Zee News Bengali
Breaking News LIVE Update: অযোগ্যরা অ্যাডমিট কার্ড পায়নি অর্থাত্ এসএসসি জানে কারা যোগ্য: দিলীপ

Breaking News LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের বড় খবর জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে

| Last Updated: Wednesday, August 20, 2025 - 08:11
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

20 August 2025, 08:15 AM

Chandrakona: চোলাই মদের নেশায় আসক্ত বাড়ির পুরুষেরা,ঘরে ঘরে বাড়ছে অশান্তি কলহ!চোলাই মদে ইতিমধ্যে প্রাণ গেছে তিনজনের।সতর্ক করেও কাজ না হওয়ায় চোলাই মদের কারবার বন্ধে গ্রামের মহিলাদের নিয়ে অভিযান স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলাদের,মদের ভাটি ভাঙচুর থেকে নষ্ট করা হয় চোলাই তৈরির সরঞ্জাম।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশও। মঙ্গলবার রাতে চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের কুঁয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিংড়িগেড়িয়া গ্রামে বেআইনি চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় গ্রামের স্ব সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলারা,সঙ্গ দেয় গ্রামের আরও মহিলারা।চোলাই ভাটি সহ চোলাই তৈরির সরঞ্জাম ভেঙে গুড়িয়ে দেয় মহিলারা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চন্দ্রকোনা থানার 

20 August 2025, 08:15 AM

South 24 Prgs News: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের তিন বছরের কন্যাসন্তানকে খুন করলেন মা ও তার প্রেমিক। ঘটনার তদন্তে নেমে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ অভিযুক্ত  নাজিরা বিবি ও প্রেমিক  তাজউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে।

20 August 2025, 08:00 AM

SSC: এসএসসি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ। বুধবার তিনি বলেন,  যোগ্য-অযোগ্য ক্লিয়ার হলে তো সরকারের চুরি ধরা পড়ে যাবে। বা পার্টির লোকের চুরি। ফলে কেউ চায়না সমস্যার সমাধান হোক। বিরাট বড় স্ক্যাম। ভোটের আগে ওরা তাই এটা চাইবে না। তাই বিষয়টা জটিল করার জন্য কোর্টে নিয়ে গেছেন। তারাও জানেন আরো জটিলতা বাড়বে। একসময় কোর্ট বিরক্ত হয়ে বলবে আমি আর বিষয়টা শুনব না। তারা এটাই চায়। তারা চায় বিষয় চাপা পড়ে যাক। ঠিক যেমন আর জি কর কাণ্ডে হয়েছে। পরীক্ষায় অযোগ্যরা অ্যাডমিট কার্ড পায়নি। তাহলে তো এসএসসি জানে কারা যোগ্য। তাহলে সেই তালিকা আদালতে বা সিবিআই কে দেওয়া হল না কেন?
রাজ্য সরকার সমাধান চায় না। সমাধান হলেই তো সমস্যা বাড়বে। রাজ্যের কাছে তো যোগ্য অযোগ্য তালিকা আছে। কোর্টে বিচারে সেটাকেই জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু রাজ্য সেটা চায়না। আমার মনে হয় না ২৬ এর ভোটের আগে হবে। তারপর নতুন সরকার এলে কী হবে দেখা যাক। 

Sunjay Kapur Property Dispute: &#039;মা তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন ৩০০০০ কোটির কোম্পানি, এখন তিনিই ঘরছাড়া&#039;, সঞ্জয়ের বোনের নিশানায় প্রিয়া- করিশ্মা?

Amartya Sen banned in Visva Bharati: নিজভূমে পরবাসে! প্রিয় বিশ্বভারতীতেই এবার ব্রাত্য &#039;অমর্ত্য&#039; বক্তৃতা...

Alien Approaching Earth: ভয়ংকর গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এলিয়েনদের স্পেসক্র্যাফ্ট! আতঙ্কে কাঁপছে সারা পৃথিবী...তবে কি অন্তিম সময়...

Belgharia Incident: নোংরামোর চূড়ান্ত বেলঘরিয়ায়! &#039;দেখভালের&#039; নামে ৪ বছরের মেয়ের সঙ্গেই ৬০ বছরের প্রৌঢ়...

Soldier Assaulted: কাশ্মীরে ডিউটিতে যোগ দেওয়ার আগেই খুঁটিতে বেঁধে জওয়ানকে মা*র! এবার রেগে গিয়ে যোগী...

Nurse Death: ১ মাস আগেই কাজে যোগ, ফের নার্সের রহস্যমৃ*ত্যু! হাসপাতালের তালাবন্ধ বাথরুমে ভয়ংকর অবস্থায় মিলল...

Boeing 757 Flight Fire: উড়ন্ত কফিন হয়ে উঠছে বোয়িং! টেকঅফের পরই ইঞ্জিনে আগুন, বিশাল বিস্ফোরণ...

New GST System: নতুন GST সিস্টেমে সবার স্বপ্নপূরণ, এখন বিরাট সস্তায় গাড়ি-মোবাইল, রইল পুরো তালিকা...

Madhyamgram Blast: প্রাক্তন প্রেমিকার উপর হামলা করতে এসেছিলেন ITI পাস যুবক? মধ্যমগ্রামে বিস্ফোরণকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য...

Teacher Death: বাঁকুড়ায় স্কুলেই শিক্ষকের রহস্য়মৃত্যু, দোতলায় ঘরে মিলল...চাঞ্চল্য..

