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Shimla Toy Train: প্রবল বৃষ্টিতে বিপুল ধস! সিমলা-কালকা রুটে বিধ্বস্ত টয় ট্রেন চলাচল! ৩৯১ যাত্রী এবং ৪০ রেলকর্মীই...

Landslide in Shimla Toy Train: ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য রেলপথের অংশ এই সিমলা-কালকা সেকশন। সেখানে ভূমিধস। সিমলা-কালকা সেকশনের ৭/১৬-১৭ কিলোমিটারে এই ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটেছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে চারটি ট্রেনকে নিকটবর্তী স্টেশনগুলিতে সাময়িক থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 31, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:46 PM IST
Shimla Toy Train: প্রবল বৃষ্টিতে বিপুল ধস! সিমলা-কালকা রুটে বিধ্বস্ত টয় ট্রেন চলাচল! ৩৯১ যাত্রী এবং ৪০ রেলকর্মীই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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