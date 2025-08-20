Breaking News LIVE Update: অযোগ্যরা অ্যাডমিট কার্ড পায়নি অর্থাত্ এসএসসি জানে কারা যোগ্য: দিলীপ

20 August 2025, 08:15 AM
Chandrakona: চোলাই মদের নেশায় আসক্ত বাড়ির পুরুষেরা,ঘরে ঘরে বাড়ছে অশান্তি কলহ!চোলাই মদে ইতিমধ্যে প্রাণ গেছে তিনজনের।সতর্ক করেও কাজ না হওয়ায় চোলাই মদের কারবার বন্ধে গ্রামের মহিলাদের নিয়ে অভিযান স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলাদের,মদের ভাটি ভাঙচুর থেকে নষ্ট করা হয় চোলাই তৈরির সরঞ্জাম।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশও। মঙ্গলবার রাতে চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের কুঁয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিংড়িগেড়িয়া গ্রামে বেআইনি চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় গ্রামের স্ব সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলারা,সঙ্গ দেয় গ্রামের আরও মহিলারা।চোলাই ভাটি সহ চোলাই তৈরির সরঞ্জাম ভেঙে গুড়িয়ে দেয় মহিলারা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চন্দ্রকোনা থানার
South 24 Prgs News: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের তিন বছরের কন্যাসন্তানকে খুন করলেন মা ও তার প্রেমিক। ঘটনার তদন্তে নেমে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ অভিযুক্ত নাজিরা বিবি ও প্রেমিক তাজউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে।
SSC: এসএসসি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ। বুধবার তিনি বলেন, যোগ্য-অযোগ্য ক্লিয়ার হলে তো সরকারের চুরি ধরা পড়ে যাবে। বা পার্টির লোকের চুরি। ফলে কেউ চায়না সমস্যার সমাধান হোক। বিরাট বড় স্ক্যাম। ভোটের আগে ওরা তাই এটা চাইবে না। তাই বিষয়টা জটিল করার জন্য কোর্টে নিয়ে গেছেন। তারাও জানেন আরো জটিলতা বাড়বে। একসময় কোর্ট বিরক্ত হয়ে বলবে আমি আর বিষয়টা শুনব না। তারা এটাই চায়। তারা চায় বিষয় চাপা পড়ে যাক। ঠিক যেমন আর জি কর কাণ্ডে হয়েছে। পরীক্ষায় অযোগ্যরা অ্যাডমিট কার্ড পায়নি। তাহলে তো এসএসসি জানে কারা যোগ্য। তাহলে সেই তালিকা আদালতে বা সিবিআই কে দেওয়া হল না কেন?
রাজ্য সরকার সমাধান চায় না। সমাধান হলেই তো সমস্যা বাড়বে। রাজ্যের কাছে তো যোগ্য অযোগ্য তালিকা আছে। কোর্টে বিচারে সেটাকেই জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু রাজ্য সেটা চায়না। আমার মনে হয় না ২৬ এর ভোটের আগে হবে। তারপর নতুন সরকার এলে কী হবে দেখা যাক।