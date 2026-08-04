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জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন আইনে আসছে বিরাট বদল, বিল পাস হয়ে গেল সংসদে

Birth and Death Registration Rule Changed: বিলটি শুধু মূল আইনের ১৩(৩) নম্বর ধারায় বদল আনা হয়েছে। ওই ধারাতেই দেরি করে হওয়া নথিভূক্ত করার নিয়ম রাখা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 04, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:56 PM IST
জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন আইনে আসছে বিরাট বদল, বিল পাস হয়ে গেল সংসদে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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