Delhi Red Fort Blast: ডা. উমরের কয়েক দিনের মধ্য়েই ঠিক ছিল বিয়ে, ৩ ঘণ্টা গাড়িতে বসে কেন মরিয়া চেষ্টায় সর্বনাশা আত্মহনন! রহস্য...

Delhi Red Fort Blast: ডা. উমরের কয়েক দিনের মধ্য়েই ঠিক ছিল বিয়ে, ৩ ঘণ্টা গাড়িতে বসে কেন মরিয়া চেষ্টায় সর্বনাশা আত্মহনন! রহস্য...
Delhi Blast: এখন পর্যন্ত দিল্লিতে যতগুলি বোমা বিস্ফোরণ দেখা গেছে, তাতে বিস্ফোরক যাই হোক না কেন, প্রভাব আরও বেশি ও দূর পর্যন্ত ছড়ানোর জন্য কিল, বল বেয়ারিং, ব্লেড-এর মতো ভোঁতা বা ধারালো জিনিস ব্যবহার করা হত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সবথেকে হাই প্রোফাইল এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম। সারা বছরই নিরাপত্তার কড়াকড়ি। অথচ রাজধানীর বুকে ভর সন্ধে বেলায় লাল কেল্লার গেটের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। উঠে আসছে নানারকম তত্ত্ব। মেট্রো স্টেশনের কাছে সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পিছনে কি সন্ত্রাসবাদই, সেই পুলওয়ামা যোগ, উঠে আসছে নানা কথা। গাড়িটি কি বিস্ফোরক নিয়ে কোথাও পালানোর চেষ্টা করছিল? সিগনাল লাল থেকে সবুজ হতে কি ঘটে যায় বিস্ফোরণ? নাকি পুরোটাই পরিকল্পিত?
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই ৩ ঘণ্টা
ডাক্তার উমর লাল কেল্লার পার্কিং-এ যখন গাড়িটি ৩ ঘণ্টা ধরে রেখেছিলেন, সেই সময়টা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওই ৩ ঘণ্টা উমর কোথায় ছিলেন? তিনি কি পার্কিং-এই ছিলেন? নাকি এই সময়ের মধ্যে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেছিলেন? অথবা, তিনি কি এলাকার রেকি করছিলেন এবং ভিড়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন—যাতে রাস্তায় বেশি লোক জমা হতে পারে?
গাড়িটি বিকেল ৩টা ১৯ মিনিটে পার্কিং-এ ঢুকেছিল, এরপর সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে সেটি বের হয়। এই ৩ ঘণ্টার মধ্যে উমর কি কারও সঙ্গে কথা বলেছিলেন? তিনি কি কারও কাছ থেকে নির্দেশ নিচ্ছিলেন বা কারও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন?
উমর জানতেন যে তার সঙ্গীরা ধরা পড়ে গেছে এবং পুলিস যেকোনও মুহূর্তে তার কাছে পৌঁছতে পারে, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তিনি দিল্লির এই অতি-সুরক্ষিত এলাকায় ৩ ঘণ্টা ধরে থাকার ঝুঁকি কেন নিলেন?
তিনি কি কোনও স্লিপার সেল বা লজিস্টিক সাপোর্টের (যোগাযোগ বা সরঞ্জাম সরবরাহকারী দল) জন্য অপেক্ষা করছিলেন?
২. নেটওয়ার্ক এবং অস্ত্রের উৎস
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো ফরিদাবাদের আলফালা ইউনিভার্সিটির ৩ জন ডাক্তারের নাম যা এই ঘটনায় সামনে এসেছে। এই নেটওয়ার্কে তাদের ছাড়াও আরও কতজন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সদস্য (যাদের স্লিপার সেলও বলা হয়) সক্রিয় ছিল?
তারা এত অস্ত্রশস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক কোথা থেকে পেল?
বিস্ফোরকগুলি কি বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা চালান বা খেপে এসে পৌঁছেছিল?
এই বিস্ফোরক এবং অস্ত্র এখানে কারা পৌঁছে দিয়েছিল?
তারা যে টেলিগ্রাম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার অন্যান্য সদস্যরা কারা? সেই গ্রুপটি কতদিন ধরে সক্রিয় ছিল?
উমর, মুজাম্মিল বা আদিল কি দিল্লির রেকি (এলাকা পরিদর্শন) নিজেরাই করেছিলেন, নাকি তাদের জন্য এই কাজটি অন্য কেউ করছিল?
৩. বিস্ফোরণের ধরন এবং ইমপ্যাক্ট
এখন পর্যন্ত দিল্লিতে যতগুলি বোমা বিস্ফোরণ দেখা গেছে, তাতে বিস্ফোরক যাই হোক না কেন, প্রভাব আরও বেশি ও দূর পর্যন্ত ছড়ানোর জন্য কিল, বল বেয়ারিং, ব্লেড-এর মতো ভোঁতা বা ধারালো জিনিস ব্যবহার করা হত।
কিন্তু এই বিস্ফোরণে এমন কিছু ঘটেনি। পুলিস কোনও ধরনের ভোঁতা বস্তু বা ধারাল জিনিস পায়নি। তাহলে রাস্তায় কোনও গর্ত তৈরি না হওয়া সত্ত্বেও বিস্ফোরণের প্রভাব এত বেশি কী করে হলো? সাধারণত বিস্ফোরণের স্থানে গর্ত দেখা যায়।
কিন্তু যে গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, শুধু সেই গাড়িই নয়, আশেপাশের গাড়িগুলিও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কেন এমন হল?
হরিয়ানার গুরুগ্রামের পুলিস, মহম্মদ সলমন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। HR26 CE 7674 নম্বর প্লেটযুক্ত ওই i20 গাড়ির আসল মালিক নাকি ওই ব্যক্তিই । তবে, সলমন পুলিসকে জানিয়েছেন যে তিনি গাড়িটি তারেক নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রি করেছেন তিনি। এই তারেক আবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা।
সোমবার সন্ধের ঘটনার পরে একাধিক শহরে জারি করা হয়েছে হাই সিকিউরিটি অ্যালার্ট। এই বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৩০ জন আহত হয়েছে। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে একাধিক মানুষের শরীর।
আরও পড়ুন: Tamil Nadu Blast: এবার ব্যস্ত হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্রাক! তামিলভূমে তোলপাড়...
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: বড় খবর! বাংলায় কি বন্ধ হতে চলেছে SIR? তৃণমূলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে চলছে শুনানি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)