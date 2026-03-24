English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Lady Singham IPS Anshika Verma Wedding Card: ৩০ মার্চ জয়পুরের লারিয়া রিসর্টে বিয়ের রিসেপশন। এরপর ১২ এপ্রিল প্রয়াগরাজে গ্র্যান্ড রিসেপশন। আইপিএস অফিসার আনশিকা ভার্মার সেই বিয়ের কার্ডই এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 24, 2026, 07:30 PM IST
IPS Anshika Verma Wedding Card: বরের আগে কনের নাম, ছক-ভাঙা কার্ডে ঝড় তুললেন ‘লেডি সিংঘম’- মজে নেটদুনিয়া
আইপিএস অফিসার আনশিকা ভার্মা ও কৃষ্ণ কুমার বিষ্ণোইয়ের বিয়ের কার্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথা ভাঙা বিয়ের কার্ডে ঝড়। উত্তরপ্রদেশের আইপিএস অফিসার আনশিকা ভার্মা বিয়ে করতে চলেছেন আইপিএস অফিসার কৃষ্ণ কুমার বিষ্ণোইকে। ৩০ মার্চ রিসেপশন। তারপর ১২ এপ্রিল গ্র্যান্ড রিসেপশন। আইপিএস অফিসার আনশিকা ভার্মার সেই বিয়ের কার্ডই এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। কেন?

Add Zee News as a Preferred Source

আইপিএস অফিসার আনশিকা ভার্মাকে অনেকেই ‘লেডি সিংঘম’ বলে ডাকেন। তিনি ওই নামেই বেশি পরিচিত। এবার তাঁর বিয়ের কার্ড নিয়েও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। তাঁর বিয়ের কার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।  আমন্ত্রণপত্র অনুযায়ী, ৩০ মার্চ জয়পুরের লারিয়া রিসর্টে বসবে বিয়ের রিসেপশন। এরপর ১২ এপ্রিল প্রয়াগরাজে আরেকটি গ্র্যান্ড রিসেপশনের আয়োজন করা হবে।

কেন ভাইরাল বিয়ের কার্ড?

এখন ‘লেডি সিংঘম’ আইপিএস অফিসার আনশিকা ভার্মার বিয়ের কার্ড অনেকদিক থেকেই প্রথাগত ছক ভেঙেছে। বরেলির এসপি (সাউথ) পদে কর্মরত আনশিকা ভার্মার বিয়ের কার্ডটি আকর্ষণীয় ডিজাইন ও রঙের জন্য বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। কার্ডটিতে গাঢ় মেরুন ও সোনালি রঙের সমন্বয় রয়েছে। মেরুন রং সামনে ও পিছনের অংশে হয়েছে। কার্ডে রয়েছে হলুদ রঙের স্টাইলিশ “AK” লোগো। যা কিনা কার্ডটির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কার্ডে স্টাইলিশ “AK” লোগো

তবে কার্ডে সবচেয়ে নজরকাড়া বিশেষ বিষয়টি হল, কার্ডে কনের নাম বরের নামের আগে লেখা হয়েছে। যা কিনা প্রচলিত রীতির বাইরে। সাধারণত বিয়ের কার্ডে বরের নামই আগে থাকে। আরও একটি মজার বিষয়, কার্ডে বিয়ের তারিখের কোনও উল্লেখ নেই। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২৯ মার্চ হবে বিয়ের অনুষ্ঠান। শুধুমাত্র পরিবার, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে হবে বিয়ে। একদমই ব্যক্তিগতভাবে হবে বিয়ের অনুষ্ঠান। তারপর ৩০ মার্চ হবে প্রথম রিসেপশন।

এখন আইপিএস আনশিকা ভার্মার বিয়ের কার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই, তার ছিমছাম মার্জিত ডিজাইন ও সহজ-সরল হওয়ার জন্য প্রশংসা ব্যাপকভাবে প্রশংসা পাচ্ছে। 

 (দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
IPS Anshika Vermawedding cardLady Singham
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

