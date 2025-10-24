Piyush Pandey: বিজ্ঞাপনের কিংবদন্তি 'আব কি বার, মোদী সরকার'-এর স্রষ্টা পীযুষ পাণ্ডে আর নেই...
Piyush Pandey Death: প্রয়াত বিজ্ঞাপন জগতের গুরু পীযুষ পাণ্ডে। তাঁর ৭০ বছর বয়স ছিল। তিনি বিজ্ঞাপন জগতে বহু আইকনিক ও পপুলার ক্যাম্পেইনর স্রস্টা ছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:৭০ বছর বয়সে প্রয়াত বিজ্ঞাপন জগতের গুরু, পীযুষ পাণ্ডে। পদ্মশ্রী প্রাপ্ত এই কিংবদন্তি বিজ্ঞাপন জগতে বহু আইকনিক ও পপুলার ক্যাম্পইনের স্রষ্টা ছিলেন।
পীযুষ পাণ্ডে বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ওগিলভি ইন্ডিয়ার সঙ্গে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। ভারতীয় ক্রেতাদের সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ইংরেজি কেন্দ্রিক ক্যাম্পেইনগুলিকে এমন গল্পে রূপান্তরিত করেছিলেন, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও আবেগকে প্রতিফলিত করে।
তিনি, ১৯৮২ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে ওগিলভিতে যোগদান করে। বিজ্ঞাপনের বিচরণভূমি ছাড়াও তিনি বহুমুখী ভূমিকায় কাজ করেছেন। এছাড়াও খেয়াল খুশিতে খেলেছেন ক্রিকেট, কাজ করেছেন টি টেসটিং ও নির্মাণ শিল্পে। পীযুষ পাণ্ডের বিখ্যাত কাজগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল, এশিয়ান পেইন্টস (হার খুশি মে রাং লায়ে), ক্যাডবেরি (কুছ খাস হ্যায়), ফেবিকল। তিনি হাচের মতো ব্র্যান্ডের সঙ্গেও কাজ করেছিলেন।
পীযুষ পাণ্ডে হিন্দি ও সাধারণ মানুষের কথাবার্তার ব্যবহার বিজ্ঞাপন জগতে এনেছিলেন, যার সঙ্গে যোগ করেছিলেন রসিকতা ও মানবতার এক অদ্ভুত মিশ্র, যা ছুয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষের মন।
পীযুষ পাণ্ডের জন্ম জয়পুরে। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব অল্প বয়সেই যখন তিনি ও তাঁর ভাই প্রসূন দৈনন্দিন পণ্যের জন্য রেডিও জিঙ্গেলে কণ্ঠ দিতেন।
তিনি তৈরি করেছিলেন ভারতের সবথেকে স্মরণীয় রাজনৈতিক স্লোগান, 'আব কি বার, মোদী সরকার'। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীও শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পীযুষ পাণ্ডে তাঁর সৃজনশীলতার মাধ্যমে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বিজ্ঞাপন জগতে তাঁর অবদান ছিল স্মরণীয়। তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আমি সবসময় মনে রাখব। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।'
পীযুষ পাণ্ডে লিখেছিলেন “মিলে সুর মেরা তোমহারা” গানটি, যা ভারতের ঐক্য এবং ভিন্নতার মধ্যে একতা দেখাতে তৈরি করা হয়েছিল।
