Liquor Meat Gutkha BANNED: আর মিলবে না মদ-মাংস? বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল গুটখার? এই সব শহরে খাওয়া যাবে না কোনও মাংস এবং সুরা? খেলেই...

Liquor Meat Gutkha BANNED: আর মিলবে না মদ-মাংস? বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল গুটখার? এই সব শহরে খাওয়া যাবে না কোনও মাংস এবং সুরা? খেলেই...
Liquor Meat Gutkha BANNED: পঞ্জাব বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এই বিশেষ অধিবেশনটি আনন্দপুর সাহেবে গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর মিলবে না মদ-মাংস? মিলবে না গুটখা? হ্যাঁ, ৩ শহরে প্রযোজ্য হতে চলেছে এই নিয়ম। এখানে কোনও ধরনের নেশাবস্তুই মিলবে না (banning sale and consumption of any kind of meat tobacco products alcohol)। কলকাতা কি এই নিয়মের আওতায় পড়ছে? না, এই নিয়ম পঞ্জাবের জন্য প্রযোজ্য। পঞ্জাবের তিন পবিত্র শহরে (three holy cities of Punjab) এই নিয়ম লাগু হতে চলেছে।
কোন তিন শহর 'পবিত্র'?
হোলি সিটির তকমা পেয়েছে পঞ্জাবের রূপনগর জেলার আনন্দপুর সাহিব, ভাতিন্ডার তালওয়ান্দি সাবো এবং গালিয়ারা-- এই তিন শহর। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বিধানসভার অধিবেশনের স্পেশাল সেশনে এই প্রস্তাব বেশ করেন। বিধানসভার এই স্পেশাল সেশনটি ছিল গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০ তম শহিদ দিবসের স্মরণে।
সর্বসম্মতিক্রমে
আর গুরু তেগ বাহাদুরের এই শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষেই পঞ্জাবের উক্ত ৩ পবিত্র শহরে মাংস, মদ ও তামাক নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব পাশ হল। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের অংশ হিসেবে পঞ্জাব বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করেছে। এর ফলে এই তিন পবিত্র শহরে যে কোনো প্রকারের মাংস, তামাকজাত পণ্য, অ্যালকোহল এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিক্রি ও সেবন নিষিদ্ধ করা হল। আর এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রূপনগর জেলার আনন্দপুর সাহেব, ভাতিন্ডার তালওয়ান্দি সাবো এবং গলিয়ারা এলাকা পবিত্র শহরের মর্যাদা লাভ করেছে।
শ্রদ্ধা স্মরণ
সন্দেহ নেই বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ যেমন এতে খুশি হবেন, তেমনই আনন্দিত হবেন যাঁরা ওই তিনটি বস্তু থেকেই দূরে থাকতে চান। পাশাপাশি গুরু তেগ বাহাদুরকে যোগ্য সম্মানও জানানো হল। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল কয়েকশো বছর আগে তাঁর শহিদ হওয়ার ঘটনাতেও। আর রাজনৈতিক ভাবে গোটা বিষয়টি সম্ভবপর করল অরবিন্দ কেজরিবালের দল 'আপ'।
