LeT Commander Arrested: বাংলাদেশে বসে ভারতে বড়সড় সন্ত্রাসের ছক? দিল্লিতে গ্রেফতার লস্কর কমান্ডার

LeT Commander Shabir Ahmad Lone Arrested: সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, দুই মাসব্যাপী এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 30, 2026, 03:48 PM IST
-সাব্বির আহমেদ লোন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে বসে ভারতে হামলার ছক ছিল। এহেন লস্কর কমান্ডার সাব্বির আহমেদ লোনকে দিল্লি সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিস। শ্রীনগরের কঙ্গনের বাসিন্দা সাব্বির আহমেদ এলাকায় রাজা ওরফে কাশ্মীরি বলে পরিচিতি ছিল। টানা ২ মাসেরও বেশি সময় তার পিছু করার  পর তাকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিসের স্পেশাল সেল।

কে এই সাব্বির আহমেদ লোন? পুলিস সূত্রে খবর, ঢাকা সংলগ্ন একটি আস্তানা থেকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছিল লোন। দিল্লি, কলকাতা এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জায়গায় তরুণদের সন্ত্রাসী কাজে নিয়োগ করার কারণে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে তার ওপর নজর রাখছিল।

সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, দুই মাসব্যাপী এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কর্মকর্তারা একে একটি 'চোর-পুলিশ খেলা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা পুলিস কমিশনার সতীশ গোলচা সরাসরি তদারকি করছিলেন। অ্যাডিশনাল সিপি প্রমোদ কুশওয়াহা, এসিপি ললিত নেগি এবং ইন্সপেক্টর সুনীল রাজাইনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল লোনের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে সক্ষম হয়।

সন্ত্রাসের অভিযোগ ২০০৭ সালেও লোন একবার দিল্লি পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল। ২০১৯ সালে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর সে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে যায় বলে ধারণা করা হয়। সেখানে গিয়ে সে লস্কর-ই-তৈবার একটি শাখা বা 'মডিউল' নতুন করে গড়ে তোলে।

ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তার এই কর্মকাণ্ডকে বড় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল যে, সে ভারতীয় তরুণদের উগ্রবাদে দীক্ষিত করা এবং জঙ্গি গোষ্ঠীতে নিয়োগ দেওয়ার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত সন্ত্রাসীদের দমনে যে বড় ধরনের অভিযান চলছে, এই গ্রেপ্তার তারই একটি অংশ। বর্তমানে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো শেখ সাজ্জাদ গুল নামে আরেকজন মূল হোতাকে ধরার চেষ্টা জোরদার করেছে, যার সাথে দিল্লির পুরনো সংযোগ রয়েছে।

