/পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের রং বদলে দেন যেসব মহিলা অফিসাররা, কারগিল দিবসে স্মরণ গুঞ্জন-বিদ্যা-রুচি-প্রাচীদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাহাড়ের উপর থেকে পাক সেনা গুলি চালাচ্ছে আর পাক হানাদারদের হঠাতে জীবন দিয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন ভারতী সেনানীরা। আজ সেই দিন। ১৯৯৯ সালে এক রক্তাক্ত লড়াইয়ে পাক হানাদার সেনা হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট কারগিল ফিরিয়ে এনেছিল ভারত।
কারগিল বিজয় দিবস
প্রতি বছর ২৬ জুলাই পাল করা হয় 'কারগিল বিজয় দিবস'। ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সাহসকে সম্মান জানাতেই দিনটি পালন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ৩ মে, পাকিস্তানি সেনা ও অনুপ্রবেশকারীরা লদাখের কারগিল সেক্টরে 'লাইন অফ কন্ট্রোল' বরাবর গুরুত্বপূর্ কিছু পাহাড়ি পোস্ট দখল করে নেয়। প্রায় আড়াই মাস রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর, ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই ভারতীয় সেনা দখল হয়ে যাওয়া সবকটি পাহাড় পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সেই দিনটিই কারগিল বিজয় দিবস।
কারগিল ছিনিয়ে এনেছিল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। সেই লড়াই ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের জন্য এক ইতিহাসের সূচনা করেছিল। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে উদ্ধার অভিযান চালানো, আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করা, সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং যুদ্ধের মূল পরিকল্পনায় সহায়তা করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে মহিলা সেনানীরা বিরাট অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের এই সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ সমাজে নারী সম্পর্কিত বহু পুরনো সামাজিক ধারণা ও বাঁধাধরা চিন্তা ভেঙে দেয়। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নারীদের জন্য নতুন সুযোগের পথ খুলে দেয়।
দ্য কারগিল গার্ল
কারগিল যুদ্ধের কথা উঠলে যাঁদের কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে,তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট গুঞ্জন সাক্সেনা। দিল্লির বাসিন্দা গুঞ্জন ১৯৯৪ সালে বিমানবাহিনীর প্রথম ব্যাচের মহিলা শিক্ষানবিশ পাইলট হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে তাঁকে '১৩২ ফরওয়ার্ড এরিয়া কন্ট্রোল'-এ পোস্টিং দেওয়া হয়।
১৯৯৯ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় মাত্র ২৫ বছরের গুঞ্জন শ্রীনগরে মোতায়েন ছিলেন। সেখান থেকে তিনি 'চিতা' হেলিকপ্টার চালিয়ে আহত সৈন্যদের উদ্ধার ও হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ শুরু করেন। শত্রুপক্ষের গুলি আর দুর্গম পাহাড়ের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করে তিনি পাহাড়ের উঁচুতে থাকা আহত সেনাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে এনেছিলেন। তাঁদের এই সাহসিকতার জন্য তিনি 'শৌর্য পুরস্কার' লাভ করেন। পরবর্তীতে তাঁর এই অনুপ্রেরণাদায়ী জীবনকাহিনী নিয়েই তৈরি হয় বলিউড সিনেমা 'গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কারগিল গার্ল'।
শ্রীবিদ্যা রাজন
কারগিল যুদ্ধে আরেকজন ভারতীয় বায়ুসেনার কর্মকর্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি হলেন কেরলমের শ্রীবিদ্যা রাজন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পাইলট হিসেবে কাজ করার পর তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে পোস্টিং দেওয়া হয়। কারগিল যুদ্ধ শুরু হলে, গুঞ্জন সাক্সেনার পাশাপাশি তাঁকেও যুদ্ধের মূল এলাকার কাছে থাকা ২৫ জন বিমানবাহিনীর পাইলটের দলে রাখা হয়। শ্রীবিদ্যার দায়িত্ব ছিল আহত সেনাদের উদ্ধার করা। দুর্গম এলাকা থেকে জখম সেনাদের শ্রীনগরের আর্মি হাসপাতালে পৌঁছে দিতেন শ্রীবিদ্যা। যুদ্ধের সময়ে তাঁর এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বহু ভারতীয় সেনার জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছিল।
ভারতীয় সেনার মহিলা অফিসাররা
কারগিল যুদ্ধ কেবল সরাসরি লড়াইয়ের ক্ষেত্র ছিল না; এটি দেখিয়েছিল যে একটি যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে সঠিক যোগাযোগ, লজিস্টিকস এবং চিকিৎসাসেবার ওপরও।
ক্যাপ্টেন রুচি শর্মা
১৯৯৬ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'কোর অব সিগন্যালস'-এ যোগ দেওয়া ক্যাপ্টেন রুচি শর্মা ভারতের প্রথম নারী 'অপারেশনাল প্যারাট্রুপার' হিসেবে পরিচিত। কারগিল যুদ্ধের সময় পাহাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা সেনাদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তিনি। কঠিন পরিস্থিতিতে সামরিক অভিযানের সমন্বয় সাধনে তাঁর এই ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ১৯৯৯ সালে নিজের বিভাগে সবচেয়ে সাহসী নারী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি 'জেনারেল ওবেরয় ট্রফি' পান এবং পরবর্তীতে 'প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল'-এ ভূষিত হন।
মেজর ডাঃ প্রাচী গর্গ
গাজিয়াবাদের অশোক নগরের বাসিন্দা মেজর ডাঃ প্রাচী গর্গ ছিলেন একমাত্র মহিলা মেডিকেল অফিসার। কারগিল যুদ্ধের সময় '৮ মাউন্টেন ডিভিশন'-এ কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৭ সালে সেনা চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে কারগিল যুদ্ধের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম এলাকা ড্রাস সেক্টরে পাঠানো হয়। পুরো যুদ্ধজুড়ে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে প্রায় ২০০ জন আহত সেনাকে চিকিৎসা দিয়ে তাঁদের জীবন রক্ষা করেন তিনি।
ক্যাপ্টেন যশিকা হাতওয়াল ত্যাগী
দেরাদুন থেকে আসা ক্যাপ্টেন যশিকা হাতওয়াল ত্যাগী ১৯৯৪ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এর তিন বছর পর তিনি প্রথম মহিলা সেনা অফিসার হিসেবে ভারতের অন্যতম উচ্চ ও চরম ঠান্ডা সামরিক এলাকা লেহ্-তে পোস্টিং দেওয়া হয়। কারগিল যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের গর্ভধারণের সময়েও দায়িত্ব পালন করে যান। পরবর্তীতে তাঁকে 'অপারেশন বিজয় স্টার মেডেল'-এ ভূষিত করা হয় এবং যুদ্ধের সময় অপারেশনাল অবদানের জন্য তিনিই প্রথম মহিলা কর্মকর্তা হিসেবে 'ব্যাটেল রিপোর্ট' পান।
মেজর প্রিয়া ঝিঙ্গান
হিমাচল প্রদেশের শিমলার বাসিন্দা মেজর প্রিয়া ঝিঙ্গানকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া প্রথম মহিলা ক্যাডেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারগিল যুদ্ধের সময় তিনি 'জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল' (JAG) বিভাগের একজন পথিকৃৎ কর্মকর্তা হিসেবে গোয়েন্দা তথ্য, লজিস্টিকস এবং আইনি সহায়তার কাজ সামলেছেন। যুদ্ধকবলিত এলাকায় নিয়োজিত বাহিনীকে প্রশাসনিক ও আইনি পরামর্শ দেওয়া ছিল তাঁর দায়িত্ব। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তত্কালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁকে সম্মানিত ১১০ জন পথপ্রদর্শক নারীর একজন হিসেবে সংবর্ধিত করেন।
কারগিল বিজয় দিবস কেবল রণাঙ্গনে লড়াই করা বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানানোর দিন নয়; এটি সেই সব সাহসী নারীদের স্মরণেরও দিন, যাঁদের নিষ্ঠা ও অবদান ভারতের ইতিহাসের অন্যতম কঠিন এক যুদ্ধের সময় সেনার হাতকে শক্তিশালী করেছিল। ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নারী কর্মকর্তারা যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তা তাঁরা প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন। একই সাথে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরে নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে থাকা বহু বছরের পুরোনো ধারণাকেও বদলে দিয়েছিল তাঁদের এই ভূমিকা।
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