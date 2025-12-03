Breaking News LIVE Update: বঙ্গ বিজেপিতে বড়সড় রদবদল! আজ দিল্লিতে রাজ্য নেতারা

3 December 2025, 06:30 AM
Bengal BJP: বুধবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে হবে বৈঠক। বৈঠকে যোগ দিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীকেও। থাকবেন শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদাররা। বৈঠকে মূলত সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও এসআইআর এবং বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
Balichalk: মঙ্গলবার বিকেল প্রায় ৩টা নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের বালিচক স্টেশনে দুর্ঘটনা। খড়্গপুর থেকে হাওড়াগামী লোকাল ট্রেনে যাত্রা করার সময় আচমকাই এক যুবক ট্রেন থেকে নিচে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। পড়ে গিয়ে তাঁর মাথায় গভীর চোট লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। খবর পেয়ে রেল ও ডেবরা থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। স্থানীয় মানুষজনের সহযোগিতায় মুহূর্তের মধ্যেই আহত যুবককে উদ্ধার করে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, যুবকের মাথায় আঘাত গুরুতর। প্রয়োজন হলে তাঁকে বড় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হতে পারে। এখনও পর্যন্ত ওই যুবকের নাম-ঠিকানা জানা যায়নি। তাঁর পরিচয় জানতে তৎপর রেল পুলিশ। কীভাবে তিনি ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন, নাকি অন্য কিছু—তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনার পর রেলযাত্রীদের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক তৈরি হলেও রেল ও ডেবরা থানা পুলিসের দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি ফিরেছে স্টেশন এলাকায়।
SIR in Bengal: হাওড়ার এক বি এল ও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। কাজের চাপেই অসুস্থ বলে দাবি তৃণমূলের। ডোমজুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সলপ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৩ নম্বর পার্টের বি এল ও অসুস্থ। নাম অনির্বান ব্যানার্জি। কলকাতার কাকুরগাছি এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজীব ব্যানার্জি বলেন, যেভাবে বি এল ও দের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তাতে যেমন মৃত্যু হচ্ছে পাশাপাশি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বি এল ও রা।
Barasat: রোগী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের মারধর করার অভিযোগ বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নার্স ও কর্মীদের বিরুদ্ধে। শুকুর আলী মন্ডল নামে এক ব্যক্তি আজ সন্ধ্যাবেলায় বারাসাত হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা করাতে। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ রোগীকে চিকিৎসা না করিয়ে দীর্ঘক্ষণ মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয় এবং রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দেরকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।
Paschim Midnapur: ভিনরাজ্যে ফুলের কাজে গিয়ে ফের ২ যুবকের মৃত্যু। কর্নাটকের উডুপি জেলার কাপু থানা এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের দুই যুবক লক্ষীকান্ত দাস (৩৪) ও সমরেশ গুড়াইত (৩১)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে ফুলের কাজে কর্নাটক গিয়েছিলেন ডেবরার কাঁকড়া হরপ্রসাদ ও টাঙ্গাইশী এলাকার একদল যুবক। রবিবার রাতের কাজ শেষে ঠিক মতোই একটি পিক আপ ভ্যানে ওঠেন সকলেই। কিন্তু উডুপির কাপু থানা এলাকার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারায় একটি পিক-আপ ভ্যান। মুহূর্তে উলটে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। পরে জানা যায়, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ডেবরার ওই দুই যুবকও। মঙ্গলবার বিকেলে মৃতদেহ দু’টি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছানোর কথা। অপেক্ষা শুধু দু’টি কফিনের।