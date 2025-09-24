Leh Ladakh Unrest: ফুটছে লেহ...লাদাখে নেপালের ছবি! আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে হত ৪, জারি কারফিউ...
Sonam Wangchuk Called off Protest: লাদাখের জন্য রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলের সম্প্রসারণের দাবিতে বিক্ষোভ থেকে ক্রমশ হিংসা ছড়াতে শুরু করায় পুলিস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায়, এমনটাই খবর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের পর এবার বুধবার উত্তাল লাদাখের লেহ (Leh Ladakh) শহর। এদিন লেহ অ্যাপেক্স বডি (LAB)-এর ডাকা ধর্মঘটের সময় বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে নিহত ৪জন এবং আহত হয়েছেন ৩০ জন, এমনটাই খবর। পিটিআই-এর খবর অনুযায়ী, বিক্ষোভকারীদের দাবি, চারজনই পুলিসের গুলিতে মারা গেছেন। তীব্র সংঘর্ষের পর বুধবার জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুক (Sonam Wangchuk) তাঁর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। টানা ৩৫ দিনের অনশনে বসেছিল দ্যা লেহ অ্যাপেক্স বডির সদস্যরা। সেই তালিকায় রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক।
কিন্তু কেন গুলি চালাল পুলিস? লাদাখের জন্য রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনার দাবিতে বিক্ষোভ থেকে ক্রমশ হিংসা ছড়াতে শুরু করায় পুলিস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায়। বিক্ষোভকারীরা বিজেপি অফিস এবং বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। জারি করা হয়েছে কারফিউ। বর্তমানে পাঁচ বা তার বেশি লোকের জমায়েত নিষিদ্ধ।
লেহ-এর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রোমিল সিং ডনক ১৬৩ ধারা জারি করেছেন। তিনি বলেন, "যেহেতু প্রত্যেককে আলাদা করে নোটিশ দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এই আদেশটি এক্স পার্টে জারি করা হচ্ছে। এই আদেশের কোনও লঙ্ঘন হলে বিএনএস-এর ২২৩ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলেন, জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা, মানব জীবনের ওপর হুমকি এবং সম্ভাব্য আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে উদ্বেগের কারণে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।
এদিকে, তীব্র সংঘর্ষের পর বুধবার জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুক তাঁর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। ওয়াংচুক তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, "আমি লাদাখের যুবকদের অবিলম্বে হিংসা বন্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছি, কারণ এটি আমাদের উদ্দেশ্যের ক্ষতি করে এবং পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। আমরা লাদাখ বা দেশে অস্থিরতা চাই না।
My message of peaceful path failed today. I appeal to youth to please stop this nonsense. This only damages our cause.#LadakhAnshan pic.twitter.com/CzTNHoUkoC
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 24, 2025
ওয়াংচুক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও বার্তাও পোস্ট করেন, যেখানে তিনি যুবকদের শান্ত থাকতে এবং হিংসাজনিত কাজ বন্ধ করার আবেদন জানান। তিনি লিখেছেন, "শান্তিপূর্ণ পথে চলার আমার বার্তা আজ ব্যর্থ হয়েছে। আমি যুবকদের কাছে আবেদন করছি যে দয়া করে এই অর্থহীন কাজ বন্ধ করুন। এটি কেবল আমাদের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি করে।"
