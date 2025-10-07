Landslide on Bus: ভয়ংকর! চলন্ত বাসের মাথাায় হুড়মুড়িয়ে ধস, কাদা-পাথরে চাপা পড়ে মৃত কমপক্ষে ১৫

Landslide on Bus: ভয়ংকর! চলন্ত বাসের মাথাায় হুড়মুড়িয়ে ধস, কাদা-পাথরে চাপা পড়ে মৃত কমপক্ষে ১৫
Landslide on Bus: মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোযণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। আহতেরা পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।
জি ২৪ ঘন্টা ডিডিটাল ব্যুরো: চলন্ত বাসের মাথায় ধস! কাদা-পাথরে চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত মৃত ১৫। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা। যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোযণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। আহতেরা পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।
আরও পড়ুন: TMC Party Office Ransacked in Tripura: খগেন-কাণ্ডের জেরে আগরতলায় ভাঙচুর তৃণমূলের পার্টি অফিসে, প্রতিবাদে সায়নী-বীরবাহা-কুণালরা যাচ্ছেন ত্রিপুরা...
ফের ভয়াবহ ধস নামল হিমাচল প্রদেশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ, মঙ্গলবার ধস নামে বিলাসপুর জেলায়। হরিয়ানার রোহতক থেকে বিলাসপুরে দিকে যাওয়ার পথে সেই ধসে কবলে পড়ে এক যাত্রীবাহী বাস। কোথায়? পাঠানকোট-মান্ডি জাতীয় সড়কে ভালুঘাট এলাকায়। বাসটিতে ৩০ থেকে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ৩ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে।
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Bilaspur, Himachal Pradesh. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next…
— PMO India (@PMOIndia) October 7, 2025
জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। ধ্বংসস্তুপের নিচে অনেকেই চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে স্থানীয় এক পুলিস আধিকারিক জানিয়েছেন, 'বাসের উপর বিশাল আকারের ধস নামে। যাত্রীদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ'।
আরও পড়ুন: Bank official accused of toxic behaviour: 'মা সবারই মারা যায়, নাটক না করে কালই জয়েন করো! না হলে...', ম্যানেজারের হুমকিতে ত্রস্ত অশৌচে থাকা ব্যাংককর্মী...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)