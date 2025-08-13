Breaking News LIVE Update: বাঁকুড়ায় তৃণমূল নেতা খু*নে পুরুলিয়া থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: বাঁকুড়ায় তৃণমূল নেতা খু*নে পুরুলিয়া থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের বড় খবর জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে

| Last Updated: Wednesday, August 13, 2025 - 11:07
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

13 August 2025, 11:00 AM

Birbhum Accident: সদাইপুর থানার অন্তর্গত ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে পানুরিয়া মোড়ের কাছে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ২ জনের। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্থানীয় সূত্রে জানা যায়  একটি বলেরো ম্যাক্স পিক আপ গাড়ি সিউড়ি থেকে দুবরাজপুরের দিকে যাচ্ছিল ওপর একটি ট্রলার দুবরাজপুর থেকে  সিউড়ির দিকে আসছিল সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানুরিয়া মোড়ের কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । ঘটনার স্থলে মৃত্যু হয় ছোট গাড়ির চালক এবং খালাসীর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে সদাইপুর থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী পুলিশ মৃতদেহ দুটিকে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে।

13 August 2025, 09:00 AM

Bankura TMC Leader Murder: দুই ছেলে গ্রেফতারের পর বাঁকুড়ায় তৃনমূল নেতা খুনে পুরুলিয়া থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত নাসিম শেখও, আজ তোলা হবে আদালতে। বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামে তৃনমূল নেতা সেকেন্দার খান  খুনের ঘটনায় নাসিম শেখের দুই ছেলেকে গ্রেফতারের পর গতকাল রাতে মূল অভিযুক্ত নাসিম শেখকেও গ্রেফতার করল পুলিস। গতকাল রাতে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুরুলিয়ার মানবাজার থানা এলাকায় নাসিমের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে সোনামুখী থানার পুলিস। রাতভর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আজ ধৃতকে তোলা হবে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে। 

সোমবার রাত ন'টা নাগাদ বড়জোড়া থানার পখন্না থেকে বাইকে চড়ে সোনামুখী থানার চকাই গ্রামে নিজের বাড়িতে ফেরার পথে চকাই গ্রামের অদূরে দুস্কৃতিদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় চকাই গ্রামের তৃণমূল বুথ সভাপতি সেকেন্দার খানের দেহ। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গতকাল সেকেন্দার খানের দেহের ময়না তদন্ত করানো হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে। জানা গেছে ওই তৃনমূল নেতার দেহে মোট তিনটি গুলির আঘাতের চিহ্ন মিললেও তাঁর শরীর থেকে দুটি বুলেট উদ্ধার হয়েছে। বুলেটগুলি দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান সবকটি বুলেটই চালানো হয়েছে ৭.৬৫ মিলিমিটার বোরের অটোমেটিক একটি রিভলবারের সাহায্যে। এদিকে গতকালই পরিবারের তরফে অভিযোগ পেয়ে গতকাল দুপুরে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ওই গ্রামেরই বাসিন্দা নাসিম শেখের দুই ছেলে হাসিম শেখ ও ইব্রাহিম শেখকে। গতকালই ধৃত ২ ভাইকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। এদিকে মৃতের পরিবারের অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই  মূল অভিযুক্ত নাসিম শেখের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি। রাতেই বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুরুলিয়ার মানবাজার থানা এলাকার একটি গ্রামে নাসিমের এক বন্ধুর বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় নাসিম শেখকে। আজ ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে তাকেও নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ। এদিকে ঘটনার প্রায় দেড় দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ঘাতক আগ্নেয়াস্ত্রটির সন্ধান পায়নি পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁজ চালানোর পাশাপাশি সেটি কীভাবে দুস্কৃতিদের হাতে পৌঁছালো তা জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 

এদিকে সেকেন্দার খানকে খুনের কারন নিয়ে এখনো রহস্য কাটেনি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে মাস ৬ আগে তৃনমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময় চকাই গ্রামে নাসিম শেখকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ঘটনায় আহত হয়েছিলেন নাসিম শেখ।  অভিযোগ উঠেছিল সেই গুলি চালিয়েছিল মৃত সেকেন্দার খান। সেসময় সেকেন্দার খান গ্রেফতারও হন। সম্প্রতি সেকেন্দার জেল থেকে ছাড়া পেতেই সেই ঘটনারই বদলা নিতে নাসিম শেখ ও তার অনুগামীরা সেকেন্দার খানকে খুনের পরিকল্পনা করে।

 

13 August 2025, 07:45 AM

Sourav Ganguly: অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়। মূত্রনালির সংক্রমণের জন্য মঙ্গলবার রাতেই বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে তাঁকে। 

 

13 August 2025, 07:45 AM

Midnapur: ভিন রাজ্যে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। শ্বশুরবাড়িতে দেহ ফিরতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গৃহবধুর বাপের বাড়ি সদস্যরা। পুলিসের উপস্থিতিতে দাহ হল গৃহবধুর দেহ। এমনই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার কলোড়া এলাকায়।জানা যায় কলোড়া এলাকার  বাসিন্দা অরিজিৎ দলুই তার স্ত্রী রুনু দলুইকে নিয়ে ছত্রিশগড়ের রায়পুরে সোনার কাজ করতেন। অরিজিতের কাছেই থাকতো স্ত্রী রুনু দলুই। রবিবার গভীর রাতে রুম থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় রুনুর।আজ দাসপুরের কলোড়া এলাকায় গৃহবধূর দেহ বাড়িতে আসতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গৃহবধূর বাপের বাড়ি সদস্যরা।অস্বাভাবিক এই মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়।কি কারনে গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল,  পারিবারিক কোনো শত্রুতা নাকি স্বামীর সঙ্গে মনমালিন্য?মৃতার বাপের বাড়ির দাবি,তাদের মেয়েকে মেরে ফেলা হয়ছে।ঘটনার তদন্ত করে অবিলম্বে অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে হবে।তবে এনিয়ে এখনও কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।পুলিশ সূত্রে খবর,অভিযোগ পেলেই  তদন্ত শুরু করবে পুলিশ।গৃহবধুর দেহ সৎকার হয় পুলিশের উপস্থিতিতে।মৃতার বাপের বাড়ির পরিবারের সদস্যরা আরও জানান,মৃত্যুর খবর ফোনে দেওয়ার পর আর জামাইকে ফোনে পাওয়া যায়নি,মৃতদেহ এনে জামাই তাদের সাথে কোনো সহযোগিতা করেনি,উল্টে তারা বাড়ি চলে যায়।গ্রামে দেহ দাহ করা নিয়েও গ্রামের মানুষ আপত্তি জানায়।এনিয়ে দাসপুর থানার পুলিশ তাদের পাশে থেকে সবরকম সহযোগিতা করে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।এখন দেখার ঘটনায় পুলিশে কোনো অভিযোগ দায়ের হয় কিনা,হলে পুলিশি তদন্তে ঘটনা সম্পর্কে কি উঠে আসে।

13 August 2025, 07:45 AM

Belur: বৃষ্টির প্রভাব কমলেও এখনো জলমগ্ন বেলুড় ই এস আই হসপিটাল। হাসপাতাল চত্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাপ। আতঙ্কে রোগী আত্মীয় এমনকি কর্মীরাও। গত দুসপ্তাহ ধরে নাগাড়ে বৃষ্টি।জলমগ্ন হয়ে পড়ে হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা।দুর্ভোগে পড়েন মানুষ।এই বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে সাপুইপাড়া অঞ্চলের বেলুড় ই এস আই হাসপাতাল চত্তর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা।বৃষ্টির প্রভাব কমলেও পুরোপুরি জল নামেনি হাসপাতাল থেকে।বাইরে ও ভিতরে জমে রয়েছে জল।বেড়েছে সাপের উপদ্রব।হাসপাতাল চত্তরের জমা জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাপ।ফলে ছড়িয়েছে আতঙ্ক।হাসপাতাল কর্মীরা জানান চন্দ্রবোড়ার মত বিষধর সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।গাড়ি চালকরা জানান গাছের ওপর সাপ থাকে।গাড়ির ওপর এসে পড়ে।রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা জানান কিছু করার নেই।চিকিৎসার জন্য জল ডিঙিয়ে আসতে হচ্ছে।

 

13 August 2025, 07:30 AM

Siliguri: প্রবল বর্ষণে প্রতিবেশীর দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু একই পরিবারবে ২ শিশুর। মঙ্গলবার রাত থেকে পাহাড় সহ সমতলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত৷ বৃষ্টিপাতের জেরে জলমগ্ন শহরের একাধিক এলাকা৷ তারই মধ্যে মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসল শিলিগুড়ির সাহুডাঙ্গি এলাকায়। ভোরের আলো থানার অন্তর্গত সাহুডাঙ্গির পাঘালুপাড়া এলাকার একই পরিবারের ২ শিশুর মৃত্যু হল৷ 
জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার রাতে প্রবল বর্ষণে প্রতিবেশীর কংক্রিটের দেওয়াল ধসে পড়ে পরিমল মহন্তর টিনের চাল দেওয়া ঘরে। ঘর ভেঙে ঢুকে যায় দেওয়াল। সেখানেই চাপা পড়ে পেশায় রাজমিস্ত্রি পরিমল মহন্তর ছেলে ও মেয়ে। দেওয়ালের ভাঙা অংশ চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তার ৩ বছরের মেয়ে মধুমিতা মহন্ত ও দেড় বছরের ছেলে দেবায়ন মহন্তর। এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি তাদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে৷ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।

13 August 2025, 07:30 AM

Purulia: দুই মেয়ে-সহ মাকে খুন করে প্রমান লোপাটের চেষ্টায় দেহগুলি ফেলে দেওয়া হয় রেল লাইনে। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে অনুমান জিআরপির। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির সুইসা গ্রাম ও রেল লাইনের স্থানে যান ভারপ্রাপ্ত এসআরপি (খড়্গপুর) দেবশ্রী সান্যাল। সঙ্গে ছিলেন ঝালদা এসডিপিও, বাঘমুন্ডি থানা ও সুইসা ফাঁড়ির ইনচার্জ, সুইসা আরপিএফ ওসি, পুরুলিয়া জিআরপি থানার পুলিশ সহ অন্যান্যরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সুইসা গ্রামে গিয়ে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তারা। জিআরপি সূত্রে খবর, তিনজনকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় রেল লাইনের উপর দেহগুলি ফেলে দিয়ে পালায় অপরাধীরা।

রবিবার গভীর রাতে দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুরি-চাণ্ডিল শাখার সুইসা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেল লাইনের মধ্যে শায়িত অবস্থায় তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয় ।মৃত মহিলার নাম কাজল মাছুয়ার (২৫) এবং তাঁর দুই মেয়ের নাম রাধা মাছুয়ার (১২) ও রাখি মাছুয়ার (৮) । রবিবার বিকেলে মহিলার বাপের বাড়ি পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির সুইসা গ্রাম থেকে মোবাইল সারানোর নাম করে দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যায় কাজল । তারপর গভীর রাতে দক্ষিণ - পূর্ব রেলের মুরি -চাণ্ডিল শাখার সুইসা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেল লাইনে শায়িত অবস্থায় তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় । তিনজনের শরীরে রেলে কাটা পড়ার কোনো দাগ নেই, রাধার শরীরে ধারালো অস্ত্রের ক্ষত চিহ্ন, মা কাজলের মুখে নখের আঁচড়ানোর দাগ। প্রাথমিক তদন্তে জিআরপির অনুমান, প্রথমে তিনজনকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় রেল লাইনে ফেলে দেওয়া হয় ।

