English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Lucrative Job opportunity in LIC: মাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে, LIC দিচ্ছে মাসে ৭০০০ টাকা আয়ের সুযোগ, জানুন বিশদে...

Lucrative Job opportunity in LIC: মাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে, LIC দিচ্ছে মাসে ৭০০০ টাকা আয়ের সুযোগ, জানুন বিশদে...

LIC Job Update: মাত্র ১০ম পাশ হলেই LIC-এর বিশেষ প্রকল্পে কাজের সুযোগ। প্রশিক্ষণের সময়েই মাসে প্রায় ৭০০০ টাকা স্টাইপেন্ড মিলতে পারে। কীভাবে আবেদন করবেন, কারা পাবেন সুযোগ—জানুন বিস্তারিত।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 4, 2026, 08:11 PM IST
Lucrative Job opportunity in LIC: মাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে, LIC দিচ্ছে মাসে ৭০০০ টাকা আয়ের সুযোগ, জানুন বিশদে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরি খুঁজছেন? কিন্তু উচ্চশিক্ষা নেই বলে সুযোগ পাচ্ছেন না? সেক্ষেত্রে বড় সুযোগ এনে দিয়েছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (LIC)। মাত্র ১০ম পাশ হলেই এই সংস্থার একটি বিশেষ প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার সুযোগ মিলছে।

Add Zee News as a Preferred Source

 

এই প্রকল্পে নির্বাচিত হলে প্রশিক্ষণের সময়েই মাসে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত স্টাইপেন্ড পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি ভবিষ্যতে কমিশনের মাধ্যমে আয় বাড়ানোরও সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ চালু করেছে LIC।

কী এই LIC স্কিম?

এই প্রকল্পের নাম বিমা সখী (Bima Sakhi) যোজনা। মূলত মহিলাদের LIC-এর বিমা পরিষেবা ও পলিসি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে এজেন্ট হিসেবে গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এই স্কিমে নির্বাচিত প্রার্থীরা তিন বছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নির্দিষ্ট অঙ্কের স্টাইপেন্ডও দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষ হলে তারা LIC-এর অনুমোদিত বিমা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন।

কত টাকা পাওয়া যাবে

এই প্রকল্পে ধাপে ধাপে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়-

প্রথম বছর: মাসে প্রায় ৭০০০ টাকা
দ্বিতীয় বছর: মাসে প্রায় ৬০০০ টাকা
তৃতীয় বছর: মাসে প্রায় ৫০০০ টাকা

তবে এই স্টাইপেন্ড পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কাজের লক্ষ্য পূরণ করতে হয়। যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যক বিমা পলিসি বিক্রি করা এবং সেগুলি সক্রিয় রাখা।

কারা আবেদন করতে পারবেন?

এই স্কিমে আবেদন করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে-

আবেদনকারীকে- মহিলা হতে হবে
বয়স সাধারণত- ১৮ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা ১০ম পাশ

এছাড়া স্থানীয় এলাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

কী কী ডকুমেন্ট লাগবে

আবেদনের সময় সাধারণত যে নথিগুলি প্রয়োজন হতে পারে—

১. বয়সের প্রমাণপত্র
২. ঠিকানার প্রমাণ
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট
৪. পাসপোর্ট সাইজ ছবি

কী ভাবে আবেদন করবেন:

এই প্রকল্পে আবেদন করার জন্য LIC-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে Bima Sakhi প্রকল্পে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আবেদন জমা দেওয়ার পর নথি যাচাই ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়।

কম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও যারা আয় করতে চান, তাদের জন্য LIC-এর এই স্কিম একটি বড় সুযোগ হতে পারে। প্রশিক্ষণ, স্টাইপেন্ড এবং ভবিষ্যতে কমিশনের মাধ্যমে আয়ের পথ—সব মিলিয়ে এটি অনেকের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দিতে পারে।

আরও পড়ুন: The actual reason of massive fall of Gold Price EXPLAINER: রোজ পড়তে পড়তে সোনা কি ৭ বছর আগের দামে ফিরবে? রেকর্ড উচ্চতা থেকে হঠাৎ এই ধস স্থায়ী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

আরও পড়ুন: crude oil 108 impact petrol price kolkata Explainer:বিগ আপডেট-- যুদ্ধের জেরে কাঁচা তেল $108 আর ডলারের দাম 90 টাকা... তাই সহজ অঙ্ক বলছে, কলকাতায় পেট্রোল খুব তাড়াতাড়িই ₹125...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
LIC Bima Sakhi YojanaLIC scheme for 10th passLIC 7000 per month schemeLIC women employment schemeBima Sakhi Yojana detailsearn 7000 per month schemegovernment supported income schemeLIC agent recruitmentwomen financial empowerment schemepart time income opportunityLIC job for 10th pass
পরবর্তী
খবর

Transport strike on March 5 2026: ৫ মার্চ পরিবহণ ধর্মঘট, জানেন? বিক্ষুব্ধ চালকরা, কী দাবি, কেন এমন ভোগান্তির চরম পথ?
.

পরবর্তী খবর

Aranbagh Accident: চাঁচর সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যান সপাটে মারল গাছে, চোখের সামনে নিথর...