Cyclone Montha Weather Live Updates: মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, বাংলাতেও 'খেল দেখানো' শুরু ঘূর্ণিঝড় মন্থার...

28 October 2025, 19:30 PM
মান্থার প্রভাবে পূর্ব বর্ধমানেও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জেলার খণ্ডঘোষ, রায়না,আউশগ্রাম, গলসি, ভাতার সহ সর্বত্রই হালকা ঝড়ো হাওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টি চলছে।
Cyclone Montha Live Updates: ঝাড়গ্রামে শুরু ঝড়বৃষ্টি। আতঙ্কে এলাকার চাষীরা। আবহাওয়া দফতরের পূবাভাস মতোই ঘুর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব পড়ল ঝাড়গ্রামে। শুরু হল মুষলধারায় বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। মন্থাকে ঘিরে সচেতন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত রকম ব্যাবস্থা করা হয়েছে।
Cyclone Montha Weather Updates: কলকাতার নিউটাউনেও বৃষ্টি শুরু হল।
Cyclone Montha Live Updates: ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে রাজ্যের মেদিনীপুরেও। সকাল থেকেই গুমোট হয়েছিল, ছিল না কোনও হাওয়া। দুপুরের পর থেকেই গোটা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। দুপুর আড়াইটা থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া।
Cyclone Montha Live Updates: অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কয়েকটি এলাকায় চলছে ভারী বৃষ্টিপাত। ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে দেওয়াল। অন্ধ্রপ্রদেশের ১৬ জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কাকিনাড়া বন্দরে 'লেভেল ৭' বিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে।
#WATCH | Andhra Pradesh: A wall collapsed near Malkapuram police station due to heavy rainfall in Visakhapatnam. pic.twitter.com/FgtC91obLy
— ANI (@ANI) October 28, 2025
Cyclone Montha Live Updates: চালু করা হল হেল্পলাইন নম্বর:
ভুবনেশ্বর- 8114382371
খুরদা রোড-9668978727
ব্রহ্মপুর-9668978725
পলাসা-9668978724
Cyclone Montha Live Updates: ওড়িশা, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানার উপকূলীয় এলাকা থেকে সরানো হচ্ছে বাসিন্দাদের। এলাকা খালি করা হচ্ছে।
Cyclone Montha Live Updates: গত ৬ ঘণ্টা ধরে ১২ কিমি/ঘণ্টা বেগে অগ্রসর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি। বর্তমানে এটি মছলিপত্তনম থেকে ১২০ কিমি, কাকিনাড়া থেকে ২০০ কিমি এবং বিশাখাপাটনম থেকে ২৯০ কিমি দূরে অবস্থিত।
Cyclone Montha Live Updates: তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। ঘূর্ণিঝড় মন্থা স্থলভাগের দিকে ধেয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধ্রের উপকূলীয় জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাত এবং তীব্র বাতাস বইছে।