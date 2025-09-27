English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Leh Unrest: লাদাখ অশান্তিতে গ্রেফতার সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে পাকিস্তান যোগ! বিদেশের টাকা! চাঞ্চল্যকর দাবি পুলিসের

Leh Unrest: লেহ-র ডিজিকে সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রশ্ন করা হয়, লেহর অশান্তির পেছনে কি কোনও বিদেশি হাত রয়েছে?

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 27, 2025, 07:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাদাখে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের পেছনে জলবায়ুকর্মী সোনম ওয়াংচুকের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিস। তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। এবার সোনমের বিরুদ্ধে আরও চাঞ্চল্যকর দাবি করল পুলিস। লেহ-র ডিজি এসডি সিং জামওয়াল শনিবার বলেন, সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ রয়েছে। প্রতিবেশী একাধিক দেশে তাঁর সফরের কারণ কী তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি এক পাক নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সোনমের।

লেহর ডিজি আরও বলেন, কিছুদিন আগে পকিস্তানের দৈনিক ডন-এক এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন সোনম ওয়াংচুক। তিনি বাংলাদেশেও গিয়েছেন। তাই তাঁর উপরে পুলিসের সন্দেহ রয়েছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর লেহ-তে যে হিংসার ঘটনা ঘটে তার পেছনে ছিল ওয়াংচুকের উত্তেজক ভাষণ। তাঁর আন্দোলনে কোথা থেকে টাকা আসছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ সেপ্টেম্বর লেহতে ছাত্র ও জনাতার সঙ্গে পুলিসের তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায়। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় সিআরপিএফের গাড়িতে। ওই সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়। তার পরেই গ্রেফতার করা হয় সোনম ওয়াংচুককে। উল্লেখ্য,, চার দফা দাবিতে লহতে আন্দোলন করছেন সোনম ওয়াংচুক ও একদল মানুষ। ঘচনার দিন দুই বয়স্ক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যান। তার পরই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে জনতা। শেষপর্যন্ত সোনম ওয়াংচুককে গ্রেফতার করে পুলিস। উল্লেখ্য, এই সোনম ওয়াচুকের কার্যকলাপের উপরে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল আমির খানের থ্রি ইডিয়েটস ছবির ব়্যাঞ্চোর চরিত্র। ফলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান সোনম ওয়াংচুক। যে চারটি দাবিতে সোনমরা অনশন করছেন তার মধ্য রয়েছে লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে। লাদাখতে ষ্ষ্ঠ সিডিউলের আওতায় আনতে হবে।

লেহ-র ডিজিকে সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রশ্ন করা হয়, লেহর অশান্তির পেছনে কি কোনও বিদেশি হাত রয়েছে? সংবাদসংস্থাকে ডিজি বলেন, তদন্তের সময়ে আরও ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা যদি ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকেন তাহলে বলা যায় না...। জায়গাটিতে বহু লেপালি কর্মী রয়েছেন। ফলে বিষয়টি নিয়ে জোরদার তদন্ত চলছে। 

লাদাখ পুলিসের তরফে বলা হয়েছে, সোনম ওয়াংচুকের গ্রেফতারির পেছনে কারণ হল তার কর্মকাণ্ড এলাকার শান্তির জন্য হুমকির মতো। লেহর শান্তি ফেরানোই এখন মূল লক্ষ্য। 

