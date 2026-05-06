Bengaluru Horror: 'বিয়ে করবে না?' হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে গাড়িসমেত পুড়িয়ে খুন; সরোজার পোড়া দেহের একটু দূরেই

Bengaluru Horror: 'বিয়ে করবে না?' হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে গাড়িসমেত পুড়িয়ে খুন; সরোজার পোড়া দেহের একটু দূরেই
Bengaluru Shocker: বছরচল্লিশের মহিলা লেকচারার, নাম সরোজা, তাঁর দগ্ধ দেহ পাওয়া গিয়েছে। একটি পোড়া গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই দেহ। এর একদিন পরে, রেললাইনের পাশ থেকে 'প্রেমিকে'র ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কী বলা যায় একে, মার্ডার-সুইসাইড কেস (Bengaluru murder-suicide case)? হ্যাঁ, তাই-ই হয়তো। এমন ভয়ংকর কাণ্ডই ঘটেছে। বছরছেচল্লিশের এক ব্যক্তি পুড়িয়ে মেরেছেন এক মহিলাকে। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। তোলপাড় গোটা রাজ্য।
দগ্ধ দেহ
বেঙ্গালুরুতে বছরচল্লিশের মহিলা লেকচারার, নাম সরোজা, তাঁর দগ্ধ দেহ পাওয়া গিয়েছে। একটি পোড়া গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই দেহ। এর একদিন পরে, রামনগর জেলার রেললাইনের পাশ থেকে তার 'প্রেমিক' বলে অনুমান রামানজিনাপ্পার (৪৫) নামের ওই ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়।
তদন্ত
পুলিসের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, এটি একটি 'খুন ও আত্মহত্যা'র ঘটনা। জানা গিয়েছে, রামানজিনাপ্পা সরোজাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সরোজা সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
হাতুড়ি দিয়ে সরোজার উপর হামলা
ঘটনার বিবরণ গত শনিবার অভিযুক্ত রামানজিনাপ্পা একটি বন্ধুর কাছ থেকে গাড়ি ধার করে সরোজাকে নিয়ে নন্দী হিলসের দিকে লং ড্রাইভে যান। সেখানে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং রামানজিনাপ্পা একটি হাতুড়ি দিয়ে সরোজার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করেন বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর প্রমাণ লোপাটের জন্য তিনি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
পরিণতি
পথচারীরা জ্বলন্ত গাড়ি দেখে পুলিসে খবর দিলে তদন্ত শুরু হয়। গাড়ির চেসিস নম্বর দেখে পুলিস মালিকের সন্ধান পায় এবং জানা যায় গাড়িটি রামানজিনাপ্পাই নিয়েছিলেন। পরে বিদাডির কাছে রেললাইনের পাশে রামানজিনাপ্পার দেহ পাওয়া যায়। পুলিস মনে করছে, সরোজাকে খুন করার পর অপরাধবোধ বা ধরা পড়ার ভয়ে তিনি ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
পটভূমি
নিহত সরোজা দেবনাহল্লির একটি বেসরকারি কলেজের গেস্ট লেকচারার ছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, অভিযুক্ত ও নিহত-- উভয়েই বিবাহিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। পুলিস বর্তমানে সরোজার স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি আরও বিস্তারিত তদন্ত করছে।
