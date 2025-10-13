English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Leopard attack in Pune: শহরেও শ্বাপদের শঙ্কা! পুণেতে হিংস্র চিতাবাঘ কামড়ে খেল পাঁচের খুদেকে...

Leopard killed 5 year old: পুণেতে চিতাবাঘের হামলায় ৫ বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু। ক্ষোভ প্রকাশ করেছে গ্রামবাসীরা।     

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 13, 2025, 03:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় চিতাবাঘের হামলায় এক পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার শিরুর তহসিলের পিমপারখেড গ্রামে। ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় বাসিন্দারা, এবং তারা সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানায় পুলিস-প্রশাসনের কাছে ।

পুলিস ও বন দফতরের সূত্রে জানা গেছে, নিহত শিশুটির নাম শিবন্যা শৈলেশ বোম্বে। তাঁর দাদু বাড়ির কাছেই তাঁদের পারিবারিক ক্ষেতে কাজ করছিল। দাদুকে জল দিতে যাওয়ার সময় মাঠে লুকিয়ে থাকা একটি চিতাবাঘ হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপর। তারপর শিশুটির গলা চেপে ধরে টেনে নিয়ে যায়।

জুন্নার বন বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান,'কিছু মানুষ তখন আশেপাশেই কাজ করছিলেন। তাঁরা চিতাবাঘটিকে তাড়া করলে সেটি শিশুটিকে ফেলে পালিয়ে যায়। গলায় গুরুতর আঘাত পেয়ে শিবন্যাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, তাঁকে বাঁচানো যায়নি।'

ঘটনার পর এলাকায় চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা জানান, 'সাম্প্রতিক সময়ে ওই অঞ্চলে চিতাবাঘের হামলার ঘটনা বেড়েছে, এবং প্রশাসনের উচিত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

বন দফতর সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর এলাকায় ১০টি খাঁচা বসানো হয় এবং চিতাবাঘটিকে ধরতে তল্লাশি জোরদার করা হয়। অবশেষে আজ সকালে এক চিতাবাঘকে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক বনকর্মী।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Leopard attack in PuneMaharashtra Leopard newshuman-wildlife conflict in India
