  • Assembly Elections 2026 Live: ফেরার লক্ষ্যে জোর লড়াই হিমন্ত-পিনারাইয়ের, অসম-কেরালা-পুদুরেরিতে আজ বিধানসভা ভোট

Assembly Elections 2026 Live Updates: পুদুচেরিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে এনডিএ? নাকি বড় হয়ে উঠবে কংগ্রেসের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবি?

| Last Updated: Thursday, April 9, 2026 - 07:06
9 April 2026, 07:00 AM

Puducherry Assembly Elections 2026 Live: কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে মোট ৩০টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এখানে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ (NDA) জোট তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী। অন্যদিকে, কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী প্রচারে পুদুচেরিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের (উপ-রাজ্যপাল) ক্ষমতা কমানোর দাবিকে গুরুত্ব দিয়েছে। পুদুচেরিতে সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে।

 

kerala Assembly Elections 2026 Live: কেরালার বিধানসভা নির্বাচনে মূল লড়াই হচ্ছে ক্ষমতাসীন এলডিএফ (LDF) এবং বিরোধী জোট ইউডিএফ (UDF)-এর মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে সিপিআই(এম)-পরিচালিত এলডিএফ জোট টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার লক্ষ্য নিয়ে লড়ছে।  কেরালায় মোট আসন ১৪০টি। ২০২১ সালের নির্বাচনে এলডিএফ ৯৯টি আসন পেয়েছিল। ১৯৭৭ সালের পর কেরালায় সেটিই ছিল প্রথমবার কোনো সরকারের টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসা। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী, যারা সন্ধ্যা ৬টার সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তারা সবাই ভোট দিতে পারবেন।

Assam Assembly Elections 2026 Live: অসম বিধানসভায় মোট আসন ১২৬টি। রাজ্যের সবকটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে এবং চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ (NDA) জোট ৭৫টি আসন পেয়ে পুনরায় ক্ষমতায় এসেছিল। আসামের ইতিহাসে সেটিই ছিল প্রথমবার, যখন কোনো অ-কংগ্রেসি জোট টানা দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করতে পেরেছিল।

Assembly Elections 2026 Live: অসম, পুদুচেরি ও কেরালায় আজ বিধানসভা ভোট। অসমের ৩১,৪৮৬টি, কেরালার ৩০,৪৭১টি এবং পুদুচেরির ১,০৯৯টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে।  অসমে ভোটদাতার সংখ্যা ২.৫ কোটি, কেরালায় ২.৭ কোটি এবং পুদুচেরিতে ৯.৪ লক্ষ। অসমে প্রায় ৫.৭ লক্ষ ভোটার প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন। কেরালায় এই সংখ্যা ৪.২৪ লক্ষ এবং পুদুচেরিতে ২৩,০০০ মানুষ আজ প্রথমবারের মতো ভোট দিচ্ছেন।

