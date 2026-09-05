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'পালাতে পারো, কিন্তু লুকোতে পারবে না', কাশ্মীরে রোমহর্ষক অভিযানে খতম লস্কর কমান্ডার

JK Lashkar Commander Death: ইয়াসির আগে লস্কর-ই-তৈয়েবার 'সুলাইমান মুসা' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রায় এক বছর আগে সে ওই দল থেকে আলাদা হয়ে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 05, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:51 PM IST
'পালাতে পারো, কিন্তু লুকোতে পারবে না', কাশ্মীরে রোমহর্ষক অভিযানে খতম লস্কর কমান্ডার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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