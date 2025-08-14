Breaking News LIVE Update: বাংলায় SIR হবেই, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হবে: দিলীপ

14 August 2025, 09:30 AM
Arambagh: এবার যাত্রী পরিষেবা দিতে ও যাত্রী দের কথা মাথায় রেখে সরাসরি ময়দানে নামল আরামবাগ পুরসভা। এর পাশাপাশি বাস কর্মীদেরও সুবিধা দিতেও তারা বিশেষ পদক্ষেপ নিল।বৃহস্পতিবার সাত সকালেই পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি, ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায় সহ একাধিক কাউন্সিলর এই বিশেষ ব্যবস্থা চালু করার জন্য উদ্যোগ নিলেন।কিন্তু কি সেই বিশেষ ব্যবস্থা।সকল কে চমকে দিয়েই রাস্তায় বিনামূল্যে টোটো চলাচল শুরু করা হল আরামবাগ বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে কালিপুর পর্যন্ত। এই দেড় দুই কিমি রাস্তা নিত্য যাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ টোটোয় চেপে যাতায়াত করতে পারবেন সারাদিন ধরেই।আরামবাগ বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে কালিপুর পর্যন্ত টোটো চালু করে দিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি। এদিন সকালে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এই পরিষেবা চালু করে দেওয়া হল।সকালে হাজির ছিলেন চেয়ার ম্যান ছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি পলাশ রায় সহ একাধিক জন।
কিন্তু কেন এই উদ্যোগ নেওয়া হল পুরসভা থেকে।
14 August 2025, 09:30 AM
Malda: ১৯৯৮সালের পর গঙ্গা ও ফুলহার নদীর জলস্তর রেকর্ডহারে বৃদ্ধি হয়েছে। এই মুহুর্তে জেলার মূল গঙ্গা ,ফুলহার ও মহানন্দা নদীর জলস্তর রয়েছে
Flood data 14/08/2025
Gauge level at 08:00 hrs
All Level in meter.
Level D.L. E.D.L
Ganga-(Manikchakghat)
25.94(F)| 24.69 | 25.30
Ganga - ( Hatidaha , Bihar )
42.61(F). | 41.76 | 43.52*
Fulahar(Teljana)
28.25 (S) | 27.43 | 28.35
Mahananda(Eng Bazar)
20.55(R) | 21.00 | 21.75
R- Rising, S- Steady, F- Falling
চরম বিপদসীমার উপর বইছে এই নদীগুলি। ভয়ঙ্কর হয়ে রয়েছে ফুলহার নদী। সেচদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গঙ্গার জলস্তর কিছুটা কমলেও ফুলহার নদীর জল গত ২৪ঘন্টায় প্রায় ১মিটার জল বৃদ্ধি পেয়েছে। মহানন্দা নদীর জল স্থিতিশীল রয়েছে। গঙ্গার অববাহিকা দিয়ে বর্তমানে ৪০লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হচ্ছে। ফুলহার ও গঙ্গার জলের স্রোত প্রবল রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জলের স্রোত আটকানোর মতন কোন পরিস্থিতি নেই। ফলে মালদার মানিকচক ব্লকের উত্তর চন্ডীপুর , দক্ষিণ চন্ডীপুর ও হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দেড়লক্ষের বেশী বাসিন্দা জলবন্দী অবস্থায় রয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানিকচক ব্লকের সাথে। নদীগুলির জলস্তর না নামলে এই এলাকার বাসিন্দাদের জলমুক্তি নেই।
14 August 2025, 09:00 AM
Dilip Ghosh: যেকোনো মূল্যে রাজ্যে SIR আটকাতে মরিয়া রাজ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা আছে তারা ঝগড়া করে সবকিছু আটকে দেবেন। SIR ও তাই। উনি বাংলায় করতেই দেবেন না। গায়ের জোরে নাকি আটকে দেবেন। দরকার হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে প্রয়োগ করা হবে।