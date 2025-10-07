Landslide on Bus: ভয়ংকর! চলন্ত বাসের মাথাায় হুড়মুড়িয়ে ধস, কাদা-পাথরে চাপা পড়ে মৃত কমপক্ষে ১৫

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Landslide on Bus: মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোযণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। আহতেরা পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 7, 2025, 10:17 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিডিটাল ব্যুরো:  চলন্ত বাসের মাথায় ধস! কাদা-পাথরে চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত মৃত ১৫। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা। যুদ্ধকালীন তত্‍পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোযণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। আহতেরা পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

ফের ভয়াবহ ধস নামল হিমাচল প্রদেশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ, মঙ্গলবার ধস নামে  বিলাসপুর জেলায়। হরিয়ানার রোহতক থেকে বিলাসপুরে দিকে যাওয়ার পথে সেই ধসে কবলে পড়ে এক যাত্রীবাহী বাস। কোথায়? পাঠানকোট-মান্ডি জাতীয় সড়কে ভালুঘাট এলাকায়। বাসটিতে ৩০ থেকে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।  এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ৩ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে।

 

জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। ধ্বংসস্তুপের নিচে অনেকেই চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে স্থানীয় এক পুলিস আধিকারিক জানিয়েছেন,  'বাসের উপর বিশাল আকারের ধস নামে। যাত্রীদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ'।

