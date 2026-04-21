English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Lakshmir Bhandar: একা বাংলাতেই নেই মমতার 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'- মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা অন্য রাজ্যেও, সর্বোচ্চ ভাতা ১০,০০০ টাকা

Women Financial Aid Schemes: মহিলাদের আর্থিক সহায়তায় 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' স্বরূপ প্রকল্প রয়েছে অন্য রাজ্যেও।  এক-এক রাজ্যে সেই প্রকল্পের এক-এক নাম। ভাতার টাকার পরিমাণও ভিন্ন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 21, 2026, 05:32 PM IST
মহিলাদের আর্থিক সহায়তা অন্য রাজ্যেও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডার। ২০২৬ অন্তবর্তী বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারের বরাদ্দ বাড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০০ টাকা থেকে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে ভাতার পরিমাণ। কিন্তু, এই লক্ষ্মীর ভান্ডার কি শুধু বাংলাতেই? 

Add Zee News as a Preferred Source

তথ্য বলছে, মহিলাদের আর্থিক সহায়তায় 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' স্বরূপ প্রকল্প রয়েছে অন্য রাজ্যেও। যেখানে রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে সরকার। এক-এক রাজ্যে সেই প্রকল্পের এক-এক নাম। ভাতার টাকার পরিমাণও ভিন্ন। 

ঝাড়খণ্ড: প্রকল্পের নাম মুখ্যমন্ত্রী মাইয সম্মান যোজনা। ২০২৪ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ১০০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

কর্নাটক: প্রকল্পের নাম গৃহ লক্ষ্মী যোজনা। ২০২৩ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ২০০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

তামিলনাড়ু: প্রকল্পের নাম কালাইনার মাগালির উরিমাই থোগাই। ২০২৩ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ১০০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

তেলেঙ্গানা: প্রকল্পের নাম মহালক্ষ্মী। ২০২৩ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ২৫০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

ওদিকে বিজেপি শাসিত রাজ্য়েও মহিলাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ। 

ওড়িশা: প্রকল্পের নাম সুভদ্রা যোজনা। ২০২৪ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে বছরে ১০,০০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

ছত্তিশগড়: প্রকল্পের নাম মাহতারি বন্দন যোজনা। ২০২৪ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ১০০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

মহারাষ্ট্র: প্রকল্পের নাম মুখ্যমন্ত্রী লাড়কি বহিন যোজনা। ২০২৪ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ১৫০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

অসম: প্রকল্পের নাম অরুণোদয়। ২০২০ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ১২৫০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

মধ্যপ্রদেশ: প্রকল্পের নাম লাডলি বহেন যোজনা। ২০২৩ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে মাসে ১২৫০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

বিহার: প্রকল্পের নাম মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা। ২০২৫ সাল থেকে শুরু এই প্রকল্পে ব্যবসা শুরুর সহায়তা হিসেবে এককালীন ১০,০০০ টাকা করে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
LAKSHMIR BHANDARWomen Financial Aid Scheme
পরবর্তী
খবর

UP Horror: বাবা নিজের হাতে খুন করল মেয়েকে; প্রথমে শ্বাসরোধ, পরে মেয়ের মুখে ঢালল অ্যাসিড
.

পরবর্তী খবর

GDP Growth India: ১৯টি মহাশক্তিধর দেশকে পিছনে ফেলে এ বছরই বিশ্বের শীর্ষশক্তি ভারত; খাবি খাচ্...