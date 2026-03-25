English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Bank Fraud: আবার একটা ব্যাংক জালিয়াতি: টাকা রাখলেই গায়েব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় কাঁটা সবাই, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?

Bank 'Fraud': আবার একটা ব্যাংক জালিয়াতি: টাকা রাখলেই গায়েব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় কাঁটা সবাই, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?

Kotak Bank Fraud: সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের প্রধান কারণ হল ‘ব্যাংক ফেল’ বা জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা উধাও হওয়া। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 25, 2026, 07:15 PM IST
Bank 'Fraud':
ব্য়াংক জালিয়াতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি ব্যাংক, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক (Kotak Mahindra Bank) সম্প্রতি তাদের ডিজিটাল পরিকাঠামোয় বড়সড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে বহু গ্রাহক অনলাইন লেনদেন এবং মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যবহারে বাধার মুখে পড়েছেন। এই প্রযুক্তিগত সংকটের সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু চক্র জালিয়াতির গুজব ছড়িয়ে গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে— আপনার কষ্টের উপার্জিত অর্থ কি ব্যাংকে সুরক্ষিত?

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার প্রেক্ষাপট 

গত কয়েক দিনে কোটাক ব্যাংকের অনেক গ্রাহক অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রাপকের কাছে পৌঁছায়নি, অথবা ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে ত্রুটি দেখাচ্ছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি তাদের ইন্টারনাল সার্ভারে প্রযুক্তিগত আপগ্রেডেশনের কারণে ঘটছে। তবে জালিয়াতির খবর সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

আমানতকারীরা কি সত্যিই ঝুঁকিতে?

সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের প্রধান কারণ হল ‘ব্যাংক ফেল’ বা জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা উধাও হওয়া। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যাংকের সার্ভারে ত্রুটি মানেই আপনার টাকা হারিয়ে যাওয়া নয়। প্রতিটি ব্যাংকিং লেনদেনের একটি ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট থাকে। যদি কোনও টেকনিক্যাল কারণে ভুলবশত টাকা কেটে নেওয়া হয়, তবে ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ফেরত (Revert) আসতে বাধ্য।

ভারতের ব্যাংকিং নিয়ম (DICGC Act) কী বলে?

যদি কোনও ব্যাংক আর্থিক সংকটে পড়ে বা দেউলিয়া ঘোষিত হয়, তবে আমানতকারীদের সুরক্ষা দেয় Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), যা রিজার্ভ ব্যাংকের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান।

৫ লক্ষ টাকার সুরক্ষা: ২০২০ সালের সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি আমানতকারীর মূলধন ও সুদ মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা সুরক্ষা থাকে। অর্থাৎ, কোনো কারণে ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলেও গ্রাহক ৫ লক্ষ টাকা ফেরত পাবেনই।

জালিয়াতির ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা: যদি কোনও গ্রাহক নিজে থেকে ওটিপি (OTP) বা পাসওয়ার্ড শেয়ার না করেন এবং ব্যাংকের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে হ্যাকাররা টাকা চুরি করে, তবে সেই দায়ভার সম্পূর্ণ ব্যাংকের। জালিয়াতির কথা জানার ৩ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংককে জানালে গ্রাহকের কোনো আর্থিক ক্ষতি হওয়ার কথা নয়।

আরবিআই (RBI) এর  অবস্থান

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইতিমধ্যে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের আইটি (IT) পরিকাঠামো অডিট করার নির্দেশ দিয়েছে। যদি দেখা যায় যে ব্যাংক গ্রাহকদের তথ্যের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে বড় ধরণের জরিমানা বা নতুন গ্রাহক নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাও জারি হতে পারে। আরবিআই স্পষ্ট জানিয়েছে যে, গ্রাহক পরিষেবা এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো আপস করা হবে না।

গ্রাহকদের জন্য জরুরি পরামর্শ

১. গুজবে কান দেবেন না: সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার খবর বা গণহারে টাকা তোলার আহ্বানে সাড়া দেবেন না। কোনো নির্দিষ্ট খবর যাচাই করতে ব্যাংকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট বা আরবিআই-এর পোর্টাল ফলো করুন।

২. অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট চেক করুন: নিয়মিত আপনার ট্রানজ্যাকশন হিস্ট্রি দেখুন। যদি কোনো সন্দেহজনক লেনদেন চোখে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ ব্যাংকের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করুন।

৩. নিরাপত্তা বিধি মানুন: ব্যাংকের কোনও আধিকারিক কখনোই আপনার কাছে ওটিপি বা কার্ডের পিন (PIN) চাইবেন না। এই ধরণের ফোন বা লিঙ্ক থেকে দূরে থাকুন।

৪. ডিজিটাল লক ব্যবহার করুন: কোটাক ব্যাংকের অ্যাপে অনেক সময় ডেবিট কার্ড বা অনলাইন ট্রানজ্যাকশন সাময়িকভাবে ‘অফ’ করে রাখার অপশন থাকে। প্রয়োজনে সেটি ব্যবহার করুন।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের মতো শক্তিশালী মূলধনের অধিকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমানত হারানোর ভয় কার্যত নেই বললেই চলে। তবে প্রযুক্তিগত ত্রুটি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা গ্রাহকের আস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের উচিত ধৈর্য ধরা এবং কমিশনের নির্দেশের দিকে নজর রাখা। মনে রাখবেন, ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহকের আমানত সুরক্ষিত রাখতে একাধিক স্তরের রক্ষাকবচ রয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

