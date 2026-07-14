/এসি কোচ থেকে চুরি প্রায় দেড় কোটি চাদর-তোয়ালে! বেডরোল বিড়ম্বনায় কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে ভারতীয় রেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেডরোল বিড়ম্বনা! কী বলা যায় একে, লজ্জাজনক? হ্যাঁ, লজ্জাজনক তো বটেই, পাশাপাশি দুঃসংবাদও। শেষে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বড়লোকেরাই দেদার চুরি করতে শুরু করলেন ট্রেনে? জানা গিয়েছে, এসি কোচ থেকে চুরি হয়েছে প্রায় দেড় কোটি চাদর-তোয়ালে! যেজন্য কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে ভারতীয় রেল। দেখা যাচ্ছে, চুরির ক্ষেত্রে তাহলে কোনও ক্লাস ডিফারেন্স নেই? ধনী মানুষজনও অবলীলায় হাতসাফাই চালাতে পারেন ট্রেনে যেতে-যেতেই? অবিশ্বাস্য!
২০২২ থেকে ২০২৬
২০২২ থেকে ২০২৬ সাল-- এই ৪ মাসের পাওয়া তথ্য বলছে, ভারতীয় রেলের এসি কোচ থেকে ১ কোটি ২৭ লক্ষেরও বেশি বেডরোল উধাও হয়ে গিয়েছে! শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরাগুলিতে যে চাদর, তোয়ালে কম্বল, বালিশ, বাশিলের কভার দেওয়া হয় তাই দেদার চুরি করছেন যাত্রীরা! পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এসি কামরায় যাতায়াত করা প্রতি ১০০০ জন যাত্রীর মধ্যে গড়ে ১ জন নামার সময় বেডরোলের অন্তত একটি জিনিস নিজের ব্যাগে ভরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।
৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি
কোভিডের জেরে ২০২০ সাল থেকেই এই পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার। টানা ২ বছর বন্ধ থাকার পরে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ফের বেডরোল পরিষেবা চালু করে ভারতীয় রেল। তারপর থেকেই এই চুরির প্রবণতা নজরে আসে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এই চুরির প্রবণতা প্রায় ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে! রেল প্রতি রাতে প্রায় আট লক্ষ এসি যাত্রীকে বেডরোল কিট সরবরাহ করে। একাংশের রেল আধিকারিকদের দাবি, এই মোট সরবরাহের তুলনায় চুরির হার কম। তবে, এই চুরি এখন প্রতি বছরই বেড়ে চলায় দ্রুত পদক্ষেপ না করলে সংকট আরও ঘনাবে বলেই মনে করে সংশ্লিষ্ট মহল!
১০৪.৫১ কোটি টাকা ক্ষতি
রেলের তথ্য বলছে, সবচেয়ে বেশি চুরি হচ্ছে বিছানার চাদর, তোয়ালে, কম্বল, বালিশ ও বালিশের কভার। বেডরোলে থাকা কোনও কোনও জিনিস স্রেফ নিয়ে চলে যাচ্ছেন রেলযাত্রীরা। আর এই বিপুল চুরির জেরে গত চার বছরে বেডরোল সরবরাহকারী ঠিকাদার সংস্থাগুলির আনুমানিক ক্ষতি হয়েছে ১০৪.৫১ কোটি টাকা। দেশের মোট ৬৯টি রেলওয়ে ডিভিশনের মধ্যে মাত্র ৫৪টি এই আরটিআই-এর জবাব দিয়েছে। এর মধ্যেও ৯টি ডিভিশন নিখোঁজ সামগ্রীর সঠিক আর্থিক মূল্য জানায়নি, ফলে প্রকৃত ক্ষতির অঙ্ক আরও বাড়তে পারে বলেই ধারণা।
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