM IST
পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের রং বদলে দেন যেসব মহিলা অফিসাররা, কারগিল দিবসে স্মরণ গুঞ্জন-বিদ্যা-রুচি-প্রাচীদের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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