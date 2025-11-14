Bihar Assembly Election Result 2025 Live: বিহার ভোটে গেরুয়া ঝড়! কুর্সির অনেক কাছে NDA জোট...

14 November 2025, 12:00 PM
Bihar Assemble Result 2025: BJP-এর IT সেলের প্রধান অমিত মালভিয়া রাহুল গান্ধীকে নিয়ে আরও একবার চাচাঁছোলা মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন, যদি নির্বাচনী ধারাবাহিকতার জন্য কোনও পুরস্কার থাকত, কংগ্রেসের এমপি সবই জিততেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'প্রতি নির্বাচনে হারছেন! যদি ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পুরস্কার থাকত, তিনি সবটাই জিততেন। এমনকি পরাজয়ও হয়তো অবাক, কীভাবে তিনি এত নিয়মিত হারছেন।'
14 November 2025, 11:45 AM
Bihar Assemble Result 2025: প্রাথমিক প্রবণতায়, পূর্ণিয়া সদর বিধানসভা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী বিজয় খেমকা এগিয়ে এবং কংগ্রেস প্রার্থী জিতেন্দ্র যাদব পিছিয়ে আছেন। ধামদহ বিধানসভা আসন থেকে জেডিইউ প্রার্থী লেসি সিং এগিয়ে, আরজেডির সন্তোষ কুশওয়াহা পিছিয়ে। বনমানখি বিধানসভা আসন থেকে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ কুমার ঋষি, পিছনে কংগ্রেস প্রার্থী দেবনারায়ণ রাজাক। আমরো বিধানসভা আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী জলিল মাস্তান এগিয়ে, জেডিইউ প্রার্থী সাবা জাফর পিছিয়ে।
14 November 2025, 11:45 AM
Bihar Assemble Result 2025: নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এদিকে, প্রবণতাগুলি দেখায় যে তেজস্বী যাদবের আরজেডি দল তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে।
14 November 2025, 11:45 AM
Bihar Assemble Result 2025: এই নির্বাচনে আরজেডি সভাপতি লালু যাদব বড় ধরনের ধাক্কার মুখোমুখি হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। ট্রেন্ডস দেখাচ্ছে লালুর দুই ছেলেই পিছিয়ে। রাঘোপুরে, তেজস্বী যাদবকে পিছনে ফেলে বিজেপির সতীশ যাদব। মহুয়ায়, তেজপ্রতাপ যাদব চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, তেজপ্রতাপ যাদব এই নির্বাচনে তার দল, জেজেডির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন।
14 November 2025, 10:45 AM
Bihar Assemble Result 2025: বিহারে ভোট গণনা চলাকালীন এনডিএ দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অতিক্রম করায়, জেলে থাকা জেডি(ইউ)-এর মোকামার প্রার্থী অনন্ত কুমার সিংহের সমর্থকরা তার বাড়িতে উদযাপন শুরু করেছেন। অনন্ত কুমার সিংহ তার আসন ধরে রাখার লক্ষ্য রাখছেন, তিনি আগের জয়গুলিতে ২০২০ সালে (আরজেডি প্রার্থী হিসেবে) এবং ২০১৫ সালে (স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে) জিতেছিলেন।
14 November 2025, 10:15 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: কংগ্রেসের অমরেশ কুমার লখিসরায় এগিয়ে আছেন, আর বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা বর্তমানে পিছিয়ে আছেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, অমরেশ কুমার ২,৮৫২ ভোট নিয়ে এগিয়ে রয়েছেন, আর সিনহা দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন ২,৭৭৩ ভোট নিয়ে।
14 November 2025, 10:15 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক দলভিত্তিক ফলাফলের অনুযায়ী:
- JD(U) এগিয়ে রয়েছে ৬২টি আসনে
- BJP ৫৯ আসনে এগিয়ে
- RJD ৩৪ আসনে এগিয়ে
- LJP (Ram Vilas) ১৫ আসনে
- কংগ্রেস ১০ আসনে
- HAM(S) ৪ আসনে
- CPI(ML) ২ আসনে
- অন্যান্য ও স্বাধীন প্রার্থী ৬ আসনে
এ পর্যন্ত মোট ১৯২টি আসনের ফলাফলের প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে।
14 November 2025, 10:15 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, BJP বিহারে ফিরে আসছে এবং পরের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা চলাকালীন তিনি বলেছেন, 'বিহারের জয় আমাদের, এখন বাংলার পালা।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা বাংলাতেও জিতব, সেখানে বিশৃঙ্খলার সরকার আছে। তেজস্বী যাদব এমনকি কমিশনের সনদ ছাড়া ১৮ তারিখও ঘোষণা করেছিলেন। তাকে বলা যায় যে তিনি রাঁচি ও আগ্রা থেকে ফিরে এসেছেন।' তার ভবিষ্যদ্বাণী আসছে এমন সময়ে, যখন প্রাথমিক ফলাফলের অনুযায়ী NDA বিহার নির্বাচনে প্রায় ১৫৬টিতে এগিয়ে রয়েছে।
14 November 2025, 09:45 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: বৈশালী জেলার রঘোপুর আসনের প্রথম ধাপের ভোট গণনায় RJD-এর তেজস্বী যাদব ৪,৪৬৩ ভোট পেয়েছেন, আর BJP-এর সতীশ রায় পেয়েছেন ৩,৫৭০ ভোট। রঘোপুরে RJD-র ঘাঁটিতে তেজস্বী যাদব বর্তমানে ৮৯৩ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।
14 November 2025, 09:45 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: NDA বর্তমানে ১৫২টিতে এগিয়ে রয়েছে, আর বিরোধী মহাগঠবন্দন ৭৫টিতে। NDA-র মধ্যে BJP ৭৮টিতে, JD(U) ৬৪টিতে, LJP (Ram Vilas) ৭টিতে এবং HAM(S) ১টিতে এগিয়ে রয়েছে।
14 November 2025, 09:45 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: প্রাথমিক ভোটের ফলাফলের দিকে মন্তব্য করে RJD-এর মুখপাত্র মৃ্তুঞ্জয় তিওয়ারী বলেন, যদিও প্রতিযোগিতা কাছাকাছি, অনেক স্থানে RJD নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্দন এগিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের পূর্ণ আশা ও আত্মবিশ্বাস আছে যে এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে মহাগঠবন্দন বিহারে সরকার গঠন করছে।'
14 November 2025, 09:30 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: প্রাথমিক ধারায় দেখা যাচ্ছে যে চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) বর্তমানে দারাউলি, বখ্তিয়ারপুর এবং বোধগয়া তিনটি আসনে এগিয়ে আছে। এই পার্টি এনডিএর অংশ।
14 November 2025, 09:30 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: সকাল ৯টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ১০০ আসনের সীমা অতিক্রম করেছে এবং বর্তমানে ১১৯টি আসনে এগিয়ে আছে। এদিকে, মহাগঠবন্ধনের মধ্যে আরজেডি ৫৯টি আসনে এগিয়ে থেকে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে। কংগ্রেস মাত্র ৯টি আসনে এগিয়ে আছে।
14 November 2025, 09:15 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: ভোট গণনা চলার প্রাথমিক ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি পাঁচটি আসনে এগিয়ে আছে—রাজনগর, অউরাই, বারুরাজ, সাহেবগঞ্জ এবং কুমহরার। অন্যদিকে, বিরোধী আরজেডি বানিয়াপুর এবং ডানাপুরে লিড নিয়েছে, আর কংগ্রেস বিক্রম আসনে এগিয়ে আছে।
14 November 2025, 09:00 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: শুরুতে পিছিয়ে থাকলেও, খুব প্রাথমিক ধারায় দেখা যাচ্ছে যে জনশক্তি জনতা দল প্রধান ও লালু প্রসাদ যাদবের বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদব এখন মহুয়া আসনে এগিয়ে আছেন। তিনি ২০১৫ সালে আরজেডির টিকিটে এই আসনটি জিতেছিলেন। এবার তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরজেডির বর্তমান বিধায়ক মুকেশ কুমার রৌশন এবং লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-এর সঞ্জয় কুমার সিংয়ের বিরুদ্ধে।
14 November 2025, 08:45 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: পোস্টাল ব্যালেট গণনায় অনেকটা এগিয়ে এনডিএ।
14 November 2025, 08:45 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: বিহার ভোটে গণনা শুরু, রাঘোপুর কেন্দ্রে এগিয়ে তেজস্বী যাদব। মহুয়া কেন্দ্রে এগিয়ে তেজপ্রতাপ যাদব।
14 November 2025, 08:30 AM
Bihar Assembly Election Result 2025: উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি তারাপুর আসনে এগিয়ে আছেন, প্রাথমিক ধারায় এমনটাই দেখা যাচ্ছে।