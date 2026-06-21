Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /এবার হাতের মুঠোয় লেহ্-লাদাখ; খরচের ৫০ শতাংশই দেবে প্রশাসন! পর্যটকের স্বপ্নপূরণে বিরাট সরকারি ঘোষণা

এবার হাতের মুঠোয় লেহ্-লাদাখ; খরচের ৫০ শতাংশই দেবে প্রশাসন! পর্যটকের স্বপ্নপূরণে বিরাট সরকারি ঘোষণা

Sindhu Darshan Yatra Grant: লাদাখ ঘোরার খরচ এক লাফে হয়ে গেল অর্ধেক! হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি! কেননা, এবার আপনার লাদাখ ভ্রমণের টাকা জোগাবে সরকারই! এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না? হ্যাঁ, সরকারই দেবে আপনার লাদাখ ঘোরার খরচ। তবে, কিছু শর্ত আছে। কী শর্ত?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 21, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:46 PM IST
এবার হাতের মুঠোয় লেহ্-লাদাখ; খরচের ৫০ শতাংশই দেবে প্রশাসন! পর্যটকের স্বপ্নপূরণে বিরাট সরকারি ঘোষণা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ফের চোট পুরনো জায়গায়! বিশ্বকাপ থেকে কি ছিটকে গেলেন রাফিনহা? উদ্বেগ ব্রাজিলে
Raphinha injury update54 min ago
2
Nasa56 min ago
3
International Yoga Day2 hrs ago
4
international yoga day 20262 hrs ago
5
FIFA World Cup Day 10 Recap2 hrs ago