Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Live: ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস, লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রীর
Live Now

Live: ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস, লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রীর

Independence Day 2026 Live: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- দেশজুড়ে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। লালকেল্লা মেতে উঠল বন্দেমাতরমের সুরে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 15, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:05 AM IST
Live: ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস, লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রীর
15 August 2026 08:00 AM (IST)

Independence Day Night Run: স্বাধীনতা দিবসে নাইট ম্যারাথন

স্বাধীনতা দিবসের মধ্যরাতে এক অন্যরকম কর্মসূচিতে জেগে উঠল বর্ধমান। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশন প্রথম ' নাইট ম্যারাথানের আয়োজন করে এদিন। উল্লাস মোড় থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় কার্জনগেটের কাছে। জাতীয় পতাকাকে সাক্ষী রেখে, বন্দেমাতরম গান দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র,  আয়োজক সংস্থার সম্পাদক সন্দীপন সরকার সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ অংশ নেন। এদিনের ম্যারাথনে ২২২২ জন  প্রতিযোগী যোগ দিয়েছেলেন। ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে বর্ধমান শহরে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এই  বিশেষ নাইট ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ অগাস্ট রাতে একটি সংস্থার উদ্যোগে টাউন হলে ' শতকন্ঠে দেশাত্মবোধক ' সঙ্গীতের মতই এই কর্মসূচিও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

15 August 2026 08:00 AM (IST)

Independence Day Marathon: ওদলাবাড়ি ম্যারাথন দৌড়

১৫ অগাস্ট উপলক্ষে ওদলাবাড়িতে ম্যারাথন দৌড়। ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়িতে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করল ওদলাবাড়ি বিনয়-বাদল-দীনেশ ক্লাব। শনিবার সকালে ওদলাবাড়ি বাজার থেকে চাবাগান পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ জুড়ে এই ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। এই দৌড়ে প্রায় ১০০ জন যুবক অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। দৌড় শেষে বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে আর্থিক পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করা এবং সুস্থতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

15 August 2026 07:45 AM (IST)

PM Modi Independence Day Speech: প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ

'হর ঘর তিরঙ্গা, হর মন তিরঙ্গা': স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া বার্তা

15 August 2026 07:45 AM (IST)

PM Modi Receives Guard Of Honour At The Red Fort: প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার

রেড ফোর্টে প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার

15 August 2026 07:30 AM (IST)

PM Modi Independence Day: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে ফের নিজের চেনা স্টাইলেই দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে টানা ১৩তম ভাষণে তাঁর মূল আকর্ষণ ছিল রাজস্থানী ও গুজরাটি ধাঁচের লাল রঙের ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি। প্রধানমন্ত্রী এদিন সাদা কুর্তা-পাজামার সঙ্গে একটি চকলেট ব্রাউন রঙের ভেস্ট জ্যাকেট পরেন। তবে সবার নজর কাড়ে তাঁর জ্যাকেটের পকেট, যেখানে জাতীয় পতাকার সাথে মিল রেখে গেরুয়া, সাদা ও সবুজ—এই তিন রঙের তিনটি পকেট স্কয়ার রাখা ছিল। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের পাগড়ি পরা এখন এক জনপ্রিয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। যেমন গত বছর তিনি পরেছিলেন কমলা, হলুদ ও সবুজ রঙের বৈচিত্র্যময় রাজস্থানী 'লেহেরিয়া' (leheriya) পাগড়ি, যা ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছিল।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Independence Day 2026 Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Live: ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস, লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রীর
2
3
4
5