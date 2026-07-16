/Digha Jagannath Rath Yatra 2026 Live: দুর্যোগ উপেক্ষা করেই জনসমুদ্র! বৃষ্টি মাথায় নিয়েই পুরীতে শুরু রথযাত্রা

আসানসোলের রানীগঞ্জ এর সিয়ারশোল রাজবাড়ীর ১৯০ বছরের রথ টেনে শুভ সুচনা করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মন্ত্রী চিকিৎসক অজয় পোদ্দার সহ স্থানীয় বিধায়করা। মানুষের ঢলে শুরু হলো সিয়ারসোল রাজবাড়ির ঐতিহাসিক রথযাত্রা
শিল্পাঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সাক্ষী রেখে সাড়ম্বরে শুরু হল সিয়ারসোল রাজবাড়ির ঐতিহাসিক রথযাত্রা। ১৮৩৬ সালে জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই রথযাত্রা ঘিরে সকাল থেকেই নেমেছে মানুষের ঢল। ১৯২২ সালে মাহেশের আদলে তৈরি ৩৫ ফুট উঁচু পিতলের এই ঐতিহ্যবাহী রথে আসীন হন মালিয়া পরিবারের কুলদেবতা দামোদর চন্দ্র জিউ। নতুন রাজবাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে পুরনো রাজবাড়ি পর্যন্ত রথ টেনে নিয়ে যান অগণিত পুণ্যার্থী। রাজবাড়ির পাশাপাশি বর্তমানে এই উৎসবের সামগ্রিক পরিচালনায় রয়েছে সিয়ারশোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। রথযাত্রা উপলক্ষে এলাকায় বসেছে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মেলা। আগামী নবম দিনে সাঙ্গ হবে এই উৎসবের, উদযাপিত হবে উল্টোরথ।
রথের সকালে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে মায়াপুর ইসকনে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দিরে ভগবানের উদ্দেশ্যে আরতী করলেন। এরপর অংশ নিলেন গোমাতা পুজোয়। নিজ হাতে গো মাতাকে খাওয়ালেন পা ধোয়ালেন এবং চরম সে প্রণাম করলেন। অংশ নিলেন যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে। পি কে নিয়ে রথের সকালে যজ্ঞাহুতি দিলেন। রাজ্যপাল আবেদনের পর ইসকনের মত একটি প্রতিষ্ঠানের রথযাত্রায় অংশ নিতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি। এছাড়াও যোগদান নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ জানান তৃণমূলের জন্য বিজেপির জন্য দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মশা মাছি পর্যন্ত আর ঢুকতে পারবে না। মদন মিত্রের কথা বলতেই বিজেপি নেতাজ দিলীপ ঘোষ জানান, এটা ওদের দলের বিষয় ও নিয়ে কোন মন্তব্য করব না।
বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে উত্তর উড়িষ্যা উপকূল ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে এই নিম্নচাপের অবস্থান। উত্তর পশ্চিম দিকে আগামী দুই তিন সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং উত্তর উড়িষ্যা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান করবে এই নিম্নচাপ। আর সেই নিম্নচাপের জেরে রাত থেকে বৃষ্টি পুরী তে। কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্যোগ কে উপেক্ষা করেই সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে মেতেছে ভক্তরা। আজ পুরীতে রথযাত্রা। পোহন্ডি মধ্যে দিয়ে রথে আশ্বিন হবেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। আর তারপর রথের দড়ি টানা। প্রতিবছর কয়েক লক্ষ ভক্তের ভিড় হয় রথযাত্রার কে উপলক্ষ করে এই পুরীতে। এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
প্রায় ১৪০ বছরের ঐতিহ্য মেনেই প্রতিবছরের মত এই বছরেও বলরাম মন্দিরে পালিত হচ্ছে রথ উৎসব। বলরাম মন্দিরের রথ বাইরে নয় মন্দিরের ভিতরেই ঘোরানো হয়। এই রথ উৎসব কে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই নানা অনুষ্ঠান রয়েছে সারা দিন। পুজো গান ভোগ বিতরন সবই থাকছে এখানে।রামকৃষ্ণ দেব যখন বলরাম বসুর বাড়িতে রথ টানতেন সেই সময় যে রথ টানতেন সেই রথের তিনটি অংশ এখনো রয়েছে এই রথে। রথের সামনের তিনটি চাকা, দুটি ঘোরার মূর্তি ও কাঠামো
আজ রথযাত্রা উৎসব, সকাল থেকেই নদীয়ার রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে চলছে রথ সাজানোর প্রস্তুতি পর্বের কাজ। তবে, প্রতিবছর যেখানে বিভিন্ন নানা রকমারী ফল দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে তিনটি রথ,যেমন রয়েছে নন্দী ঘোষ,পদ্মধ্বজ ও তালধ্বজ এছাড়াও রয়েছে আরো দুটি ছোটো রথ। যেখানে এবারে,তিনটি রথ কে বিভিন্ন রকমের ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দির কতৃপক্ষের পক্ষ্যে থেকে। একদিকে জানা যাচ্ছে,মায়াপুর রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা বহু পুরনো চিরাচরিত প্রথা মেনেই পালিত হয়ে আসছে রথযাত্রা উৎসব। তবে, ইতিমধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তন পরিবেশন ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে মেতে উঠেছে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির। জানা যাচ্ছে যে,আজ দুপুর ২ টো বেজে ৪৫ মিনিটে নন্দী ঘোষে জগন্নাথ এবং পদ্মধ্বজে বলভদ্র ও তালধ্বজে শুভদ্রা দেবী তিনি সত্তয়ার করবেন নদীয়ার মায়াপুর ইস্কন মন্দির তথা অস্থায়ী মাসির বাড়ির উদ্দেশ্য। সেই অস্থায়ী মাসির বাড়িতে সাতদিন অবস্থান করবেন জগন্নাথ,বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবী এরপর আবারো,ফিরে আসবেন সাতদিন পর নিজের গর্ভগৃহে। এবং সকাল থেকেই যেনো কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে নদীয়ার রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির যেনো কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।
ঐতিহ্যের ক্ষুদ্র রূপে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন জলপাইগুড়ির শিল্পী হিমাংশু সরকারl ঐতিহ্যবাহী ডাকবাংলো, কোচবিহার রাজবাড়ি, হাইকোর্ট সার্কিট বেঞ্চ-সহ একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপনার নিখুঁত ক্ষুদ্র ভাস্কর্য (মাইক্রো মডেল) তৈরি করে সকলের নজর কেড়েছেন জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়ার নিবাসী শিল্পী হিমাংশু সরকার।ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনা। পরিবারের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ধীরে ধীরে শিল্পচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। জেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সরকারি শংসাপত্র ও সম্মাননাও অর্জন করেছেন।
রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই পূজা-পাঠ ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। শেষ পর্যায়ে সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভক্তদের রথ টানার জন্য গতকালই দুটি দড়ি লাগানো হয়েছে। বেলা প্রায় ১১টার নাগাদ কুলদেবতা মদন গোপাল জিউ ও জগন্নাথদেব রথে আরোহন করবেন। পাশাপাশি নির্বিঘ্নে উৎসব সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
ইসকনের রথযাত্রা, জগন্নাথের রথের নাম নন্দীঘোষ। সুভদ্রা রথের নাম পদ্মধজ। বলরামের রথের নাম তালধ্বজ। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ ফুট উচ্চতা প্রত্যেকটি রথের। তার আগে থাকছে রাম সীতা এবং রাধা কৃষ্ণের রথ। ২০০০ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজাপুরের জগন্নাথ মন্দিরে ইসকনের উদ্যোগে রথযাত্রা শুরু হয়। যদিও এর ৫০ বছর আগে থেকে, ইসকনের রথযাত্রা শুরু হয়েছে। রাজাপুর থেকে ৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে মায়াপুরের মূল মন্দিরে উপস্থিত হবে রথ।
গত বুধবার রাতে ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তব বাগচীর বাড়ির সামনে থেকে একটি বাইক যে বাইকে তিনজন ছিল তারা নানা রকম কুরুচিকর মন্তব্য করতে করতে তার বাড়ির সামনে থেকে যায়। সেই সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তাঁর পরিবার। বিধায়কের যেটা দাবি মনিশ শুক্লার খুনের ফাইল তিনি খুলতে চেয়েছেন ঠিক সেই কারণেই তার উপর হয়তো এই হামলা।
ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রকে ঘিরে ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ নিয়ে ফের বিতর্ক দানা বাঁধছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের দাবি করলেও, ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের সরিষা আশ্রম মোড় থেকে কাঁটাপুকুরিয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় এক হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়। কোথাও কোথাও রাস্তা ও পুকুরের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রায় ১০ থেকে ১৫টি গ্রামের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, রোগী, ব্যবসায়ী, কৃষক ও সাধারণ নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়। স্থানীয়দের দাবি, গত প্রায় ১৫ বছর ধরে একই সমস্যা চললেও স্থায়ী সমাধান হয়নি।
Digha Jagannath Rath Yatra 2026 Live Updates: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে উত্তর উড়িষ্যা উপকূল ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে এই নিম্নচাপের অবস্থান। উত্তর পশ্চিম দিকে আগামী দুই তিন সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং উত্তর উড়িষ্যা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান করবে এই নিম্নচাপ। আর সেই নিম্নচাপের জেরে রাত থেকে বৃষ্টি পুরীতে। কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্যোগকে উপেক্ষা করেই সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে মেতেছে ভক্তরা। আজ পুরীতে রথযাত্রা। পোহন্ডি মধ্যে দিয়ে রথে আশ্বিন হবেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। আর তারপর রথের দড়ি টানা। প্রতিবছর কয়েক লক্ষ ভক্তের ভিড় হয় রথযাত্রার কে উপলক্ষ করে এই পুরীতে। এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
সৈকতশহর দীঘার রাজপথে দ্বিতীয়বার গড়াতে চলেছে প্রভু জগন্নাথের রথের চাকা। বৃহস্পতিবার বিশ্বাস, ঐক্য, ভক্তি ও মানবতার আধ্যাত্মিক মেলবন্ধনে হাজার হাজার ভক্তের রশির টানে প্রভু জগন্নাথদেব মূল মন্দির থেকে পৌঁছাবেন মাসিরবাড়ি। তার প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। রথ, মন্দির চত্বর থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট-সর্বত্রই সেজে উঠেছে। দীঘা জগন্নাথ মন্দিরের দ্বিতীয় বছরের রথযাত্রায় নতুন আকর্ষণ পুরীর রাজমুকুট।
অন্যদিকে, উত্তর বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। উত্তর উড়িষ্যা উপকূল ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের খুব কাছে বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপের অবস্থান। কয়েকঘণ্টা পর স্থলভাগের দিকে এগোবে। এর অভিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে। অর্থাৎ এটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা হয়ে সমান্তরাল ভাবে কলকাতা হাওড়া হুগলি পূর্ব বর্ধমান হয়ে বিহার ঝাড়খন্ড এর দিকে এগোতে পারে। আবার শেষ মুহূর্তে গতিপথ সামান্য পাল্টে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হয়ে সরাসরি ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোতে পারে।
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