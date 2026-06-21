International Yoga Day 2026 Live: জলেও 'জয় জওয়ান', গার্ডেনরিচে ৩ যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পাশাপাশি মাদ্রাসাতেও যোগ দিবস পালন করা হয়। মাল ব্লকের শান্তি কলোনির এক্রামিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় এদিন যোগাভ্যাসের আয়োজন করা হয়। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক এবং পরিচালন সমিতির সদস্যরাও এতে অংশ নেন। মাদ্রাসার শিক্ষক নবীউল ইসলাম বলেন, “যোগ দিবসে দেশের প্রধানমন্ত্রীও অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমরাও এই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি। যোগাভ্যাস শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তাই শুধু আজকের দিন নয়, প্রতিদিনই সকলের যোগাসন করা উচিত।” অন্যদিকে মাদ্রাসার সভাপতি সৈদুল ইসলাম বলেন, “সবাইকে সংবিধান মেনে চলতে হবে। সরকারের আহ্বানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাসাতেও যোগ দিবস পালন করা হচ্ছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। নিয়মিত যোগাভ্যাস শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।”
প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর আজ ফের দেশজুড়ে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে হতে চলেছে নিট পরীক্ষা। দেশজুড়ে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী আজ ফের নিটের পরীক্ষায় বসবেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সাময়িক বন্ধ করা হয়েছে টেলিগ্রাম অ্যাপ। গতকালই বায়ুসেনার বিমানে কড়া নজরদারিতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের তত্বাবধানে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয় রাজ্যে রাজ্যে। আজ সেন্টারগুলির চারপাশে সিগন্যাল জ্যামিং থেকে, মাল্টিলেয়ার ফ্রিস্কিং, সিসিটিভির নজরদারি রাখা হয়েছে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য। যাবতীয় যাচাই এর পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক যাচাই করে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে ৩ যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধনে মোদী। INS দুনাগিরি, INS অগ্রে, INS সংশোধক। INS দুনাগিরি - অত্যাধুনিক ফ্রিগেট। INS অগ্রে - অ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ। INS সংশোধক - সমুদ্রে সমীক্ষার যুদ্ধজাহাজ।
কেউ এসেছেন মুর্শিদাবাদ থেকে কেউ এসেছেন বর্ধমান থেকে। প্রধানমন্ত্রীকে সামনে থেকে দেখে বলছেন জীবন স্বার্থক। কেউ দল বেঁধে ৫০ জন এসেছেন, কেউবা পুরো পরিবারের সঙ্গে এসেছেন। গতকাল রাতেই ঢুকে পড়েছেন কলকাতায়। আজ শুধু এই যোগা দিবস পালনের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে।
যোগা দিবস পালনের পর হাজার হাজার মানুষ রেড রোড থেকে বেরোচ্ছেন। প্রত্যেকের মুখেই একই কথা। অভূতপূর্ব অকল্পনীয় অতুলনীয়। এই অভিজ্ঞতা তাদের অতীতে হয়নি এবং ভবিষ্যতে যাতে অভিজ্ঞতা বারবার হয় সেই অনুরোধও জানিয়েছেন।
১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উৎযাপন হল হাওড়ার এলআরএস অ্যাকাডেমিতে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার লক্ষ্মী রতন শুক্লার ক্রিকেট একাডেমিতে আজ সকাল থেকেই যোগাভ্যাসে সামিল হলেন প্রায় আড়াইশো মানুষ। ছোটো থেকে বড় সকলেই যোগা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। আজকের এই বিশেষ দিনে যোগা দিবস কে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার লক্ষ্মী রতন শুক্লা। পাশাপাশি তিনি আরো জানান যে যোগ শুধুমাত্র একদিনের কাজ নয় একে নিত্যকর্ম মধ্যে নিয়ে আসা উচিত যা আমাদের দেহ এবং মনকে সতেজ রাখে।
১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস যখন পালন হচ্ছে সেই সময় রানী রাসমণি রোডের এক প্রান্তে দেখা মিলল বিহার থেকে আসা এক চা বিক্রেতা কে তার লক্ষ স্বচ্ছ ভারত মিশন, সারাদেশে যেখানে প্রধানমন্ত্রী সভা করেন সেখানেই পৌঁছে যায় বিহারের বাসিন্দা অশোক কুমার সহনী। চা বিক্রি করার সাথে পিঠে একটি ডাস্টবিন বালতি বাধা রয়েছে। মাথায় লেখা জয় হিন্দ।
প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রেড রোডে পালিত হচ্ছে যোগ দিবস নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সম্পূর্ণ অঞ্চল অনেকেই সেখানে পৌঁছাতে পারেননি তাদের জন্য শহরের ৪৬ টি পয়েন্টে এলইডি স্কিনের ব্যবস্থা করা রয়েছে যেখান থেকে সম্পূর্ণ কর্মকান্ড লাইভ দেখানো হচ্ছে। পঁচাত্তর ঊর্ধ্ব' ডক্টর এসি কুন্ডু প্রবীণ নাগরিক রেড রোডে পৌঁছাতে না পারলেও ধর্মতলা কে সি দাসের মোড়ে এলইডি স্কিনে তার চোখ তিনি জানান নিয়মিত বাড়িতে যোগা করি আরো কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আজ এসে পৌঁছেছি।
বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল যোগা দিবস। এদিন বাঁকুড়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাঁকুড়া ক্লাবের এই অনুষ্ঠান কর্মসূচি পালন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,বাঁকুড়া জেলাশাসক ও বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা।
দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের উদ্যোগে আয়োজিত হল ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস দুর্গাপুর দামোদরের বালির চরে। সকাল থেকেই মাঝে মধ্যে বৃষ্টি তার মাঝেই চলছে যোগা এক মনোরম পরিবেশে।
বিশ্ব যোগা দিবসে উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলায় পালিত হচ্ছে যোগা দিবস। দেশের প্রধান মন্ত্রী যখন কোলকাতায় রেড রোডে বিশ্ব যোগা দিবস এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। ঠিক তখনই ঝাড়গ্রামের চার বিধায়ক, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ সমস্ত দপ্তরের আধিকারিক, সাধারণ কর্মী, এবং ঝাড়গ্রাম বাসী সকলে একসাথে স্টেডিয়ামে সমবেত হয়ে পালন করছেন এই যোগা দিবস। এই বিশ্ব যোগাদিবস কে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো।
International Yoga Day 2026 Celebration Live Updates: প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রেড রোডে পালিত হচ্ছে যোগ দিবস নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সম্পূর্ণ অঞ্চল অনেকেই সেখানে পৌঁছাতে পারেননি তাদের জন্য শহরের ৪৬ টি পয়েন্টে এলইডি স্কিনের ব্যবস্থা করা রয়েছে। যেখান থেকে সম্পূর্ণ কর্মকান্ড লাইভ দেখানো হচ্ছে। পঁচাত্তর ঊর্ধ্ব' ডক্টর এসি কুন্ডু প্রবীণ নাগরিক রেড রোডে পৌঁছাতে না পারলেও ধর্মতলা কে সি দাসের মোড়ে এলইডি স্কিনে। তাঁর চোখ তিনি জানান নিয়মিত বাড়িতে যোগা করি। আরো কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আজ এসে পৌঁছেছি।
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