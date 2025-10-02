English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025 Sindoor Khela Live: স্বামী ঘরে নেই! উৎসবের রাতে বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে গণধর্ষণ...

Bijoya Dashami Durga Visarjan Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Thursday, October 2, 2025 - 09:14
Durga Puja 2025 Sindoor Khela Live: স্বামী ঘরে নেই! উৎসবের রাতে বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে গণধর্ষণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

2 October 2025, 09:15 AM

Road Accident: শারদ উৎসবের আনন্দ রাতেই নেমে এল মৃত্যুর ছায়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার জামতলা মোড়ে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। স্বামী-স্ত্রী মিলে নমবীর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। পেট্রোলপাম্প থেকে জ্বালানি নিয়ে রাস্তার ধারে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। ঠিক সেই সময় একটি বেপরোয়া গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দেবী মণ্ডল (১৯)। তাঁর স্বামী মিলন মণ্ডল অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।

2 October 2025, 09:15 AM

Bhangar: ভাঙড়ে আইএসএফ ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তেজনা, দুই পক্ষের নেতা ও একাধিক কর্মী আহত। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের কাঁটাডাঙ্গা এলাকায় তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, ভোগালী দু’নম্বর অঞ্চলের আইএসএফের অঞ্চল সভাপতি ওহিদুল ইসলামকে তার বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জিরেনগাছা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

 

2 October 2025, 09:15 AM

Cooch behar: এবার মায়ের বিদায় বেলা ।  কোচবিহারের ঐতিহ্যশালী রাজ আমলের রীতি রেওয়াজ মেনে বড় দেবীর বিসর্জন হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। ইতিমধ্যে দশমীর পুজোসম্পন্ন হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পর বড় দেবীর মন্দির থেকে মায়ের মূর্তি পার্শ্ববর্তী লম্বা দিঘিতে বিসর্জনের জন্য বের হবে। সকাল থেকেই সিঁদুর বড় দেবীর মন্দিরে শুরু হয়েছে সিঁদুর খেলা । রাজ আমলের রীতি মেনে বিসর্জন এর আগে হবে শুয়োর মাগুর মাছ সহ আরো অনেক বলি।

2 October 2025, 09:15 AM

Weather Update: দশমীতে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দশমী, একাদশীতে। ঝড় ও বৃষ্টিতে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি হতে পারে উপকূলের জেলাগুলির পুজোমন্ডপে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা। 

2 October 2025, 09:15 AM

Kultali: কুলতলিতে শারদ উৎসবের রাতে বাড়িতে ঢুকে গণধর্ষণের অভিযোগ, দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার। শারদ উৎসবের আনন্দের মাঝেই ঘটল নারকীয় ঘটনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত এক গ্রামে বাড়িতে ঢুকে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী ঘরে না থাকার সুযোগে মধ্যরাতে বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে তিন অভিযুক্ত। গৃহবধূর গলায় ধারাল অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে অত্যাচার ও ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের নাম পিঙ্কু সরদার, আরশেদ মোল্লা ও আনোয়ার মোল্লা। তিনজনই এলাকার বাসিন্দা। 

