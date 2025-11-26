English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Liquor Meat Gutkha BANNED: আর মিলবে না মদ-মাংস? বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল গুটখার? এই সব শহরে খাওয়া যাবে না কোনও মাংস এবং সুরা? খেলেই...

Liquor Meat Gutkha BANNED: পঞ্জাব বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এই বিশেষ অধিবেশনটি আনন্দপুর সাহেবে গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 26, 2025, 05:24 PM IST
Liquor Meat Gutkha BANNED: আর মিলবে না মদ-মাংস? বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল গুটখার? এই সব শহরে খাওয়া যাবে না কোনও মাংস এবং সুরা? খেলেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর মিলবে না মদ-মাংস? মিলবে না গুটখা? হ্যাঁ, ৩ শহরে প্রযোজ্য হতে চলেছে এই নিয়ম। এখানে কোনও ধরনের নেশাবস্তুই মিলবে না (banning sale and consumption of any kind of meat tobacco products alcohol)।  কলকাতা কি এই নিয়মের আওতায় পড়ছে? না, এই নিয়ম পঞ্জাবের জন্য প্রযোজ্য। পঞ্জাবের  তিন পবিত্র শহরে (three holy cities of Punjab) এই নিয়ম লাগু হতে চলেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: World Predictions for 2026: ২০২৬ নিয়ে আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্ব জোড়া দ্রষ্টাদের! এবারই পৃথিবীতে ঘটতে চলেছে সেই বিরল ঘটনা, যাতে...

কোন তিন শহর 'পবিত্র'?

হোলি সিটির তকমা পেয়েছে পঞ্জাবের রূপনগর জেলার আনন্দপুর সাহিব, ভাতিন্ডার তালওয়ান্দি সাবো এবং গালিয়ারা-- এই তিন শহর। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বিধানসভার অধিবেশনের স্পেশাল সেশনে এই প্রস্তাব বেশ করেন। বিধানসভার এই স্পেশাল সেশনটি ছিল গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০ তম শহিদ দিবসের স্মরণে।

সর্বসম্মতিক্রমে

আর গুরু তেগ বাহাদুরের এই শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষেই পঞ্জাবের উক্ত ৩ পবিত্র শহরে মাংস, মদ ও তামাক নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব পাশ হল। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের অংশ হিসেবে পঞ্জাব বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করেছে। এর ফলে এই তিন পবিত্র শহরে যে কোনো প্রকারের মাংস, তামাকজাত পণ্য, অ্যালকোহল এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিক্রি ও সেবন নিষিদ্ধ করা হল। আর এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রূপনগর জেলার আনন্দপুর সাহেব, ভাতিন্ডার তালওয়ান্দি সাবো এবং গলিয়ারা এলাকা পবিত্র শহরের মর্যাদা লাভ করেছে।

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...

শ্রদ্ধা স্মরণ

সন্দেহ নেই বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ যেমন এতে খুশি হবেন, তেমনই আনন্দিত হবেন যাঁরা ওই তিনটি বস্তু থেকেই দূরে থাকতে চান। পাশাপাশি গুরু তেগ বাহাদুরকে যোগ্য সম্মানও জানানো হল। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল কয়েকশো বছর আগে তাঁর শহিদ হওয়ার ঘটনাতেও। আর রাজনৈতিক ভাবে গোটা বিষয়টি সম্ভবপর করল অরবিন্দ কেজরিবালের দল 'আপ'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Liquor Meat Gutkha BANNEDAAP grants holy status to 3 Punjab citiesAAP bans sale of meat liquor gutkhaAmritsarAam Aadmi PartyArvind Kejriwalbanning sale and consumption of meatbanning sale and consumption of tobacco productsbanning sale and consumption of alcohol
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: বেনজির! SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মারাত্মক অভিযোগ কমিশনের, 'BLO-দের ভয় দেখাচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা'...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি! সতর্ক কমিশন নিল কড়া পদক্ষেপ, SIR-এর শেষপর্...