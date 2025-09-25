English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Leh Ladakh Unrest: বিদেশি অনুদানে বেনিয়ম! লাদাখে 'র‍্যাঞ্চো' ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই

Leh Ladakh Unrest: নিয়ম না মেনে  বিদেশি অনুদান নেওয়ার অভিযোগ  সোনমের সংস্থা 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস লাদাখ' (এইচআইএএল) এবং 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল) -এর বিরুদ্ধে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 25, 2025, 10:54 PM IST
Leh Ladakh Unrest: বিদেশি অনুদানে বেনিয়ম! লাদাখে 'র‍্যাঞ্চো' ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাস ব্যুরো: অগ্নিগর্ভ লাদাখ।  চার দফা দাবিতে যখন পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ, তখন অশান্তির জন্য জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াচুককেই কাঠগড়ায় তুলেছেন মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিবৃতি, এটা একপ্রকার স্পষ্ট যে লাদাখে যে হিংসা হয়েছে তার পেছনে র‍্যাঞ্চো' ওয়াংচুকই। এবার সেই ওয়াচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে নামল সিবিআই।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Chhattisgarh jail incident: বীভত্‍স! চুলকোচ্ছিল, তাই যৌনাঙ্গে পেনসিল দিয়ে বিপন্ন জেলবন্দি! মূত্রে রক্তস্রোত, ভাসাভাসি...

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, গত কয়েক দিন ধরেই  বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তদন্ত চলছে। কিন্তু এখনও কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। অভিযোগ? কোনও ব্য়ক্তি বা সংস্থা যদি  বিদেশি অনুদান নিতে চান, তাহলে কিছু নিয়ম বা শর্ত মানতে হয়। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সরকারি ছাড়পত্রও লাগে। শর্ত না মানলে  এফসিআরএ ধারায় মামলা দায়ের করা হতে পারে।  ঠিক যেমনটা ঘটেছে । সোনমের সংস্থা 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস লাদাখ' (এইচআইএএল) এবং 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল) -এর বিরুদ্ধেও।

পিটিআই-কে ওয়াংচুক  জানিয়েছেন,  প্রায় ১০ দিন আগে  সরকারি নির্দেশনামা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল। তিনি বলেন,  'আমাদের বিরুদ্ধে এফসিআরএ-র অধীনে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র না নিয়ে বিদেশি অনুদান গ্রহণের অভিযোগ তোলা হয়েছে'। সোনমের কথায়, 'আমরা বিদেশি তহবিলের উপর নির্ভরশীল থাকতে চাই না, তবে আমরা আমাদের জ্ঞান রফতানি করি এবং তার বিনিময়ে খরচ সংগ্রহ করি। এই ধরনের তিনটি ক্ষেত্রে, তারা (সিবিআই) ভেবেছে এটি বিদেশি অনুদান।’’ সিবিআই তদন্তকারী দল এখনও লাদাখে আছে বলেও জানিয়েছেন সোনম।

আরও পড়ুন:  New GST: নয়া জিএসটিতে মধ্যবিত্তের মাখাপিছু সঞ্চয় মাত্র ৮৮ টাকা! হইচই করে আর লাভ নেই, নুন আনতে পান্তাই ফোরায়...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Leh ProtestLadakh unrestLeh Student ProtestSonam WangchukCBI
পরবর্তী
খবর

Workplace harassment: সিঙাড়া অফার না করতেই কান্নাকাটি বসের! 'গুড মর্নিং'য়ে মন না ভরলেও মিটিংয়ে ডেকে ম্যানেজার...

.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় ২০০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...