/এবার হাতের মুঠোয় লেহ্-লাদাখ; খরচের ৫০ শতাংশই দেবে প্রশাসন! পর্যটকের স্বপ্নপূরণে বিরাট সরকারি ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাদাখ অনেকের কাছেই স্বপ্ন। তবে সেই স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এর খরচ! লেহ্-লাদাখ ভ্রমণ আসলে বেশ খরচ সাপেক্ষ। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেকের পক্ষেই প্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যে গিয়ে পৌঁছনো সম্ভব হয় না! আর ঠিক এই প্রেক্ষিতেই এল বিরাট খবর। লাদাখ ঘোরার খরচ এক লাফে হয়ে গেল অর্ধেক! অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এটাই সত্যি! কেননা, এবার আপনার লাদাখ ভ্রমণের টাকা জোগাবে সরকার! এখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? হ্যাঁ, সরকারই দেবে আপনার লাদাখ ঘোরার খরচ। তবে সেই সরকার কেন্দ্র সরকার নয়। দেবে রাজ্য সরকার। এবং সেটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেবে বিহারের সরকার। বিহার সরকার সম্প্রতি এই ঘোষণা করেছে।
'সিন্ধু দর্শন তীর্থ যাত্রা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স স্কিম ২০২৬'
কিন্তু লাদাখ ঘোরার জন্য কত টাকা দেওয়া হবে? কারা কারা এই সরকারি সুবিধা পাবেন? বিহারের বিজেপি সরকার ঘোষণা করেছে 'সিন্ধু দর্শন তীর্থ যাত্রা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স স্কিম ২০২৬'-এর। এই স্কিমের অধীনে যে পর্যটকেরা লাদাখের সিন্ধু নদী দর্শন করতে যাবেন, তাঁদের বিহার সরকারের তরফে বিশেষ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। চলতি সপ্তাহের বুধবার ক্যাবিনেট বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিহারের পর্যটকেরা যাতে আরও বেশি করে এই ঐতিহাসিক নদী দেখতে যান, সেজন্য়ই এই ঘোষণা বলে শোনা যাচ্ছে! বিহার পর্যটন দফতর শীঘ্রই এই নিয়ে গাইডলাইন ইস্যু করবে। আপাতত কী কী জানা যাচ্ছে?
কত টাকা মিলবে?
জানা গিয়েছে, সিন্ধু দর্শন যাত্রার অধীনে পুণ্যার্থীদের রাজ্য সরকারের তরফে ভ্রমণের ৫০ শতাংশ খরচ বা মাথা পিছু ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।
কোনও শর্ত আছে?
হ্যাঁ, সে তো আছেই। যে কেউ চাইলেই লাদাখ ভ্রমণের জন্য সরকারের কাছ থেকে এই টাকা নিতে পারবেন না। এর জন্য কয়েকটি শর্ত দেওয়া হয়েছে।
যেমন, আবেদনকারীকে অবশ্যই বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে
আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছরের বেশি হতে হবে
প্রতি বছর ১০০ জন পুণ্যার্থীকেই এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে
এবং সবচেয়ে বড় কথা হল-- লাদাখ ভ্রমণ সম্পূর্ণ করে আসার পরেই একমাত্র একজন এই আর্থিক সাহায্য পাবেন। অর্থাৎ, পর্যটকদের আগে ঘুরে আসতে হবে, তার পরে সরকারের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টাকার জন্য আবেদন করতে হবে। জানা গিয়েছে, বিহারের পর্যটন দফতর শীঘ্রই এই নিয়ে গাইডলাইন ইস্যু করবে।
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