/জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন আইনে আসছে বিরাট বদল, বিল পাস হয়ে গেল সংসদে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট বদল হতে চলেছে জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট পাওয়ার নিয়মে। মঙ্গলবার সংসদে পাস হয়ে গেল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) বিল। নতুন আইনে কঠোর হতে চলেছে পুরনো ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আইন। কাগজে কলমে দেখতে গেলে খুব কমই বদল হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ২ বছরের বেশি সময় পার করার পর কোনও জন্ম বা মৃত্যুর সার্টিফিকেট পেতে চান তাহলে গোটা প্রক্রিয়াটাই আরও কঠন হয়ে যাবে।
সহজ কথায় বলতে গেলে, দুই বছরের বেশি দেরি হলে এই সার্টিফিকেট পাওয়ার আবেদন আর রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে যাবে না। তার বদলে তা চলে যাবে সরাসরি হাইকোর্টের অধীনে থাকা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।
উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালের 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন' হল এমন একটি আইন যার মাধ্যমে পাওয়া সার্টিফিকেটটিই হল একটি মূল দলিল। এই দলিলের উপরে ভিত্তি করেই আধার,পাসপোর্ট, ভোটার তালিকা, রেশনের কার্ড ও স্কুলে ভর্তির মত অন্যান্য সমস্ত নথিপত্র তৈরি হয়। ২০২৩ সালের এক বড় পরিবর্তনের মাধ্যমে এই আইনের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল, আর ২০২৬ সালের নতুন পরিবর্তনটি নিবন্ধনের সময়সীমাকে আরও কঠোর করা হল। দেরি করে করা সার্টিফিকেটের আবেদনের ক্ষেত্রে নজরদারি অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হল।
২০২৬ সালে কী কী বদল হল
বিলটি শুধু মূল আইনের ১৩(৩) নম্বর ধারায় বদল আনা হয়েছে। ওই ধারাতেই দেরি করে হওয়া নথিভূক্ত করার নিয়ম রাখা হয়েছে।
আগের নিয়ম
আগে এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলে কোনো জন্ম বা মৃত্যু নথিভূক্ত করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁদের অনুমোদিত কোনও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের প্রয়োজন হত।
নতুন নিয়ম
নতুন বিলে এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:
১. ১-২ বছরের দেরি হলে আগের মতোই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমেই কাজ হবে।
২. ২ বছরের বেশি দেরি হলে এখন থেকে অনুমতি নিতে হবে কোনও 'ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট'-এর কাছ থেকে।
একই আইনের ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা কাজ করেন। তাঁদের নিয়োগ করে হাইকোর্ট। ফৌজদারি আদালতের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।
এখন থেকে দুই বছরের বেশি পুরোনো জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের ফাইলটি আর জেলা শাসকের বদলে আদালত বা বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হবে।
বিলটি গত ২৪ জুলাই লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার এটি রাজ্যসভায় পাস হয়। এখন রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে যে দিনটি নির্দিষ্ট করে দেবে, সেদিন থেকেই এই সংশোধনটি কার্যকর হবে।
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