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ভয়ংকর বিপদ! দেশের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুত্‍ কেন্দ্রে সাইবার হানা, ফাঁস ১৯ হাজার তথ্য

Kudankulam Nuclear Power Plant:  কুডনকুলামের পারমাণবিক বিদ্যুত্‍ কেন্দ্রের গোপন তথ্য চলে গিয়েছে হ্যাকারদের কাছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 15, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:47 PM IST
ভয়ংকর বিপদ! দেশের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুত্‍ কেন্দ্রে সাইবার হানা, ফাঁস ১৯ হাজার তথ্য
Image Credit: দেশের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুত্‍ কেন্দ্রে সাইবার হানা!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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