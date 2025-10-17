English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Haryana Police mysterious death: চায়ের দোকানে আড্ডার পরই একটা রহস্যময় ফোন, অফিস না গিয়ে মাথায় গুলি! ASI-এর মৃত্যুরহস্য আরও গাঢ়...

চণ্ডীগড় পুলিসের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (Special Investigation Team) পূরণ কুমারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা (PSO) সুশীল কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, যিনি রোহতকের সুনারিয়া জেলে বন্দী রয়েছেন। পিএসও-কে ৬ই অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়েছিল, পূরণ কুমার মারা যান ৭ই অক্টোবর। জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব ১২ই অক্টোবর হয়েছিল এবং এএসআই লাঠার তার পরের দিনই নিজের জীবন শেষ করে দেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 17, 2025, 04:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা জিজিটাল ব্যুরো: সকাল ১১টায় বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে আড্ডা, তারপর একটি ফোন-কল, অফিস যাওয়ার ভান...আর তারপরেই মাথায় গুলি... হরিয়াণার ISI-এর মৃত্যুর আগের কয়েকঘন্টা ভাবাচ্ছে পুলিসকে।

মাথায় গুলির আঘাতে মৃত অবস্থায় উদ্ধারের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, হরিয়াণার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (ASI) সন্দীপ কুমার লাঠার (Assistant Sub-Inspector Sandeep Kumar Lather) তাঁর পরিচিত একটি রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে, তাঁর বন্ধুরা লক্ষ্য করেন যে, তিনি স্বাভাবিক ছিলেন না। তাঁর বন্ধু সঞ্জয় দেশওয়াল (Sanjay Deswal) বলেন, 'কিছু একটা গোলমেলে ছিল, তাঁকে চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।' তাঁদের কথাবার্তা হরিয়ানার আইজিপি (IGP) ওয়াই পূরণ কুমারের (Haryana IGP Y Puran Kumar) সাম্প্রতিক আত্মহত্যার দিকে মোড় নেয়। দেশওয়ালের মতে, পূরণ কুমারের মৃত্যুর তদন্ত যেদিকে এগোচ্ছিল, তা নিয়ে এএসআই লাঠার গভীরভাবে বিচলিত ছিলেন।

এরপর, সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ একটি ফোন আসে। সন্দীপ কুমার লাঠার রোহতকের সাইবার সেলে (Rohtak Cyber Cell) তাঁর অফিসে ফিরে যাচ্ছেন বলে সেখান থেকে চলে যান। দেশওয়াল বলেন, 'ও মিথ্যা বলেছিল'। এক ঘণ্টার মধ্যেই দেশওয়াল জানতে পারেন যে তাঁর বন্ধু মারা গেছেন। লাঠার তাঁর অফিসে না গিয়ে, লাধত গ্রামে একটি মাঠের মাঝখানে তাঁর কাকার বাড়িতে গিয়েছিলেন, যেখানে পরে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

হরিয়াণায় এক সপ্তাহের মধ্যে ২জন পুলিশকর্মীর আত্মহত্যা রাজ্যের পুলিস প্রশাসনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের এক জটিল জাল তৈরি করেছে। ওই জুনিয়র অফিসারের রেখে যাওয়া প্রমাণ অনুযায়ী, এএসআই লাঠারের মৃত্যু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। সেটা ছিল আইজিপি পূরণ কুমারের মৃত্যুর একটি সরাসরি ও মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া।

দুটি মৃত্যুর মধ্যে স্পষ্ট মিল রয়েছে: দুই ক্ষেত্রেই মাথায় গুলি লেগেছে, কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই এবং একটি 'শেষ চিঠি' (final note) পাওয়া গেছে।

অবশ্য, ওই সুইসাইড নোট তাঁদের একে অপরের সরাসরি বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। আইজিপি (IGP) পূরণ কুমারের টাইপ করা আট পাতার চিঠিতে ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিস (DGP) শত্রুজিৎ কাপুর সহ নয়জন কর্মরত আইপিএস (IPS) অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। এক নাটকীয় মোড়ে, এএসআই (ASI) লাঠারের চার পাতার হাতে লেখা নোটে ডিজিপি কাপুর এবং রোহতকের এসপি (SP) নরেন্দ্র বিজারনিয়াকে সমর্থন করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে প্রয়াত আইজিপি পূরণ কুমারের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

লাঠার একটি ৬ মিনিট ২৮ সেকেন্ডের ভিডিও রেখে গেছেন, যার ভেতরের তথ্য এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়নি। এর মধ্যে থাকা অভিযোগগুলি এতটাই গুরুতর ছিল যে পুলিশ তার নোটের ভিত্তিতে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে।

দেশওয়াল জানিয়েছেন যে লাঠারের যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়ছিল। ওই এএসআই প্রথম গত শনিবার তার কাছে বিষয়টি খুলে বলেন এবং জানান যে আইজিপির আত্মহত্যার বিষয়টি তাকে এক সপ্তাহ ধরে বিচলিত করছিল। রবিবার রাতে তাদের আবার দেখা হয়।

দেশওয়াল বলেন, “তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আসল বিষয়টি অন্য কিছু ছিল কিন্তু (পূরণ কুমারের মৃত্যুকে) সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে।”

তার এই ভেতরের তোলপাড় সহকর্মীদের কাছে বাইরে থেকে বোঝা যায়নি। সাইবার সেলের একজন সহকর্মী লাঠারকে তার মৃত্যুর আগের পুরো সপ্তাহ জুড়ে "স্বাভাবিকভাবেই হাসিখুশি এবং পরিশ্রমী" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মঙ্গলবার সকাল ৯টায় স্বাভাবিকভাবেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কোনো ছুটি নেননি।

এই পরস্পর সংযুক্ত মৃত্যুর তদন্ত আরও জটিল হয়ে উঠছে। চণ্ডীগড় পুলিসের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (Special Investigation Team) পূরণ কুমারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা (PSO) সুশীল কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, যিনি রোহতকের সুনারিয়া জেলে বন্দী রয়েছেন। পিএসও-কে ৬ই অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়েছিল, পূরণ কুমার মারা যান ৭ই অক্টোবর। জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব ১২ই অক্টোবর হয়েছিল এবং এএসআই লাঠার তার পরের দিনই নিজের জীবন শেষ করে দেন।

এই ট্র্যাজিক ঘটনা যথেষ্ট রাজনৈতিক আলোড়ন তুলেছে। লাধত গ্রামে লাঠারের বাড়িতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ভিড় জমান। মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি পরিবারকে আশ্বাস দিয়েছেন যে 'ন্যায়বিচার করা হবে', অন্যদিকে আইএনএলডি (INLD) নেতা অভয় চৌতালা হাইকোর্টের একজন বিচারপতির তত্ত্বাবধানে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

তদন্তের দাবিতে সন্দীপ কুমারের পরিবার প্রথমে লাঠারের মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করলেও, বুধবার রাতে তাঁরা রাজি হয়। বৃহস্পতিবার রোহতকের পিজিআইএমএস-এ (PGIMS) ময়নাতদন্ত করা হয়।

হরিয়ানা পুলিসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্তা বলেছেন যে, তদন্ত চলছে এবং কোনো অপরাধীকেই ছাড়া হবে না, এবং সত্য উদঘাটন হবেই। 

