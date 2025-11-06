English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rahul Gandhi vote chori charge: রাহুল গান্ধী রাই বিধানসভা কেন্দ্রের ১০টি বুথে ২২ বার লারিসার (Larissa) স্টক ইমেজ ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেন। রাহুল ব্রাজিলিয়ান 'মডেল' লারিসা ছবি প্রদর্শন করতেই বিতর্কের জন্ম নেয়।

Nov 6, 2025
Vote Chori Brazilian model: লারিসা-ই 'সীমা, সুইটি সরস্বতী'! তিনি কি আদৌ ভারতীয়? ব্রাজিলিয়ান 'মডেল' বলছেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাহুলের (Rahul Gandhi) ভোট চুরির অভিযোগে মুখ খুললেন ব্রাজিলিয়ান মডেল লারিসা (Brazilian Model Larissa)। বুধবার ভোট চুরির অভিযোগে বোমা ফাটান রাহুল গান্ধী। বলেন, ২০২৪ সালে হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটে (Haryana Assembly Election 2024) কোনও নির্বাচন হয়নি। প্রহসন  হয়েছে। দাবি করেন,২৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটার ছিল। ভোট চুরি হয়েছে। বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগসাজশ করে দলের জয় নিশ্চিত করেছে। তাঁর দাবির স্বপক্ষে তিনি রাই বিধানসভা কেন্দ্রের ১০টি বুথে ২২ বার লারিসার (Larissa) স্টক ইমেজ ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, "সীমা," "সুইটি", "সরস্বতী"- স্টক ইমেজ ব্যবহার করে এক-এক জায়গায় তাঁর এক-এক নাম রাখা হয়েছে।

মডেল নন লারিসা...

রাহুল গান্ধী ব্রাজিলিয়ান 'মডেল' লারিসা ছবি প্রদর্শন করতেই বিতর্কের জন্ম নেয়। ছবিতে থাকা ব্রাজিলিয়ান 'মডেল' লারিসা এবার সেই বিতর্কে নিজেই মুখ খুলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিয়োয় তিনি জানিয়েছেন, ছবিটি তাঁর মডেলিংয়ের প্রথম দিকের অনেক পুরনো একটি ছবি। এমনকি তিনি যে এখন আর মডেল নন, মডেলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত নন, সেকথাও স্পষ্ট করে দেন।

স্টক ইমেজ প্ল্যাটফর্ম থেকে কেনা ছবি...

লারিসা বলেছেন, "ভারতের রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার এই ছবি একটি স্টক ইমেজ প্ল্যাটফর্ম থেকে কেনা হয়েছে এবং আমার অজ্ঞাতেই ব্যবহার হয়েছে। এটা আমি নই, আমি কখনও ভারতে যাই-ই-নি।" তিনি আরও স্পষ্ট করে দেন, "আমি মডেল নই। আমি একজন ব্রাজিলিয়ান ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সার ও একজন হেয়ারড্রেসার, এবং আমি ভারতীয় জনগণকে ভালোবাসি।"

'কখনও ভারতে যাই-ই-নি'

লরিসা জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধীর সাংবাদিক বৈঠকের পর তাঁর ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়, বিশেষ করে ভারতীয়দের কাছ থেকে। অনেক ভারতীয় তাঁকে ফলো করতে শুরু করেছেন বলেও জানান। মজা করে লারিসা আরও বলেন, "আমি কখনও নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করিনি। আমি ভেবেছিলাম আমি মেক্সিকান দেখতে! আমি তোমাদের  ভাষাও জানি না। আমি শুধু 'নমস্তে' জানি।"

ভারতীয় শব্দ শেখার পরিকল্পনা

তবে লারিসা জানান, এবার তিনি কিছু ভারতীয় শব্দ শেখার পরিকল্পনা করছেন। যাতে ভারতে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে। বলেন, "আমি এখনও অন্য কোন শব্দ জানি না। তবে আমাকে কয়েকটি শব্দ শিখতে হবে। আমি আমার পরবর্তী ভিডিওতে যাতে সেগুলি ব্যবহার করতে পারি। খুব শিগগিরই আমি ভারতেও বিখ্যাত হব।"

