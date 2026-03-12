English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • LPG Crisis: গ্যাস-সংকট ক্রমশ বাড়ছে, জানুন সবচেয়ে বেশি LPG খরচ করে দেশের কোন ৫ রাজ্য

LPG Crisis: গ্যাস-সংকট ক্রমশ বাড়ছে, জানুন সবচেয়ে বেশি LPG খরচ করে দেশের কোন ৫ রাজ্য

LPG Crisis: উত্তর প্রদেশে একাই প্রায় ৪.৮৩ কোটি ঘরোয়া এলপিজি গ্রাহক রয়েছে। রাজ্যে প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ মেট্রিক টন গ্যাসের চাহিদা থাকে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 12, 2026, 02:44 PM IST
LPG Crisis: গ্যাস-সংকট ক্রমশ বাড়ছে, জানুন সবচেয়ে বেশি LPG খরচ করে দেশের কোন ৫ রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের সংকট তৈরি হওয়ার একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। অনেকেই গ্যাস বুক করেও পাচ্ছেন না। বলা হচ্ছে অন্তত ২১ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে কেন্দ্র সাফ জানিয়ে দিয়েছে বুক করার পর সিলিন্ডার দিতে হবে আড়াই দিনের মধ্যে। সিলিন্ডারের অভাবে কলকাতা-সহ দেশের বহু রাজ্যে বহু খাবার দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেক বড় ব্র্যান্ডও বন্ধ হওয়ার পথে। মুম্বই, হায়দরাবাদ, চেন্নাইয়ের মতো শহরে এই জ্বালানী সংকট চোখে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু জানেননি কি দেশের শীর্ষ ৫ এলপিজি(LPG) খরচ করে এমন রাজ্য কারা?

Add Zee News as a Preferred Source

ভারতে এলপিজি গ্যাসের কভারেজ ৯৯.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০২১ সালের শুরুতে দেশে ২৮.৯ কোটি এলপিজি গ্রাহক ছিল। এখন প্রায় প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের ঘরেই গ্যাসের চুলা রয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৭০.৭৫ লক্ষ মানুষ পিএনজি (পাইপলাইনের মাধ্যমে আসা গ্যাস) ব্যবহার করছেন।

এলপিজি ব্যবহারে ভারতের শীর্ষ ৫ রাজ্য

ভারতে এলপিজি গ্যাসের চাহিদা সবচেয়ে বেশি এই পাঁচটি রাজ্যে—

উত্তর প্রদেশ:
জনসংখ্যা বেশি হওয়া এবং উজ্জ্বলা যোজনার প্রভাবের কারণে এই রাজ্য প্রথম স্থানে।

মহারাষ্ট্র:
মুম্বই ও পুনের মতো বড় শহরে ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক—দুই ক্ষেত্রেই গ্যাসের চাহিদা অনেক বেশি।

দিল্লি (এনসিআর):
রাজধানী অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় গ্যাসের ব্যবহারও বেশি।

তামিলনাড়ু:
দক্ষিণ ভারতের বড় শহর চেন্নাই ও কোয়েম্বাটোরে এলপিজির চাহিদা বেশি।

পশ্চিমবঙ্গ:
এখানেও ঘরোয়া গ্যাস ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। 

আরও পড়ুন-পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ফারুক আবদুল্লাকে গুলি, মুহূর্তে ভেস্তে দিলেন এনএসজি কমান্ডোরা, Video

আরও পড়ুন-টানা ২০ বছর অপেক্ষার পর একেবারে মাথা লক্ষ্য করে গুলি, ফারুক আবদুল্লার উপরে হামলাকারী কে এই ব্যক্তি?

উত্তর প্রদেশে একাই প্রায় ৪.৮৩ কোটি ঘরোয়া এলপিজি গ্রাহক রয়েছে। রাজ্যে প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ মেট্রিক টন গ্যাসের চাহিদা থাকে।

উত্তর প্রদেশের এই পাঁচটি জেলায় সবচেয়ে বেশি গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার হয়—

লখনউ: প্রায় ১৫ লক্ষ গ্রাহক (রাজ্যের সবচেয়ে বড় বাজার)।

প্রয়াগরাজ: প্রায় ১৪ লক্ষ গ্রাহক।

আগ্রা, গোরখপুর ও গাজিয়াবাদ: প্রতিটি জেলায় প্রায় ১২ লক্ষ করে গ্রাহক।

রাজ্যে গ্যাস সরবরাহ ঠিক রাখতে ৪,১৪৫ জন ডিস্ট্রিবিউটর দিন-রাত কাজ করছেন।

এছাড়াও উত্তর প্রদেশে প্রায় ২০.২৫ লক্ষ বাড়িতে পাইপলাইনের গ্যাস (PNG) পৌঁছে গেছে।

সরকার ও তেল কোম্পানিগুলো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে-

ভারতের পর্যাপ্ত গ্যাস স্টক আছে, যা দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

গুজব উপেক্ষা করুন; গ্যাস বুকিং ও বাড়িতে সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চলছে।

আন্তর্জাতিকভাবে তেলের দাম যতই বাড়ুক, দেশের গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিরাপদ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
LPG Crisislpg priceIran Israel war
পরবর্তী
খবর

Farooq Abdullah Attacker: টানা ২০ বছর অপেক্ষার পর একেবারে মাথা লক্ষ্য করে গুলি, ফারুক আবদুল্লার উপরে হামলাকারী কে এই ব্যক্তি?
.

পরবর্তী খবর

FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জি...