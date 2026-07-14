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এসি কোচ থেকে চুরি প্রায় দেড় কোটি চাদর-তোয়ালে! বেডরোল বিড়ম্বনায় কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে ভারতীয় রেল

Linen Stolen from Indian Railways: ভয়ংকর লজ্জাজনক! ভয়ংকর দুঃসংবাদও। ভারতীয় রেলের এসি কোচ থেকে ৪ বছরে প্রায় দেড় কোটি চাদর তোয়ালে গায়েব হয়ে গিয়েছে! ভাবা যায়? এ কেমন হাতসাফাইয়ের বহর? ট্রেন থেকে উধাও হয়েছে ১.২৭ কোটি চাদর-কম্বল! ৪ বছরে ১০৪ কোটি টাকার ক্ষতি রেলের।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 14, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:59 PM IST
এসি কোচ থেকে চুরি প্রায় দেড় কোটি চাদর-তোয়ালে! বেডরোল বিড়ম্বনায় কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে ভারতীয় রেল
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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