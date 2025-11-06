Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Live Updates: বিহারে চলছে ১২১ আসনে ভোটগ্রহণ, সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ১৩.১৩ শতাংশ

6 November 2025, 10:30 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Live Updates: ভোট দিয়ে RJD নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, "আমি বিহারের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন তাঁদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেন। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ভালো স্বাস্থ্যসেবার জন্য ভোট দিন... আমরা জিততে চলেছি, বিহার জিততে চলেছে। ১৪ই নভেম্বর একটি নতুন সরকার গঠিত হবে..."
6 November 2025, 10:15 AM
#WATCH | Patna: Former Bihar CM and RJD Supremo Lalu Prasad Yadav, his wife and former CM Rabri Devi, RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav, his wife, Rajshree Yadav, RJD leaders Misa Bharti and Rohini Acharya show their inked fingers after casting their votes… pic.twitter.com/gs4MdDN4k1
— ANI (@ANI) November 6, 2025
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Live Updates: RJD সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, RJD নেতা এবং মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব, তাঁর স্ত্রী রাজশ্রী যাদব, RJD নেত্রী মিশা ভারতী এবং রোহিণী আচার্য—তাঁরা সকলে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর তাঁদের কালি লাগানো আঙুল দেখালেন।
6 November 2025, 10:15 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1 Live Updates: বিহারের চলছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ। অধিকাংশ বুথে ভিড় করেছেন ভোটদাতারা। কমিশনের হিসেব অনুযায়ী সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ১৩.১৩ শতাংশ।
6 November 2025, 08:30 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (RJD) নেতা এবং মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব, RJD নেত্রী মিশা ভারতী বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোট দেওয়ার জন্য তাঁদের বাসভবন থেকে বেরিয়েছেন। RJD নেত্রী মিশা ভারতী বলেন:"আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, প্রত্যেকে যেন তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নিজেদের ভোট দেন..."
6 November 2025, 08:30 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: আলি নগর-এ গায়িকা এবং বিজেপি প্রার্থী মৈথিলী ঠাকুর বলেন, "আমি প্রতিদিন পূজা দিয়ে দিন শুরু করি। আমি প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস শিখছি। আমি এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি যে কোনো ভোটারের যেন কোনো সমস্যা না হয়। আমি প্রস্তুত।"
6 November 2025, 08:30 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং লখিসরাই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিজয় কুমার সিনহা বলেন, "আমরাও গণতন্ত্রের মহোৎসবে অংশগ্রহণ করলাম। আমাদের ভোটের মাধ্যমে আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করি... বিহারিরা গর্বিত হবেন, এবং আজ বিহার সেই সমস্ত মানুষের হাত থেকে মুক্ত হবে যারা বিহারিদের অপমান করে, যারা নৈরাজ্য, জঙ্গল রাজ এবং গুন্ডা রাজ ফিরিয়ে আনে। আমাদের নেতা, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতীয় সভাপতি এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী—তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, যেহেতু আমরা জনবিশ্বাসের এই মহোৎসব পালন করছি, তাই সামাজিক সম্প্রীতির সঙ্গে যেন প্রত্যেকে গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে অংশ নেন..." "রাহুল গান্ধী এবং তেজস্বী যাদব উভয়েই সহানুভূতির রাজনীতি খেলছেন। তাদের নিজস্ব কোনো পরিচিতি নেই। তারা তাদের বাবা-মা এবং তাদের পরিবারের অর্জনের ওপর ভিত্তি করে তাদের রাজনীতি করছেন..."
6 November 2025, 08:30 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: 'পহলে মতদান , ফির জলপান', বললেন প্রধানমন্ত্রী।
6 November 2025, 08:15 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: "আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, পাটনার মানুষ যেন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের ভোট দেন। আমি আমার পোলিং বুথে প্রথম ভোট দিয়েছি। পাটনার মানুষের উচিত, সর্বাধিক ভোট দিয়ে একটি রেকর্ড তৈরি করা...", বিজেপি প্রার্থী নীতিন নবীন, বিহারের মন্ত্রী, বাঁকিপুর ।
6 November 2025, 07:15 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্য়ান্ডেলে এক বার্তায় বলেছেন, "আজ বিহারে গণতন্ত্রের উৎসবের প্রথম পর্ব। এই দফায় সকল ভোটারের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে ভোট দেন। এই উপলক্ষে রাজ্যের সকল তরুণ ভোটারদের, যাঁরা প্রথমবার ভোট দিতে চলেছেন, তাঁদের আমার বিশেষ অভিনন্দন..."
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: বিজেপি-র মন্ত্রীরা: নীতিন নবীন (বাঁকিপুর), সঞ্জয় সারাওগি (দরভাঙ্গা), জীবেশ কুমার (জালে) এবং কেদার প্রসাদ গুপ্তা (কুরহানি)। এঁরা সবাই নিজেদের আসন রক্ষা করার জন্য লড়ছেন। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড (জেডি(ইউ))-এর মন্ত্রীরা, যাঁদের ভাগ্য প্রথম দফায় নির্ধারিত হবে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রবণ কুমার (নালন্দা) এবং বিজয় কুমার চৌধুরী (সরাইরঞ্জন)।
সবচেয়ে বেশি আলোচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলির মধ্যে একটি হবে মোকামা-তে, যেখানে জেডি(ইউ)-এর অনন্ত সিং, যিনি নির্বাচনী প্রচারণার সময় জন সুরাজ পার্টির এক সমর্থককে হত্যার অভিযোগে জেলে রয়েছেন, তিনি RJD-এর বীণা দেবী-র সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। বীণা দেবী হলেন গ্যাংস্টার সূরজ ভান-এর স্ত্রী।
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, যে ১২১টি আসনে ভোট হতে চলেছে, তার মধ্যে রাজ্যের রাজধানীর পশ্চিমাংশকে প্রতিনিধিত্বকারী দীঘা আসনে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪.৫৮ লক্ষ ভোটার রয়েছে, অন্যদিকে শেখপুরা জেলার বারবিঘা-তে ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে কম, ২.৩২ লক্ষ।
কুরহানি এবং মুজাফ্ফরপুর আসনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক করে ২০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যেখানে সংরক্ষিত ভোড়ে এবং আলাউলি আসন দুটিতে এবং পারবাট্টা আসনে মাত্র পাঁচজন করে প্রার্থী রয়েছেন।
মোট ৪৫,৩৪১টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে, যার মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৩৬,৭৩৩টি) গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই ১২১টি আসনের ৩.৭৫ কোটি ভোটারের মধ্যে ১০.৭২ লক্ষ ছিলেন "নতুন ভোটার"।
তবে, ১৮-১৯ বছর বয়সী ভোটারদের সংখ্যা ছিল ৭.৩৮ লক্ষ।
নির্বাচন কমিশন দ্বারা ঘোষিত এই আসনগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল ৬.৬০ কোটি, যা ইঙ্গিত করে যে প্রায় তিন কোটি মানুষ ভোটার তালিকায় নেই, হয় তাদের বয়স কম হওয়ার কারণে বা অন্যান্য কোনো নির্দিষ্ট কারণে।
এই বিধানসভা নির্বাচনগুলি বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) ঠিক পরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার পরে সমগ্র রাজ্যে এখন ৭.২৪ কোটি ভোটার রয়েছে, যা এই প্রক্রিয়া শুরু করার আগের সংখ্যা থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ কম।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: বিজেপি-র মন্ত্রীরা: নীতিন নবীন (বাঁকিপুর), সঞ্জয় সারাওগি (দরভাঙ্গা), জীবেশ কুমার (জালে) এবং কেদার প্রসাদ গুপ্তা (কুরহানি)। এঁরা সবাই নিজেদের আসন রক্ষা করার জন্য লড়ছেন। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড (জেডি(ইউ))-এর মন্ত্রীরা, যাঁদের ভাগ্য প্রথম দফায় নির্ধারিত হবে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রবণ কুমার (নালন্দা) এবং বিজয় কুমার চৌধুরী (সরাইরঞ্জন)।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: এছাড়াও, যে আসন এবং প্রার্থীদের পারফরম্যান্সের দিকে গভীর নজর থাকবে, তাঁরা হলেন তরুণ লোক গায়িকা মৈথিলী ঠাকুর (BJP - আলিনগর), এবং ভোজপুরী সুপারস্টার খেসারি লাল যাদব (RJD - ছাপরা) ও রীতেশ পান্ডে (জন সুরাজ পার্টি – কারগহর)। প্রায় এক ডজন মন্ত্রী, যাদের বেশিরভাগই বিজেপি-র, যাঁরা বিধানসভায় তাদের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে মন্ত্রিসভায় একটি বড় অংশ দখল করে আছেন, তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: পাশের আসন রঘুনাথপুর-এর দিকেও নজর রয়েছে, কারণ এই আসন থেকে প্রয়াত গ্যাংস্টার-রাজনীতিবিদ মহম্মদ শাহাবুদ্দিন-এর ৩১ বছর বয়সী ছেলে ওসামা শাহাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। শাহাবুদ্দিন সিওয়ান থেকে বহুবার সাংসদ ছিলেন এবং তাঁকে এই এলাকার "অঘোষিত রাজা" হিসেবে গণ্য করা হতো। এনডিএ (NDA) ওসামা শাহাব-এর প্রার্থীপদকে কাজে লাগিয়ে বলছে যে, এটি প্রমাণ করে RJD "জঙ্গল রাজের প্রত্যাবর্তন"-কে সমর্থন করছে। বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তো এও বলেছেন যে, এই নামটি তাদের নিহত সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেন-এর কথা মনে করিয়ে দেয়
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: আদতে চৌধুরী'র মামলার সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে মঙ্গল পান্ডে-র, যিনি একজন মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। তিনি সিওয়ান থেকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন, যা তাঁর জীবনে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন। ২০১২ সাল থেকে মঙ্গল পান্ডে একজন এমএলসি (MLC), এবং তিনি এই আসনে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (RJD) অবধ বিহারী চৌধুরী-র মতো একজন কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হচ্ছেন। অবধ বিহারী চৌধুরী প্রাক্তন বিধানসভার স্পিকার এবং এই আসন থেকে একাধিকবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: এই দফায় রয়েছে নীতীশ কুমার সরকারের একাধিক মন্ত্রী। তাদের মধ্যে রয়েছেন ডেপুটি সিএম সম্রাট চৌধুরী ও বিজয় কুমার সিনহা।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: রাঘবপুরের পাশের আসন মহুয়ায় লড়াই করছেন তেজ প্রতাপ যাদব। তিনি লড়াই করছেন জনশক্তি জনতা দলের ব্যানারে।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: রাঘবপুর আসনে বড় চ্যালেঞ্চ ছুড়ে দিয়েছে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি। এখানে জন সুরজের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন চঞ্চল সিং।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: রাঘবপুরে আজ জয়ের হ্যাটট্রিক করতে মরিয়া তেজস্বী যাদব। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বিজপির সতীশ কুমার। তিনিই ২০১০ সালে রাবড়ি দেবীকে হারিয়েছিলেন।
6 November 2025, 07:00 AM
Bihar Assembly Election 2025 Phase 1: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আজ প্রথম দফায় ভোটে নেওয়া হচ্ছে ১২১ আসনে। ভোট দেবেন ৩.৭৫ কোটি ভোটার। লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন ১৩১৪ প্রার্থী। আজ ভাগ্য় পরীক্ষা হবে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব ও বিজেপির ডেপুটি সিএম সম্রাট চৌধুরী।