Kolkata Dhaka Agartala Bus Service: বিগড়ে দিয়েছিলেন ইউনূস, ১৮ মাস পর ফের চালু আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা বাস

Kolkata Dhaka Agartala Bus Service: পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাঁর একটি ফেসবুক পোস্টে বলেন, বন্ধুত্ব ছাড়া উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 25, 2026, 12:06 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশ রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা বাস চলাচল। ফলে ত্রিপুরার মানুষের রেল পথে ঘুরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। সেই সমস্যার সমাধান হল টানা ১৮ মাস পর। চালু হলে আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা বাস চলাচল। পাশাপাশি এই বাস সার্ভিস চালু হওয়ার ফলে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক যে ভালো দিয়ে মোড় নিচ্ছে তারও একটি ইঙ্গিত বয়ে আনল।  আপাতত সপ্তাহে দু'বার করে চলবে এই বাস। পরবর্তীতে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

মঙ্গলবার কলকাতা-ঢাকা-আগরতলার বাসটি ২০ যাত্রী নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে যাত্রীদের স্বাগত জানান। অন্য একটি বাস আগরতলা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্য রওনা দেয়। 

শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই বাংলাদেশে তৈরি হয়ে যায় রাজনৈতিক অস্থিরতা। ভারত বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে পদ্মপার। খোদ মহম্মদ ইউনূস ভারতের বিরুদ্ধে বহু কথা বলতে থাকেন। এমন একটিপরিস্থিতিতে আগরতলা-কলকাতা বাস পরিষেবা বন্ধ করে দিতে হয়। গত এক বছর ধরে ওই রুটে 'রয়্যাল-মৈত্রী' আন্তর্জাতিক বাস পরিষেবাটি বন্ধ ছিল। একজন কর্মকর্তার মতে, পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বাস অপারেটররা পুনরায় এই পরিষেবাটি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাঁর একটি ফেসবুক পোস্টে বলেন, "বন্ধুত্ব ছাড়া উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার মাধ্যমেই দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। তিনি আরও যোগ করেন যে, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে; এবং এটাই বাস্তব ও অনস্বীকার্য সত্য।

