ED against Mamata Banerjee: ল্যাপটপ চুরি, তদন্তে বাধা, তথ্য ছিনতাই! সুপ্রিম কোর্টে মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ইডি...
I-PAC vs ED: সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ ইডি-র। একজন মুখ্যমন্ত্রী (যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও) আইনের রক্ষক হয়েও তিনি আইন ভেঙেছেন। যা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। আইপ্যাক দফতরের ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে অর্থ তছরুপ মামলার তদন্ত চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব, ডিজি, পুলিস কমিশনার এবং ডিসি-সহ অন্য আধিকারিকরা সেদিন ফাইল এবং ইলেকট্রনিক এভিডেন্স ছিনিয়ে নিয়েছেন। ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। রাজ্য সরকারের এমন উচ্চপদস্থ কর্তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানালে তাতে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব হত না। তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। কিন্তু, হাইকোর্টে সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর বহু সংখ্যক সমর্থক ও অনুগামীদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে জড়ো করা হয়েছিল। হোয়াটসঅ্যাপ প্রমাণ মিলেছে। আদালতে অচলাবস্থা তৈরি করা হয়েছিল।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আই প্যাক (I-PAC) মামলায় ইডি (Enforcement Directorate) সপ্তাহের শুরুতেই সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন করেছে। মামলাটি দায়ের করেছেন তিনজন ইডি আধিকারিক, যাদের মধ্যে একজন প্রশান্ত চান্ডিল। আবেদনের মাধ্যমে তারা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে দ্রুত শুনানি চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচ্ছেন।
আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মকর্তারা তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সমর্থকরা তল্লাশির সময় হুমকি দিয়েছেন এবং ইডির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অপরাধমূলক নথি ও ফাইল ছিনিয়ে নিয়েছেন। তল্লাশি পরিচালিত হয়েছিল দুটি জায়গায়- একটি প্রতীক জৈনের বাসভবন এবং দ্বিতীয়টি ইন্ডিয়ান প্যাক কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানির অফিস প্রাঙ্গণে।
ইডি জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সমর্থকরা বিপুল জনসমাবেশ ও ভারী পুলিস মোতায়েন করে আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত করেছেন। আদালত প্রাঙ্গণে হট্টগোল সৃষ্টির ফলে হাইকোর্টের শুনানি স্থগিত করতে হয়েছে। এছাড়া আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা প্রমাণ হিসেবে দেখায় যে, হট্টগোলের সঙ্গে সরাসরি রাজ্য সরকারের সমর্থিত দলীয় সদস্যরা জড়িত ছিলেন।
ইডি আরও জানিয়েছে, তারা বহু-রাজ্য মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত একটি বৃহৎ মামলা তদন্ত করছেন। তদন্ত অনুযায়ী ২৭৪২.৩২ কোটি টাকার অপরাধমূলক অর্থ অবৈধ কয়লা খনি থেকে সরকারি কোষাগারে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যেই ২০ কোটি টাকারও বেশি অপরাধমূলক অর্থের প্রাপ্তির প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আবেদনে আরও বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে পশ্চিমবঙ্গের পুলিস মন্ত্রী হওয়ায় কলকাতার পুলিস কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যান্য পুলিস কর্মকর্তা প্রায়ই তল্লাশি ও তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেছেন। স্থানীয় পুলিসের কাছে এফআইআর দায়ের করাও কার্যকর হয়নি, কারণ স্থানীয় পুলিস যথাযথ তদন্ত না করে মুখ্যমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের রক্ষা করতে প্ররোচিত করবে।
ইডি অভিযোগ করেছে, পুলিস ও প্রশাসনিক বাধার কারণে তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। আদালতকে ভীত ও প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ, হট্টগোল এবং পরিকল্পিতভাবে আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত করার চেষ্টার তথ্য আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
মামলার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, সিবিআই দ্বারা সুষ্ঠু তদন্তের অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, তারা সমস্ত প্রমাণ ও তথ্য বিস্তারিতভাবে শোনা হলে আদালতের সামনে প্রকাশ করবে। এছাড়া পুলিস ও প্রশাসনের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে বিচার প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব পড়ছে এবং আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুতর ব্যাঘাত ঘটছে।
ইডির আরও চাঞ্চল্য়কর অভিযোগ, অফিস প্রাঙ্গণে তারা ইডি কর্মকর্তার ল্যাপটপও নিয়ে নেয় এবং ২ ঘণ্টা পর তা ফেরত দেয়। ল্যাপটপটি নিয়ে গিয়ে ২ ঘণ্টা নিজেদের হেফাজতে রাখাও চুরির শামিল। পঞ্চনামা সংক্রান্ত বিষয়ে বলা যায়, পঞ্চনামা স্বাভাবিক নিয়মে নথিভুক্ত করতে দেওয়া হয়নি এবং পঞ্চনামা সঠিকভাবে নথিভুক্ত না করার জন্য প্রতিপক্ষ নং ২ থেকে ৫ কর্মকর্তা ও পঞ্চদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেয়। ফলে পঞ্চনামা সংক্রান্ত কার্যক্রম আপসকৃত/ব্যাহত হয়ে পড়ে।
আইন হাতে তুলে নেওয়াকে রীতি বানিয়ে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, রাজীব কুমারে বাড়িতে সিবিআই অভিযানে বাধা দেওয়া থেকে অতীতে একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য ইডির।
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যখনই এমন কোনও অপরাধের তদন্ত করা হয় যা তার পছন্দ নয় বা যার ফলে তার, তার মন্ত্রীদের, তার দলের কর্মীদের বা তার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিকর প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখনই তিনি আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এবং রাজ্য পুলিসকে অপব্যবহার করার একটি রীতি তৈরি করে ফেলছেন।
ইডির আবেদনে দাবি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা২০২৩ এর অধীনে গুরুতর অপরাধ।অপরাধ গুলি:--
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা:-- ধারা - অপরাধ
৪৯ - প্ররোচনা
৬১ - অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র
১২১ - সরকারি কর্মচারীকে কাজে বাধা
১২৬ – অন্যায়ভাবে বাধা
১২৭ – অন্যায়ভাবে আটক
১২৮ – বলপ্রয়োগ
১২৯ – অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ
১৩২ - সরকারি কর্মচারীকে তার কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া, আক্রমণ বা বলপ্রয়োগ
২২১ – সরকারি কর্মচারীকে কার্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া
২২২ – সরকারি কর্মচারীকে সহায়তা না করা
২২৩ – সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জারি করা আদেশ অমান্য করা
৩০৩ – চুরি (ডিজিটাল ডিভাইস এবং নথিপত্র)
৩০৫ – একটি আবাসিক বাড়িতে চুরি
৩২৯ – অপরাধমূলক অনুপ্রবেশ এবং অনধিকার প্রবেশ
২৩৮ – অপরাধের প্রমাণ গায়েব করা
২৪১ - প্রমাণ হিসেবে নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ধ্বংস করা
৩৫১ – অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন
